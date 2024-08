Oposición amenaza con impedir la toma de protesta de Sheinbaum 

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la presidenta electa está de acuerdo con la necesidad de una reforma judicial, el vocero del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, amenazó con impedir que Claudia Sheinbaum tome posesión en caso de que Morena y sus aliados den “fast track” a la reforma al Poder Judicial de la Federación.



A través de un video, el ex diputado del PRD fue muy claro al decir que tomará el Senado de la República y la Cámara de Diputados, además, convocará a una marcha si no se sigue el proceso legislativo adecuado en la iniciativa.



“Si no se respeta el proceso y se realizan aprobaciones rápidas, violando el procedimiento parlamentario, adelantaremos la movilización programada para el 8 de septiembre“, señaló.



La primera acción de Acosta será tomar el Senado y luego San Lázaro, para hacer lo propio con la toma de protesta de Sheinbaum.



“Convocaremos a todas las organizaciones a tomar San Lázaro antes de que termine septiembre para evitar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum“, sentenció.



El vocero del Frente Cívico Nacional también resaltó que aún existe la posibilidad de detener los cambios constitucionales, tanto en materia de Poder Judicial, como en lo relativo a los órganos autónomos que según él “quieren desaparecer”.



“Llamamos a hacer de la defensa del Poder Judicial la tarea más importante; los trabajadores, jueces y ministros están dando la batalla, no los dejamos solos”, dijo.

Naranjo también aseveró que no puede seguir actuando de forma “pasiva” ante una de las “violaciones tan grandes al régimen”.



“No vamos a dejarlos, no vamos a bajar la guardia, no vamos a dejar de luchar, ni nos vamos a rendir, no pueden comprar a todo el mundo, no pueden amenazar a todo el mundo, hay frente y hay muchos para dar la batalla”, dijo.

Objetivos de la Reforma al Poder Judicial

Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Eficiencia, austeridad y transparencia en el Máximo Tribunal.

Elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces.

Legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia.

Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal.

Órganos administrativos y disciplinarios independientes.

Nuevas reglas procesales.

Justicia expedita y equilibrios entre Poderes.

De aprobarse la reforma en septiembre, los mexicanos irían a las urnas a partir de 2025 para elegir a jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte.

