Recluso de Texas es exonerado tras pasar casi 34 años en prisión por condena injusta

Un hombre de Texas que pasó 34 años en prisión después de ser condenado injustamente por agresión agravada fue exonerado el jueves por un juez del condado de Dallas que dictaminó que en realidad es inocente.

El juez aprobó una moción de la oficina del fiscal de distrito del condado de Dallas para desestimar el caso contra Benjamin Spencer, de 59 años, quien fue condenado inicialmente en 1987 por asesinato en el robo de automóvil y muerte de Jeffrey Young.

“Este día se ha hecho esperar mucho tiempo. Me siento aliviado y honrado de poder ayudar a corregir esta injusticia”, dijo el fiscal de distrito penal del condado de Dallas, John Creuzot, según The Associated Press.

Spencer, que ha mantenido su inocencia, vio posteriormente revocada su condena de 1987. Luego fue juzgado nuevamente y declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua por robo agravado a Young.

“Benjamin Spencer es realmente inocente; no existe ninguna evidencia creíble o física de que haya estado involucrado de alguna manera en este crimen”, señaló la fiscal adjunta Cynthia Garza, quien dirige la Unidad de Integridad de Condenas de la oficina.

Los testigos de la acusación, incluido un informante de la cárcel que pidió clemencia, dieron falso testimonio, dijo Creuzot. Agregó que los fiscales en ese momento tampoco proporcionaron a la defensa pruebas que hubieran excluido a Spencer del crimen, incluidas las huellas dactilares.

Spencer fue liberado bajo fianza en 2021 después de que la oficina del fiscal de distrito descubrió que se violaron sus derechos constitucionales y no recibió un juicio justo debido al testimonio falso y la retención de pruebas.

El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas revocó su condena a principios de este año y envió el caso de regreso al condado de Dallas.

Spencer es uno de los 60 reclusos con más años de prisión que ha sido declarado inocente del delito, según los datos mantenidos por el Registro Nacional de Exoneraciones.

