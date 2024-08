La medicina callejera hace diferencia en la salud de los desamparados

Eduardo Rodríguez Conde acudió a la clínica móvil del programa de medicina callejera de la UCLA Health que se instala todos los martes en la Depaul USA-Casa Milagrosa al sur de la calle Alvarado en la ciudad de Los Ángeles.

“En esta ocasión vengo a que me revisen el ojo porque me salió una carnosidad, a ver si me dan unas gotas o cualquier cosa que me alivie”, dice Eduardo, un inmigrante mexicano de 60 años, que forma parte de la población desamparada de Los Ángeles.

La medicina callejera es un modelo para dar cuidado de salud a la población sin hogar y conectarlos con servicios sociales, incluyendo vivienda, el cual es cubierto por el programa MediCal.

En noviembre de 2022, el Departamento de Servicios de Cuidado de Salud de California dio a conocer una guía para hacer que todos los planes de MediCal hagan más fácil que las comunidades establezcan, mantengan y aprovechen al máximo los programas de medicina callejera.

“Tenemos dos años y medio con este programa de medicina callejera para las personas sin hogar, y hemos visto que a partir de que tienen ese acceso, la mayoría de los pacientes ya no van a la sala de emergencias”, dice Iliana Ramirez, gerente y trabajadora social de la Homeless Health Care Collaborative de UCLA.

Precisa que salen todos los días con su vehículo Van al Valle de San Fernando, el sur de Los Ángeles, el centro de Los Ángeles, Boyle Heights, y Westlake.

“Ayudamos a los pacientes a conectarse con clínicas para que tengan su doctor primario de cabecera; y les enseñamos cómo hacer citas y a que no tengan miedo a recibir el tratamiento que necesitan”

Agrega que cuando están en la calle tratando de sobrevivir día a día, las personas sin hogar se sienten agobiados y no tienen la capacidad para decidir ir a una clínica.

”Con nuestro programa de medicina callejera, nosotros llegamos directamente a la persona, al paciente”,

Precisa que en la Van tienen toda una clínica móvil con medicamentos que no necesitan receta médica.

“Podemos hacer exámenes de sangre, tratar heridas e infecciones, traemos agua y comidas para darles; también zapatos, camisas, pantalones y shorts”.

Ethnic Media Services junto con el Departamento de Servicios de Cuidado de la Salud y la Homeless Healthcare Collaborative de UCLA invitaron a los medios étnicos de Los Ángeles a hacer un recorrido por la Depaul USA Casa Milagros para conocer de primera mano cómo se desarrolla el programa de medicina callejera.

Personas sin hogar son atendidas en la Casa Milagrosa de Los Ángeles como parte del programa de medicina callejera de UCLA. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Brian P. Zunner Keatin, director del programa de medicina callejera de UCLA para las personas sin hogar explica que el Homeless Health Care Collaborative comenzó en UCLA Health con la misión de llevar atención de alta calidad a las calles y a las personas de Los Ángeles que no suelen tener acceso, principalmente aquellos que experimentan falta de vivienda o una inseguridad habitacional significativa.

“Cada equipo está formado por un mínimo de una enfermera, un médico o enfermero practicante, un asistente médico y un trabajador de salud comunitario que cubren una amplia gama de servicios médicos de atención primaria y de urgencia”.

Detalla que la forma de alcanzar a la población desamparada es ir a los centros de recursos como Casa Milagrosa, a los sitios de vivienda temporal, a los albergues de pequeñas casitas, a los campamentos y a los callejones.

“No obligamos a la gente a hacer nada. Cuando dudan en acudir a un lugar o a un centro, normalmente tratamos de entender lo que está pasando, y sus experiencias que les hacen tener miedo.

“Con mucha frecuencia, la gente no quiere ir al médico porque, en el pasado, cuando han ido a una cita, han perdido todas sus pertenencias en sus tiendas de campaña”.

La DePaul USA Casa Milagrosa ofrece comida y acceso a la salud a través del programa de medicina callejera de UCLA. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Así que dice que las personas desamparadas no pueden soportar la idea de que se les pueda robar o arrasar sus cosas; y mucha gente también tiene mascotas que son su familia, y dejarlas es también un gran temor.

“Entonces, tratamos de entender cuáles son algunas de las razones por las que tienen miedo de dejar el lugar donde se quedan o de ir a su cita con el médico, y luego trabajamos de manera individual para ayudar a encontrar soluciones”.

Revela que recientemente han ampliado sus servicios de salud mental.

“Tenemos dos trabajadores sociales a tiempo completo junto a una de nuestras gerentes, Ileana, que también es trabajadora social. Y ahora tenemos dos psiquiatras a tiempo parcial para complementar nuestros servicios; y Casa Milagrosa es uno de nuestros socios comunitarios desde hace mucho tiempo”.

Indica que la expansión de MediCal ha permitido que su programa encuentre formas de seguir brindando los servicios.

“Comenzamos principalmente con la filantropía y, con la reciente expansión de MediCal, ahora podemos facturar nuestros servicios de medicina de detección, algo que nunca antes se había visto”.

En la DePaul USA Casa Milagrosa, los asistentes tienen acceso al programa de medicina callejera de UCLA. Crédito: Araceli Martínez | Impremedia

Eso – asegura – les ha permitido conectar a la población indigente con la atención primaria y especializada, y ofrecerles transporte a los lugares donde la reciban.

“Eso era algo que históricamente no había estado disponible, y ahora no solo es posible, sino que le da a nuestro programa la financiación para poder ofrecer servicios que sean realmente reembolsables”.

Dice que recientemente obtuvieron estadísticas que muestran el impacto médico que ha tenido el programa de medicina callejera, y encontraron que la gente sin hogar ha mejorado su diabetes, el control de la presión alta, y los han ayudado a permanecer fuera de los hospitales.

“Estamos realmente emocionados por la ampliación de los aspectos de salud mental y sociales”.

El equipo de medicina callejera de la UCLA Health llega cada martes a la Casa Milagrosa, un centro de recursos para los desamparados sin fines de lucro.

“Proporcionamos desayuno cada mañana de las 7:30 a las 10:30, gracias a generosos donadores como Saint Vincent Meals on Wheels; y los jueves les proporcionamos servicios de lavandería, regaderas, cortes de pelo y otros servicios”, dice Guillermo Vidaurri director de la Depaul USA-Casa Milagrosa.

Además comenta que les ofrecen un laboratorio de computadoras para que puedan revisar sus correos electrónicos del desempleo, y empezaron a trabajar con el proyecto ROPA que una vez al mes les proporciona vestimenta gratis.

Precisa que la mayoría de la población sin hogar a la que atienden es hispana, en un 70%, el otro 30% es mixto, entre afroamericanos, asiáticos y nativos.

La Casa Milagrosa se encuentra en el 161 al sur de la calle Alvarado de Los Ángeles, CA 90057. www.depaulusa.org