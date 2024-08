Ford Bronco Sport 2025: esta versión promete más poder

En un mercado saturado de SUV que prometen aventuras todoterreno, la Ford Bronco Sport 2025 da un paso audaz hacia adelante, consolidándose como un vehículo verdaderamente preparado para cualquier desafío.

Con su renovado diseño, nuevas tecnologías y una mejora significativa en sus capacidades, esta versión se actualiza para aquellos que buscan vivir la experiencia off-road al máximo.

Ford ha incorporado el paquete Sasquatch, que lleva las prestaciones de la Bronco Sport al siguiente nivel, brindando un rendimiento sin precedentes en terrenos difíciles.

El lanzamiento de la Ford Bronco Sport 2025 coincide con un momento clave en la evolución del segmento de las SUV compactas.

Mientras otros modelos se centran en un enfoque más urbano, la Bronco Sport refuerza su compromiso con la autenticidad todoterreno, dotando a sus conductores de herramientas y características avanzadas que permiten enfrentar cualquier aventura, desde dunas desérticas hasta los senderos más remotos.

Matt Simpson, gerente general de Vehículos para Entusiastas de Ford, lo resume con claridad: “Nuestros conductores buscan superar los límites, y esta nueva Bronco Sport está diseñada para acompañarlos en cada paso del camino”.

El paquete Sasquatch: rendimiento elevado para la aventura

Una de las novedades más destacadas de esta edición es el paquete Sasquatch, disponible en el modelo Badlands con motor EcoBoost® de 2.0 litros.

Este paquete, que ha sido un ícono en el modelo Ford Bronco, ahora llega por primera vez a la Bronco Sport, integrando características diseñadas para maximizar la capacidad off-road.

El corazón del paquete Sasquatch radica en su unidad de tracción trasera de doble embrague ultrarresistente, que se combina con un diferencial trasero bloqueable para mejorar la tracción en cualquier terreno.

Además, los rines más grandes con llantas All Terrain de 29 pulgadas, desarrolladas específicamente para la Bronco Sport Sasquatch, garantizan una adherencia excepcional. Estas llantas están adaptadas del Ford Bronco y presentan un diseño con paredes laterales reforzadas, lo que asegura una conducción segura en las superficies más desafiantes.

Modos de conducción avanzados: G.O.A.T. al rescate

Otra adición significativa es el nuevo modo de conducción Rally G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain), exclusivo para los modelos Badlands y Badlands Sasquatch.

Este modo permite mantener velocidades altas en terrenos como la arena, optimizando la respuesta del acelerador y mejorando la precisión de la dirección.

La combinación de este modo con el ya existente Off-Road G.O.A.T. proporciona una experiencia de manejo única, que se adapta a cualquier tipo de terreno, desde el más suave hasta el más accidentado.

El sistema G.O.A.T. no solo mejora el rendimiento en terrenos difíciles, sino que también optimiza la seguridad y la comodidad del conductor.

La inclusión de una cámara “Trail View” de 360 grados, que se activa automáticamente en estos modos, ofrece una vista clara de la posición de las llantas, permitiendo maniobras más precisas incluso en condiciones complicadas.

Tecnología y seguridad de vanguardia

La Bronco Sport 2025 no solo se centra en su capacidad off-road, sino también en la integración de tecnología avanzada para el uso diario.

Su nueva pantalla táctil de 13.2 pulgadas, la más grande en su categoría, incorpora el sistema de infoentretenimiento SYNC® 4 con actualizaciones de software inalámbricas, Apple CarPlay® y Android Auto® inalámbricos, eliminando la necesidad de cables.

Además, el clúster de instrumentos digital configurable de 12.3 pulgadas proyecta información crítica directamente frente al conductor, manteniendo su atención en el camino mientras se desplaza por los terrenos más difíciles.

Otra innovación importante es la bandeja “Bring Your Own Device”, ubicada detrás de la pantalla central. Esta bandeja modular, con múltiples puertos USB tipo C, permite a los conductores conectar y asegurar diversos dispositivos, mejorando la experiencia digital a bordo.

Diseño inspirado del ADN Bronco

El diseño exterior de la Bronco Sport 2025 sigue fiel al legado de su hermana mayor, la Ford Bronco. Integrando elementos modulares y listos para agregar accesorios a través de los icónicos “Bronco Bolts”, esta SUV ofrece versatilidad para adaptarse a cualquier aventura.

Estos puntos de anclaje, claramente marcados como “Accessory Ready”, permiten a los propietarios personalizar su vehículo con una amplia gama de accesorios, desde luces auxiliares hasta soportes para bicicletas o equipos de campamento.

Los nuevos parachoques modulares, tanto delanteros como traseros, ofrecen múltiples puntos de montaje para accesorios adicionales, mientras que los puntos de amarre exclusivos, integrados en las defensas delanteras, proporcionan mayor seguridad para la carga en el techo, con una capacidad de hasta 68 kilogramos.

El paquete Sasquatch también mejora la suspensión de la Bronco Sport con amortiguadores Bilstein® de alto rendimiento. Estos amortiguadores, diseñados para resistir las condiciones más difíciles, ofrecen una amortiguación sensible a la posición, proporcionando un control superior y estabilidad en terrenos accidentados.

La nueva configuración de resortes delanteros y traseros eleva la altura del vehículo, permitiendo una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta en situaciones todoterreno.

Con un recorrido de suspensión mejorado, la Bronco Sport Badlands Sasquatch ofrece hasta 8.3 pulgadas en la parte delantera y 8.7 pulgadas en la trasera, asegurando que cada aventura se realice con el máximo confort y control.

Estilo “Built Wild” y versatilidad sin límites

Ford ha logrado integrar a la perfección la versatilidad con un estilo icónico en la Bronco Sport 2025. Su diseño robusto y funcional está inspirado en el concepto “Built Wild”, que asegura que cada detalle del vehículo esté pensado para la aventura.

Desde los parachoques hasta las defensas y los puntos de amarre, todo está diseñado para enfrentar los desafíos más extremos del mundo off-road.

La nueva Ford Bronco Sport 2025, con su paquete Sasquatch y su enfoque en la innovación tecnológica y la versatilidad todoterreno, no solo se distingue entre las SUV compactas, sino que redefine lo que una SUV compacta puede lograr.

Con un enfoque claro en la capacidad y la personalización, esta SUV es ideal para aquellos que buscan desafiar los límites y explorar nuevos horizontes.