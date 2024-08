Anahí recordó sus mejores momentos de la gira de RBD

A un año de su regreso a los escenarios con la gira “Soy Rebelde”, la cantante Anahí recurrió a sus redes sociales para compartir una emotiva publicación con la que recopiló algunos de los momentos más especiales que vivió junto a los integrantes de RBD.

Fue desde su cuenta oficial de Instagram que la intérprete de “Cinco Minutos” abrió el baúl de los recuerdos y apeló a la nostalgia de sus fanáticos con un video inédito de sus aventuras por Estados Unidos, Colombia, Brasil y México gracias al “Soy Rebelde Tour 2023”.

La portada del audiovisual que debutó en redes deja ver a Anahí portando el icónico uniforme del ‘Elite Way School’ mientras canta frente al público algunos de los éxitos más famosos de la agrupación. Asimismo, presenta un par de videos en compañía de Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

Junto al emotivo video, Anahí añadió un breve, pero contundente mensaje con el que se mostró agradecida con el apoyo que RBD recibió durante su gira: “Hace un año. El tiempo vuela… Gracias por todo lo bonito”, escribió la famosa.

Asimismo, calló los rumores de una separación definitiva por parte de la agrupación al concluir su mensaje con las palabras: “Hasta que el último corazón rebelde deje de latir”.

Sin embargo, Anahí no es la única integrante de la banda que ha externado que las diferencias que se han suscitado entre ellos no son motivo de separación. Y es que en una reciente entrevista, Christian Chávez compartió su postura al respecto.

“No es que yo esté distanciado, sino que a veces no compartimos las mismas ideas, pero aun así el amor y el cariño y la admiración siempre va a estar, eso no cambia, eso después se habla“, reveló en entrevista con Karla Días dentro del programa Pinky Promise.

Asimismo, el actor reveló que se encuentra dispuesto a limar asperezas con aquellos compañeros que llegó a haber malentendidos meses atrás, cuando se hizo pública la batalla legal en contra de su ex manager Guillermo Rosas.

“Yo estoy abierto además a esta parte de dejar que las cosas sanen naturalmente y que el tiempo pase… Es parte de la condición humana y no todo el tiempo vas a estar feliz“, detalló en ese entonces.