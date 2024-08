Impiden a Jorge Ortiz de Pinedo abordar un avión por su tanque de oxígeno

El nombre del actor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo encabeza los titulares luego de haber salido a denunciar públicamente el mal trago que pasó al tratar de abordar un avión en el Aeropuerto de la ciudad de México y no poder hacerlo. ¿Cuál fue la razón? Sigue leyendo para enterarte.

“¡Me hicieron perder mi vuelo!“, compartió Jorge Ortiz de Pinedo desde su cuenta oficial en X (antes Twitter) al relatar la más reciente experiencia que tuvo al intentar pasar los filtros de seguridad en la terminal aérea del AICM.

De acuerdo con el relato del famoso, el equipo de seguridad no le permitió el paso debido al concentrado de oxígeno que llevaba, pues el aparato Oxigen One 5 (modelo que portaba el actor) no se encontraba entre los autorizados en el manual, solamente figuraban los modelos 1, 2 y 3.

Jorge Ortiz de Pinedo se confiesa sobre su delicado estado de salud

Asimismo, declaró que pesar de haber demostrado que el concentrado de oxígeno estaba aprobado por la Asociación de Aeronáutica Civil y la aerolínea lo autorizó previo al vuelo, no se dio solución a la problemática: “Imploré a su buen juicio y nada”.

Empecé a redactar este mensaje en la Terminal del ADO, mientras esperaba mi camión… Y no estaba entonando la canción de Alex Lora, estaba esperando para abordar un autobús rumbo a Acapulco ¿Por qué? Pues aunque resulta difícil de creer, — JORGE ORTIZDEPINEDO (@JORGEODEPINEDO) August 24, 2024

Tras su insistencia fue trasladado al mostrador, donde se le solicitó tramitar un permiso con el que ya contaba para poder tomar su vuelo. Sin embargo, tras haber sido escoltado hasta la sala de embarque, se percató que el avión ya había cerrado sus puertas, perdiendo así su vuelo con destino a Acapulco.

Para finalizar, Jorge Ortiz de Pinedo indicó que los inconvenientes provocados por el AICM, tuvo que trasladarse a su destino en autobús.

Famoso comediante mexicano necesita de manera urgente un trasplante de pulmón

Como resultado de esta denuncia pública, el AICM emitió un mensaje desde X asegurando que se tomarán cartas en el asunto: “Sr. Jorge Ortiz De Pinedo: Lamentamos mucho este evento, procedemos a hacer una investigación a detalle y a tomar las medidas correctivas correspondientes”, se difundió en la plataforma.