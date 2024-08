Consuelo Duval no la pasó nada bien durante sus inicios en ‘Netas Divinas’

A 17 años de su ingreso a ‘Netas Divinas’, la actriz Consuelo Duval rompió el silencio sobre sus primeros años dentro de la producción, sacando a relucir el trato que recibió por parte de las conductoras que lideraban dicho programa en ese entonces. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En su más reciente visita al show de entrevistas de Karla Díaz, Pinky Promise, la actriz detrás de personajes como “Nacaranda” y “Sisi”, reveló que antes de sentirse parte de la familia de ‘Netas Divinas’, le tocó enfrentarse a duros momentos con las “conductoras originales”.

Y es que no podemos olvidar que en el 2007, año en el que Consuelo Duval se unió a este proyecto, las famosas que conformaban el elenco eran Gloria Calzada, Yolanda Andrade, Isabel Lascurain y Luz María Zetina.

De acuerdo con la comediante, no todo fue color de rosa a nivel profesional durante esta época: “Me costó trabajo, fue una etapa difícil para mí, dolorosa, porque me fui curtiendo en este mundo de la conducción”, contó a la ex integrante de JNS.

Asimismo, detalló que su llegada se vio caracterizada por malos tratos: “De repente descubría a mis compañeras haciendo caras cuando yo hablaba, o riéndose entre ellas… Y eso lo empezó a sentir la gente, no sé, fue una etapa difícil para mí, en la que me curtí, incómoda y cómoda, rarísimo, porque yo me llenaba del amor del público, y ellos me hacían ver lo que yo no veía en el programa”.

Esta situación se vería potencializada luego de anunciarse su salida por temas personales, pues Yolanda Andrade habría hecho un comentario que no fue de su agrado: “Llega Javier Labrada a contarles (a las otras presentadoras que ya no era parte del programa) y una chavita del público estaba grabando todo el tiempo, entonces me manda las reacciones de todas, y Yolanda, otra dijo: ‘Era normal, se le acabó la carrera’, otra dijo: ‘Yes, yes, yes’. Entonces, para mí fue shock“, añadió.

No obstante, años después de su salida, Consuelo Duval tuvo la oportunidad de volver al show con un nuevo elenco que la acompaña hasta el día de hoy: Paola Rojas, Galilea Montijo, Natalia Tellez y Daniela Magun.