OpenAI está cerca de lanzar un nuevo modelo de inteligencia artificial conocido como “Strawberry”, que promete ser un salto significativo en la resolución de problemas matemáticos avanzados, superando con creces las capacidades de los modelos actuales.

Esta nueva IA, que se ha desarrollado en secreto durante meses, ha generado expectativas por su habilidad para abordar desafíos matemáticos que anteriormente resultaban inalcanzables para otros sistemas de aprendizaje automático.

IA más avanzada

Uno de los aspectos más destacados de Strawberry es su capacidad para resolver problemas matemáticos extremadamente complejos. Según informes, el modelo ha logrado una puntuación superior al 90% en el benchmark MATH, que incluye problemas de nivel de campeonato en matemáticas.

Para poner esto en perspectiva, el modelo anterior GPT-4, que ya había impresionado al mundo, solo alcanzó un 53% en la misma prueba, mientras que su sucesor, GPT-4o, llegó al 76.6%. Estos resultados posicionan a Strawberry no solo como un avance dentro de OpenAI, sino como el modelo de IA líder en capacidades matemáticas a nivel global.

Este nuevo modelo no se limita solo a las matemáticas, ya que también es capaz de realizar tareas de alto nivel, como el desarrollo de estrategias de marketing y la resolución de complejos acertijos de palabras. En un ejemplo reciente, Strawberry demostró su destreza resolviendo con éxito el complicado puzzle “Connections” del New York Times, una tarea que combina habilidades lingüísticas y lógicas.

Inteligencia Artificial desarrollada en secreto

El modelo, que inicialmente fue conocido internamente como “Q-Star” o “Q*”, estuvo en el centro de una controversia dentro de OpenAI el año pasado. Durante un breve periodo de caos que incluyó la destitución temporal del CEO Sam Altman, se rumoreó que esta nueva IA había alcanzado un avance crítico en el desarrollo de la inteligencia general artificial (AGI, por sus siglas en inglés), un nivel de inteligencia artificial capaz de aprender y aplicar conocimientos en una amplia gama de tareas, similar a la capacidad cognitiva humana.

La preocupación de algunos investigadores dentro de OpenAI era que Strawberry, con su potencial para alcanzar AGI, podría representar un riesgo significativo si no se manejaba adecuadamente. Este temor no es nuevo en el campo de la inteligencia artificial, donde la posibilidad de que una IA avanzada desarrolle objetivos que no se alineen con los valores humanos ha sido un tema recurrente de debate.

¿Qué se espera de Strawberry?

Se anticipa que Strawberry será lanzado al público en otoño de este año, y la expectativa es alta. De cumplir con las promesas de sus desarrolladores, este modelo no solo consolidará la posición de OpenAI como líder en el campo de la inteligencia artificial, sino que también marcará un nuevo hito en la capacidad de las máquinas para resolver problemas matemáticos complejos y realizar tareas que requieren un alto nivel de razonamiento abstracto.

El lanzamiento de Strawberry podría cambiar las reglas del juego en diversos sectores, desde la educación, donde podría ser utilizado para desarrollar herramientas de aprendizaje avanzadas, hasta la industria, donde su capacidad para optimizar procesos y resolver problemas complejos podría traducirse en innovaciones significativas. Además, la posibilidad de que Strawberry se acerque al desarrollo de una AGI abre un nuevo capítulo en la historia de la inteligencia artificial, con implicaciones que aún están por descubrirse.

Sigue leyendo:

– 13 Universidades top comienzan a ofrecer carreras en IA

– Grok lanza una controvertida función de generación de imágenes

– Qué es Strawberry la nueva tecnología de última generación de OpenAI