Debut soñado para Dani Olmo en victoria del Barcelona sobre el Rayo Vallecano

El Fútbol Club Barcelona consiguió este martes una victoria bastante importante y de alto nivel en Vallecas al derrotar con marcador de 2 goles por 1 al Rayo Vallecano, en un duelo en donde se pudo apreciar momentos de mucha valentía y buen fútbol, pero en el segundo tiempo del cotejo, el claro dominio de la entidad azulgrana fue más que contundente, en partido por la tercera fecha de LaLiga en la temporada 2024-25.

Las anotaciones del equipo culé llegarían por parte de Pedri al minuto 60 y del debutante Dani Olmo a los 82, lo que le permitieron al club catalán volver a sumar 3 unidades y mantener un récord invicto hasta el momento, siendo líderes indiscutibles en la tabla de clasificación. La remontada fue bastante importante para el Barcelona, ya que el Rayo Vallecano estaba ganando el partido desde los 9 minutos de juego gracias al gol anotado por parte de Unai López.

El Rayo comenzó con todo y sin miedo

El comienzo del partido fue uno bastante llamativo ya que el equipo local simplemente no quiso dejar espacio alguno a la duda de que se sentían posibles de poder derrotar al Barcelona y la ofensiva fue única y bastante peligrosa desde el primer minuto de partido. La presión no solamente venía por parte del Rayo Vallecano, sino también de los aficionados desde las gradas que al ser el estado de Vallecas muy pequeño, permite que los fanáticos estén muy cerca de la cancha de juego.

➤ Minuto 46. Ingresó Dani Olmo.

➤ Minuto 60. Rayo Vallecano 1-1 FC Barcelona.

➤ Minuto 82. Rayo Vallecano 1-2 FC Barcelona (golazo de Dani Olmo).



Dani Olmo convirtió en su PRESENTACIÓN OFICIAL como jugador culé. Y solo necesitó 36 minutos para conseguirlo.



¿Lo mejor de esto?… pic.twitter.com/vfyQjBeVnp — Invictos (@InvictosSomos) August 27, 2024

Y este factor terminó ayudando mucho al equipo de casa cuando Jorge de Frutos encabezó una ofensiva descomunal por la banda derecha, misma que fue hasta el fondo del campo rival y envió un preciso centro atrás por bajo que fue recibido por Unai López, quien definió efectivamente al primer palo y venció al portero rival, el capitán catalán, Marc Andre Ter Stegen.

Luego de haber inaugurado el marcador, el Rayo no cambió mucho su estilo de juego y el plan que estaba mostrando desde el principio; el ataque no se detuvo en lo absoluto. Con un poco más de precaución, pero no se resignó en tratar de volver a anotar y ampliar la distancia. El primer llamado de atención a la línea defensiva del equipo de Vallecas llegó al minuto de juego 38, con un disparo desde fuera del área por parte del delantero Lamine Yamal, mismo que el portero de casa pudo detener sin problemas.

La primera etapa se terminó con el local dejando una mejor imagen que el visitante. Pero para el segundo tiempo del partido llegó un Barcelona con los ajustes necesarios implementados por el técnico alemán, Hansi Flick, y el primer reflejo de esto llegó a los dos minutos cuando Lamine Yamal y el francés Jules Koundé se combinaron cuna pared sobre la banda derecha, en el ingreso al área, misma que terminó con el defensa cara a cara con el portero y el defensor Abdul Mumin salvó con lo justo.

La acción de Lejeune y Dani Olmo por la que el FC Barcelona pidió penalti#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/grdsIn4sTf — DAZN España (@DAZN_ES) August 27, 2024

Desde ese momento, el Blaugrana se hizo dueño del partido.

La primera consecuencia concreta fue a los 60 minutos de juego, cuando Pedri consiguió inaugurar el marcador azulgrana. Raphinha una vez más siendo un jugador que colabora en cualquier área de juego, muy incisivo por la banda izquierda, desbordó y pudo filtrar un pase a Pedri al que la pelota le que quedó algo atrás, pero fue capaz de acomodarla muy rápido y definió al palo derecho.

El encuentro se convirtió en la batalla entre un conjunto, Barcelona, que quería ganar, y otro, Rayo Vallecano, que intentaba aguantar el embiste ofensivo del rival que luego del tanto anotado por Pedri, crecía cada vez más y tenía un juego mucho más fluido y depurado.

Llegó el momento de Dani Olmo

Cuando parecía que se iba a terminar imponiendo la voluntad del local y el empate era cuestión e tiempo, apareció por derecha Yamal y metió pase atrás para el debutante y gran fichaje de esta temporada, Dani Olmo, que la paró, abrió el pie y la cruzó de forma magistral para el 2-1 definitivo.

El debut perfecto no existe.



El debut perfecto: pic.twitter.com/6IR1nncM5L — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 27, 2024

Sigue Leyendo:

Harry Kane “comparte” con sus compañeros la Bota de Oro que lo distingue como el máximo goleador de Europa

Roberto Carlos, exfigura de Brasil, tuvo once hijos, ¿cuántos son mexicanos?

El fútbol mundial de luto con la muerte del uruguayo Juan Izquierdo