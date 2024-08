Biden critica bloqueo de juez a programa de Green Card para mantener a “familias unidas”

El presidente Joe Biden criticó la decisión del juez J. Campbell Barker contra el programa Keeping Families Together, para abrir el camino a la ciudadanía a indocumentados casados con estadounidenses.

“Estados Unidos no es un país que separa a las familias”, dijo el mandatario. “Anoche, un tribunal de Distrito de Texas dictaminó que nuestro trabajo para mantener unidas a las familias tiene que parar. Esa decisión es incorrecta. Estas familias no deberían ser separadas innecesariamente; deberían poder permanecer juntas y mi Administración no dejará de luchar por ellas”.

El presidente Biden descartó “jugar a la política” con la protección de familias y la situación en la frontera, en tono a su discurso de la semana pasada en la Convención Nacional Demócrata (DNC), de acusar al expresidente Donald Trump y sus aliados republicanos de bloquear la ley bipartidista de inmigración.

“No me interesa jugar a la política con la frontera o la inmigración; me interesa resolver problemas”, dijo. “Tampoco me interesa separar a las familias. Eso no es lo que somos como estadounidenses. Seguiré luchando para asegurar nuestra frontera y arreglar nuestro disfuncional sistema de inmigración”.

En junio, el presidente Biden proclamó que los inmigrantes indocumentados casados con estadounidenses, así como los hijastros indocumentados de estadounidenses, para avanzar hacia una Green Card sin salir de Estados Unidos y, eventualmente, obtener la ciudadanía.

“En junio, mi administración anunció nuevas medidas para mantener unidas a las familias estadounidenses. Estas parejas casadas, en las que uno de los cónyuges es ciudadano de los Estados Unidos y el otro ha estado viviendo en Estados Unidos durante 10 años o más”, dice el presidente Biden.

El mandatario se refiere a indocumentados que han vivido al menos durante 10 años en EE.UU. en forma continua.

“Se han convertido en nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros compañeros de trabajo”, expresó. “Son los padres de los mejores amigos de nuestros hijos. Se han convertido en contribuyentes invaluables para nuestras comunidades. Nos hacen un mejor país”.

El mandatario rechazó que su proclamación haya modificado las reglas migratorias bajo la Ley de Nacional de Inmigración (INA).

“Nada de lo que hice cambió los requisitos que las personas deben cumplir para ajustar su estatus bajo la ley de inmigración”, expuso. “Todo lo que hice fue hacer posible que estos residentes de larga data presenten la documentación aquí, junto con sus familias”.

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó que a pesar de la decisión del juez seguirá recibiendo peticiones para la protección migratoria, aunque no tomará una decisión sobre esos casos.