Walmart retira con urgencia jugo de manzana que tenía arsénico

Este domingo, Walmart retiró casi 10,000 cajas de jugo de manzana Great Value en tiendas de Estados Unidos y, especialmente, en Puerto Rico. Un organismo federal detectó que estos productos contienen arsénico inorgánico en niveles potencialmente dañinos para las personas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el inicio del retiro del jugo de manzana Great Value de Walmart desde el 15 de agosto. Sin embargo, el organismo federal actualizó el retiro clasificado como “urgente” desde el pasado viernes 23 de agosto.

“La salud y la seguridad de nuestros clientes siempre es una prioridad”, comentó la portavoz de Walmart, Molly Blakeman, en un comunicado. “Hemos retirado este producto de nuestras tiendas afectadas y estamos trabajando con el proveedor para investigar”.

La nueva clasificación, Clase II, se aplica a los productos retirados que podrían causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles, pero que es poco probable que causen problemas médicos graves.

El retiro abarca 9,535 cajas de jugo de manzana marca Great Value vendidas en 25 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia.

La compañía manufacturera, Refresco Beverages US Inc., con sede en Florida, voluntariamente retiró las cajas de seis frascos de 8 onzas (227 gramos) cada una, tras descubrir niveles de arsénico “ligeramente superiores” a lo recomendado por la FDA. Agregó que no había recibido informes de quejas o enfermedades.

Según la FDA, el arsénico natural e inorgánico está presente en muchos alimentos y no es posible evitar que entre en el suministro de alimentos. El arsénico inorgánico, que se puede encontrar en el agua potable, es altamente tóxico, mientras que el arsénico orgánico se encuentra de forma natural en alimentos como los mariscos y se considera menos dañino.

La FDA ayuda a realizar pruebas periódicas de los niveles de arsénico en los productos alimenticios para garantizar que sean seguros para el consumo. La exposición a niveles elevados de arsénico puede provocar síntomas como vómitos, dolor abdominal y diarrea, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha calificado que la exposición prolongada al arsénico inorgánico puede provocar cáncer.

Hasta el momento, la FDA no ha publicado reportes de enfermedades asociados con el retiro del jugo de manzana.

