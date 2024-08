Estudio de Harvard revela que la semaglutida protege en casos mortales de Covid

La semaglutida, comercializada como Wegovy, ha demostrado beneficios clínicos que superan las expectativas en el ensayo SELECT, especialmente en la reducción de muertes por causas infecciosas y no cardiovasculares. Este estudio, que incluyó a más de 17,000 pacientes con sobrepeso u obesidad y enfermedades cardiovasculares preexistentes, reveló que las inyecciones semanales de semaglutida redujeron significativamente las muertes por todas las causas en comparación con un placebo. La tasa de mortalidad general en los pacientes tratados con semaglutida fue del 4,3%, frente al 5,2% en aquellos que recibieron un placebo, lo que representa una reducción del 19% en el riesgo de muerte.

Una de las observaciones más destacadas del ensayo fue la disminución significativa en las muertes no cardiovasculares, en particular las causadas por infecciones. Las muertes infecciosas, incluidas aquellas relacionadas con COVID-19, se redujeron en un 29% entre los pacientes tratados con semaglutida. Este hallazgo es especialmente relevante dado que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto devastador en poblaciones vulnerables, incluidas aquellas con comorbilidades subyacentes. Los investigadores plantean la posibilidad de que la pérdida de peso inducida por la semaglutida, que fue significativamente mayor en los pacientes que la recibieron, haya contribuido a esta reducción en la mortalidad por infecciones.

El Dr. Benjamin Scirica, del Brigham and Women’s Hospital y la Facultad de Medicina de Harvard, presentó estos hallazgos en el congreso anual de la Sociedad Europea de Cardiología. Scirica sugirió que los resultados apoyan la hipótesis de que múltiples mecanismos, algunos de ellos no relacionados con la aterotrombosis, podrían haber contribuido a la reducción de la mortalidad observada en el ensayo SELECT. Este análisis fue publicado simultáneamente en el Journal of the American College of Cardiology, destacando la relevancia clínica de los hallazgos.

El ensayo SELECT, que previamente había demostrado la eficacia de la semaglutida en la reducción de la mortalidad combinada por causas cardiovasculares, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, fue crucial para la aprobación de la FDA del agonista del receptor GLP-1 para la prevención cardiovascular. Este estudio aprovechó la oportunidad única de ser realizado durante las olas más graves de la pandemia de COVID-19, lo que permitió a los investigadores recopilar datos prospectivos sobre el impacto del virus en una población de alto riesgo.

Aunque la semaglutida no previno la aparición de COVID-19 en los pacientes del ensayo, se observó una reducción en los eventos adversos graves relacionados con la enfermedad entre aquellos que se infectaron. Esto sugiere que el tratamiento con semaglutida podría ofrecer una protección indirecta contra las complicaciones graves de COVID-19, lo que ha llevado a algunos expertos a compararlo con una especie de vacuna contra los efectos más severos de la enfermedad.

Una observación clave del ensayo fue la competencia entre la mortalidad por causas no cardiovasculares y la mortalidad cardiovascular, lo que podría explicar la convergencia inesperada de las curvas de supervivencia cardiovascular entre los grupos de tratamiento y placebo. Esta dinámica fue especialmente evidente en el contexto de la pandemia de COVID-19, donde la enfermedad se convirtió en una de las principales causas de muerte entre los participantes del estudio.

Jeremy Faust, de Mass General Brigham y Harvard Medical School, señaló en un editorial adjunto que los hallazgos del ensayo SELECT podrían tener implicaciones importantes para el tratamiento de otras infecciones, no solo COVID-19. Faust sugirió que, a diferencia de las vacunas, cuyo efecto puede disminuir con el tiempo, la semaglutida podría ofrecer un beneficio que aumenta con el tiempo, lo que la convierte en una herramienta potencialmente valiosa en la lucha contra diversas enfermedades infecciosas.

El ensayo SELECT ha proporcionado evidencia sólida de que la semaglutida no solo es eficaz en la reducción de la mortalidad cardiovascular, sino que también tiene un impacto significativo en la reducción de muertes por causas no cardiovasculares, especialmente infecciones, en una población de alto riesgo. Estos resultados destacan la importancia de considerar la semaglutida no solo como una herramienta para la pérdida de peso, sino también como una intervención potencialmente vital en la mejora de la supervivencia en pacientes con comorbilidades graves.

Sigue leyendo: