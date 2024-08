Depósito directo de Seguridad Social: es el último de agosto

Esta última semana de agosto es muy importante para la gran mayoría de los beneficiarios del Seguro Social en diferentes de las ayudas. En las próximas horas, la Administración del Seguro Social (SSA) realizará el depósito directo del último pago del mes. Sin embargo, no es el último pago que hará en estos días, ya que hay otro beneficio que se entregara, aunque ya no corresponde a este mes. ¿No logras comprender esta afirmación? Aquí lo explicamos.

Además de los pagos para los beneficiarios de jubilación y del Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI), la SSA también está preparando los beneficios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI). Sin embargo, hay algunos detalles importantes que debes conocer sobre estos depósitos directos.

La SSA ha programado el último depósito directo de agosto para el día 28. Los primeros en recibir sus pagos mensuales serán los jubilados y los beneficiarios del SSDI. Este depósito estará disponible para aquellos que cumplan con todos los requisitos establecidos.

Si ya has recibido tu pago de SSDI o jubilación en agosto, no calificarás para este depósito adicional. Asegúrate de haber solicitado el depósito directo, que es mucho más rápido y seguro que el cheque en papel.

Para recibir el dinero el 28 de agosto, debes haber nacido entre el 21 y el 31 de cualquier mes. Además, no debes estar recibiendo SSI y debes haber comenzado a recibir beneficios después del 30 de abril de 1997. Si no cumples con estos criterios, es posible que no seas elegible para este depósito directo.

Los ciudadanos que no sean elegibles para el depósito directo programado para el 28 de agosto pueden calificar para el pago de SSI. El Ingreso de Seguridad Suplementario está destinado a ciudadanos con bajos ingresos, pero debes haber solicitado y obtenido aprobación. La SSA verifica que también tengas una discapacidad, seas ciego o tengas al menos 65 años.

El pago de SSI se realizará el 30 de agosto, en lugar del 1 de septiembre. Esto se debe a que el 1 de septiembre es domingo, y el depósito directo se emitirá el día hábil anterior. Los beneficiarios del SSI pueden recibir un pago promedio de $695 dólares, y hasta $943 dólares para individuos.

Por otro lado, los beneficios de jubilación del Seguro Social varían de la siguiente manera:

Beneficio promedio general en los Estados Unidos: $1,919 dólares .

. Beneficio máximo de $2,710 dólares, si solicitaste a los 62 años .

. Beneficio máximo de $3,822 dólares, si solicitaste en la Edad Plena de Jubilación (FRA) .

. Beneficio máximo de $4,873 dólares, si solicitaste a los 70 años.

Estos montos se basan en haber trabajado 35 años en empleos cubiertos por la SSA y haber ganado el máximo imponible durante todos esos años.

Es crucial estar al tanto de las fechas de depósito y los requisitos para asegurarte de recibir tus pagos a tiempo. Mantente informado y revisa regularmente tu cuenta para evitar cualquier inconveniente.

