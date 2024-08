Jugador del América comparte un sentido mensaje sobre Juan Izquierdo

La muerte de Juan Izquierdo ha conmovido a todo el fútbol mundial. El fallecimiento del jugador de Nacional ha estado lleno de reacciones acompañadas de palabras de aliento para familiares y amigos. Desde el Club América, Brian Rodríguez también se sumó con algunas palabras.

El futbolista de las Águilas del América utilizó sus redes sociales para expresar su tristeza luego de esta lamentable noticia. Brian Rodríguez y Juan Izquierdo tuvieron la oportunidad de compartir vestuario. Ambos jugaron en Peñarol de Uruguay, uno de los equipos más grandes de Sudamérica.

“No sé ni cómo empezar esto no sé qué mierda escribir no me salen las palabras correctas, hace unos días todos los uruguayos nos paralizamos con lo que sucedió. Tu noticia recorrió el mundo, conmovió a todos y no entendíamos porque estaba pasando algo así, por unos días el país entero estuvo unido mandando fuerzas con la esperanza de que solo fuese un susto y puedas regresar con tu familia, amigos y compañeros de equipo. Hoy nos levantamos con esta triste noticia tengo un dolor terrible en el pecho”, dice parte del mensaje de Rodríguez.

¡Emotivo mensaje! 🥺



Brian Rodríguez mandó este mensaje luego del sensible fallecimiento de su amigo Juan Izquierdo.#ClubAmérica #SomosÁguilas pic.twitter.com/mHhM22v0uy — Pasión Águila ❤🦅 (@pasionaguila) August 28, 2024

Juan Izquierdo fichó en 2019 por Peñarol. En este club el defensor “Charrúa” se mantuvo durante un año. Izquierdo vivió esta experiencia junto a Brian Rodríguez. El jugador del conjunto azulcrema recordó algunos momentos vividos con el exjugador de Nacional.

“Miro las fotos que tenemos juntos una y otra vez con lágrimas en los ojos y recuerdo lo compartido amigo, los momentos en que fuimos felices jugando juntos al futbol, entrenando, almorzando, tomando mate debajo de un árbol en los aromos. Siempre te voy a recordar como ese chico alegre con un corazón enorme, chistoso como lo eras con todos a tu alrededor”, agregó.

Brian Rodríguez aseguró que Juan Izquierdo dejó una huella en Peñarol, sobre todo por la calidez humana. Además, el futbolista azulcrema cerró su mensaje con algunas palabras de aliento para los familiares de Izquierdo.

El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Manuel Izquierdo, exjugador de nuestra institución.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias y abrazamos a sus familiares, a sus amigos y al Club Nacional de Football en este momento de tanto dolor. pic.twitter.com/2Inwiv2so5 — PEÑAROL (@OficialCAP) August 28, 2024

“Lograste dejar huella por donde pasaste y eso demuestra la gran persona que eras humilde y sencilla. Te fuiste peleando como de costumbre ,como en la cancha como toda tu vida por los tuyos y por el que tenías al costado tuyo. Gracias por cada abrazo cada segundo compartido juntos. Descansa en paz hermano. Mucha fuerza a toda la familia y amigos en este momento tan difícil“, concluyó.

Desde el punto de vista deportivo, Juan Izquierdo no tuvo un paso tan destacado por Peñarol. El exdefensor uruguayo solo jugó 300 minutos con el club. La huella de Izquierdo fue dejada desde la convivencia, así lo han manifestado sus compañeros.

Sigue leyendo:

– El triste mensaje de despedida de la esposa de Juan Izquierdo

– Quién era Juan Izquierdo, el futbolista uruguayo que falleció tras desplomarse en un partido de Copa Libertadores

– Hugo Sánchez pide la salida de los jugadores mexicanos a Europa

– La insólita expulsión de Salomón Rondón que también afectó a Gustavo Cabral