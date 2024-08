Shaila, hija de Rocío Dúrcal, celebra su cumpleaños 45 en su hermosa casa

La cantante española Shaila Dúrcal, quien el pasado 28 de agosto celebró su llegada a los 45 años, al fin pudo festejar un cumpleaños en la que fuera la casa de sus padres, Rocío Dúrcal y Antonio Morales ‘Junior’.

De acuerdo a la revista ¡HOLA!, que fue el medio que dio a conocer la noticia, Shaila se festejó como hace mucho no lo hacía y con ese sentimentalismo que la une al famoso chalet familia ubicado en Torrelodones, a las afueras de la ciudad de Madrid.

“Shaila Dúrcal acaba de cumplir 45 años, y por primera vez lo celebra después de haber adquirido la casa familiar en la que fue tan feliz, junto a sus padres, Rocío Dúrcal y Antonio Morales ‘Junior’, y sus dos hermanos mayores, Antonio y Carmen Morales”, informó la citada publicación.

La propiedad, desde las que se tienen unas impresionantes vistas a la sierra de Guadarrama, se ha convertido en un auténtico refugio para la talentosísima artista y así lo ha hecho saber siempre que la ocasión lo amerita, pues un pedacito de sus papás sigue ahí presente.

“Aquí están las cenizas de mis padres, en estos atardeceres siempre estarán con nosotros y siempre tendremos los mejores recuerdos de la familia y sobre todo de ellos…”, comentó Shaila en su momento.

La propiedad, que fue bautizada por Shaila como Casa Dúrcal, fue un auténtico paraíso para ella y sus hermandos durante su infancia y así lo recuerda en la entrevista que concedió a la revista Lecturas.

“Aquí tenemos tantos recuerdos. Viví aquí desde que tenía dos meses. Llevo a mi madre siempre [señala su corazón]. Se me fue cuando yo tenía 26 años, aprendes a vivir con ello pero siempre me hace falta. Me encanta recordarla”, señaló.

A pesar de que no vive en España, pues gran parte del tiempo está entre Estados Unidos y México, Shaila consideraba que le hacía falta hacerse de un refugio en la Madre Patria y finalmente hace unos meses lo consiguió con la compra de la famosa finca.

“Venir a mi tierra es muy importante para mí, voy a intentar organizar mejor mi tiempo. Sacrifiqué mucho al perseguir ese sueño americano que tenía desde muy jovencita para lograr tener una carrera allí. Me he pasado la vida sin ellos y me apetecía mucho estar aquí”, se sinceró en su momento.

