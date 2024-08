Hacker colombiano engañó a Federación rusa de baloncesto y así pudo jugar con falsa selección de Colombia en campeonato

Muchas veces, aunque parezca que no es posible, la realidad termina superando a la ficción y esto fue precisamente lo que sucedió recientemente en Rusia.

Luego del comienzo del conflicto bélico contra Ucrania, Rusia quedó prácticamente aislada a nivel deportivo desde todo punto de vista, siendo las selecciones nacionales unas de las más perjudicadas, ya que fueron excluidas de los campeonatos más grandes en el concierto deportivo internacional y se encuentran a la espera de poder volver a competir a este nivel algún día.

Fue precisamente por ello que la federación rusa de baloncesto organizó y convocó a un campeonato amistoso que se llevó a cabo en la ciudad de Perm, junto a otro grupo de seleccionados invitados. Sin embargo, lo que no se esperaba jamás es que uno de esos equipos, estaba formado por un grupo de atletas impostores.

El Golpe.

Del 21 al 25 de agosto se celebró el Torneo de la Amistad en Perm (Rusia). Contaba con la presencia del BC Parma (el equipo local que juega en la primera división rusa), y los combinados nacionales de Rusia, Venezuela y Colombia. Pero algo no cuadraba.

Una historia de Hollywood

En el campeonato, además de Rusia, estaban confirmados como participantes del mismo las selecciones nacionales de Venezuela y Colombia. Todo, gestionado por la federación de Rusia. Pero a pesar de ello, al iniciar la Copa de la Amistad, comenzaron a darse cuenta que algo estaba raro y que simplemente llamaba demasiado la atención. El resultado final entre el equipo ruso y colombiano fue de 155-53 en favor de los locales, y esto simplemente dejó con la boca abierta a los jugadores y aficionados en el estadio. Y hay que mencionar que, al concluir el primer periodo de juego, Colombia solamente había sido capaz de anotar 2 puntos.

Jugadores aficionados en Colombia

Efectivamente, la selección colombiana fue conformada por jugadores de nivel aficionado/amateurs. “En el vídeo observamos una composición del equipo diferente. En mi carrera nunca he ganado un partido por 100 puntos de diferencia”, fueron las palabras del jugador Samson Ruzhentsev. Horas después de tal acontecimiento, la Federación Colombiana de Baloncesto dejó saber por medio de un comunicado lo que dejó mucho más atónitos a todos en Rusia: esa selección neogranadina no era la auténtica selección nacional y que, además, no habían recibido nunca una invitación para participar en la Copa de la Amistad, lo cual lo hacía todo mucho más turbio y sospechoso.

“La Federación Colombiana de Baloncesto nunca ha recibido una invitación oficial para participar en la Copa de la Amistad y no ha autorizado a ningún club o escuela formativa del país a participar. Tomaremos acciones legales por el uso abusivo de nuestra imagen sin autorización previa”, fueron las palabras impresas en el comunicado.

El caso es que, Andrei Kirilenko, ex jugador de la NBA y actual presidente de la federación rusa de baloncesto, creyó que realmente había hecho contacto con “el legítimo presidente de la federación”, pero nunca llegó a imaginar que con quien se estaba comunicando era un estudiante colombiano de 25 años de edad que se había hecho pasar por la federación de baloncesto de su país. El ‘hacker’ en cuestión, lleva por nombre, Christian David Mosquera Durán, y fue la persona encargada de negociar con éxito los boletos de avión y el alojamiento en un hotel de 4 estrellas para él y el resto de la ‘falsa’ selección nacional colombiana que vio acción en par de partidos en la ciudad de Perm.

Luego de que todo lo antes mencionado fuera notorio y público, el partido planificado entre Rusia y la ‘falsa’ Colombia fue cancelado. “Después del primer partido, entendemos que el nivel actual del equipo colombiano está rezagado con respecto a lo que se esperaba, lo cual genera cierta decepción para todos nosotros”, comentó Andrei Kirilenko. “En este sentido, ya hemos revisado el calendario y el formato del torneo para garantizar una competición más equilibrada y competitiva”, concluyó el también ex jugador del CSKA de Moscú.

