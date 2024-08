Seguridad 4.0: Claves para emprendedores en la era de la inteligencia artificial

La tecnología avanza a un ritmo sin precedentes, y la inteligencia artificial está transformando casi todos los aspectos de nuestras vidas.

Esta nueva realidad nos introduce a la llamada era de la Seguridad 4.0, un concepto que abarca las prácticas y estrategias de seguridad diseñadas para enfrentar los desafíos de la cuarta Revolución Industrial. En este escenario, la adopción estratégica y responsable de la IA, la protección contra ciberamenazas, la privacidad de los datos, y la seguridad de los sistemas integrados y automatizados se convierten en pilares esenciales para cualquier emprendedor que quiera posicionarse en el mercado. No solo son cruciales para el éxito de las empresas, sino que también para que los usuarios podamos movernos con confianza en los complejos escenarios que plantea la revolución digital.

Para contextualizar la magnitud de esta evolución, es necesario conocer algunos datos: según un estudio de la consultora McKinsey, la IA podría generar una actividad económica global adicional de unos $13 billones de dólares para 2030, lo que se traduciría en un PIB acumulado un 16% mayor al actual. Incluso, ya las cifras de 2023 indicaban que el 35% de las empresas estaban usando IA en sus negocios. Este enorme potencial trae consigo la urgente necesidad de abordar los desafíos de seguridad que la acompañan.

Fomentar una cultura de seguridad en tu emprendimiento

A esta altura del relato no podemos negar el poder arrollador de la IA. Entonces, si ya estamos inmersos en esta revolución digital, pongamos manos a la obra y trabajar en delinear una estrategia para aprovechar al máximo su potencial para llevar nuestros emprendimientos al siguiente nivel. Comparto a continuación algunas claves:

– Mantente al día: La IA avanza a un ritmo vertiginoso y como emprendedor, debes estar siempre actualizado para no perder oportunidades clave. Dedica tiempo a aprender sobre las últimas tendencias y riesgos, ya sea a través de cursos en línea, webinars o incluso comunidades de emprendedores tecnológicos. No es necesario que seas un experto, pero entender los conceptos básicos te permitirá tomar decisiones informadas y evitar costosos errores.

– Revisa las fuentes: Antes de integrar una nueva herramienta o software de IA en tu negocio, investiga quién está detrás. Evalúa la confiabilidad de la empresa o el organismo que lo respalda. Apostar por soluciones de IA de calidad es esencial para evitar problemas de seguridad y maximizar el retorno de tu inversión.

– Cuida tus datos: Como emprendedor, manejas información valiosa, y la IA estará en el centro de la gestión de esos datos. Protege tu negocio con contraseñas fuertes, autenticación en dos pasos y un manejo cuidadoso de los permisos que otorgas a las aplicaciones. Tus datos son un activo crucial y debes resguardarlos.

– No compartas información confidencial: Cuando uses herramientas de inteligencia artificial, evita ingresar información confidencial o sensible. Recuerda que estas herramientas pueden utilizar los datos ingresados para mejorar sus sistemas y, en algunos casos, podrían compartir esta información. Siempre verifica las políticas de privacidad y uso de datos de la herramienta que estés utilizando.

– Sé transparente y ético: La confianza es un pilar en cualquier negocio. Si utilizas IA, sé claro sobre cómo funciona y qué datos recopilas. No solo evitarás problemas legales y de reputación, sino que también construirás una relación de confianza con tus clientes, algo fundamental para el éxito a largo plazo.

– Evita la automatización completa: La IA es una herramienta poderosa, pero no es perfecta. No delegues todas las decisiones en algoritmos. Mantén un nivel de supervisión humana para asegurarte de que las decisiones automatizadas estén alineadas con los valores y objetivos de tu negocio. Recuerda, la IA debe ser un aliado estratégico, no un sustituto del juicio humano.

Por último, ten en cuenta que la educación y la formación continua son claves para proteger tu negocio en este nuevo entorno digital. No se trata solo de defenderse contra los ataques más sofisticados, sino de crear una cultura de seguridad en tu empresa que se anticipe a los problemas y minimice riesgos.

En un mundo cada vez más interconectado, la seguridad no es una opción, sino una necesidad. Mantenernos informados, educarnos continuamente y adoptar medidas de protección adecuadas nos permitirá aprovechar al máximo estas innovaciones sin comprometer nuestra seguridad ni la de nuestros emprendimientos.

(*) Por Mónica Talán, fundadora de Cryptoconexión y Techtranslators.ai.

