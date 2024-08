Podemos reparar nuestra división nacional

Vivimos una época en la que la democracia estadounidense y el Estado de Derecho se enfrentan a profundos desafíos. La violencia colectiva, la retórica despiadada e incluso los intentos de asesinato han suscitado el temor de que, como nación, ya no podamos resolver nuestras diferencias pacíficamente en las urnas.

Sólo en 2023, hubo 8,008 amenazas contra miembros del Congreso de ambos partidos. Las amenazas violentas también se dirigen contra los funcionarios públicos que participan en el proceso judicial, incluidos jueces, fiscales, personal de los tribunales, jurados y sus familias. En parte debido a un número récord de amenazas, el 39% de los funcionarios electorales estatales y locales dimitieron en 2022, llevándose consigo valiosos conocimientos institucionales sobre la administración de elecciones. Más de dos tercios de los estadounidenses de todos los partidos creen ahora que la república está amenazada, y casi el 50% cree que las futuras derrotas en las elecciones presidenciales se traducirán en violencia.

¿Qué podemos hacer al respecto como individuos?

Los tres autores discrepamos en muchas cuestiones. Pero estamos de acuerdo en estas ideas para bajar la temperatura y conseguir que la política estadounidense vuelva a una senda más constructiva:

1) No racionalizar la violencia. La violencia política es una espiral creciente: Mucha gente ve un ataque contra su bando y piensa que devolver el golpe con la misma fuerza o más es un juego limpio. Los líderes y las figuras de autoridad desempeñan un papel especial. Cuando dejan de lado las normas, muchos seguidores también lo hacen. Así que exija a sus líderes un alto nivel de moderación y respeto por la Constitución y el Estado de derecho, y acepte que los actos criminales destructivos exigen un castigo, sea cual sea el bando que los cometa.

2) Enfréntate al extremismo y la deshumanización en tu propio bando. Denunciar los discursos ofensivos del otro bando es la parte fácil. Es más difícil, pero más importante, alzar la voz cuando proceden de personas con las que mayoritariamente estás de acuerdo.

3) No culpes a grupos enteros por cosas que hacen individuos. No digas que “ellos” han llevado a cabo el último acto de violencia política cuando en realidad ha sido un individuo o unos pocos exaltados. “Ellos”, es decir, todos los que votan diferente a ti, no lanzaron colectivamente la piedra o hicieron los comentarios de odio en las redes sociales. La mayoría de los miembros normales de ese otro partido o facción llevan una vida cotidiana muy parecida a la tuya y se enteraron del incidente de la misma manera que tú.

4) No contribuyas a socavar la confianza en nuestro sistema electoral. Estados Unidos tiene suerte: incluso ahora, nuestra democracia es la envidia de la mayor parte del mundo. Cualquier sistema puede mejorarse, pero el nuestro suele estar bien gestionado y sus resultados son dignos de confianza. En lugar de reenviar el último rumor picante en línea, escuche las voces de los veteranos administradores electorales estatales y locales que últimamente se han unido por encima de las líneas partidistas y regionales para disipar los mitos sobre nuestras elecciones.

5) Proteger el proceso electoral. Tenemos que proteger a los funcionarios y trabajadores electorales de la violencia y la intimidación y también salvaguardar los procesos electorales secundarios, como la certificación, de los riesgos, incluido el peligro de que personas con información privilegiada se nieguen a cumplir con sus obligaciones legales. La actualización del Congreso de 2022 de la Ley de Recuento Electoral es un buen ejemplo de cómo llevar a cabo reformas bipartidistas del proceso electoral. En relación con esto, aunque los recursos presupuestarios públicos son inevitablemente limitados, la celebración de elecciones es una función básica del gobierno, y es un error privar a los administradores locales de los recursos que necesitan para hacer su trabajo correctamente.

6) Promover la educación cívica. La difunta jueza del Tribunal Supremo Sandra Day O’Connordedicó gran parte de su jubilación a reconstruir la capacidad de educación cívica de Estados Unidos, erosionada durante mucho tiempo. Sabiamente comprendió que una población que no comprende los fundamentos del funcionamiento del gobierno o de las elecciones está más expuesta a los falsos rumores o a las mentiras de un demagogo. Y puede marcar la diferencia desde el primer día que los estudiantes (y, de hecho, las personas de todas las edades) sepan qué partes del gobierno son responsables de qué, cómo implicarse en sus comunidades y cómo distinguir los rumores o la desinformación de las fuentes fiables.

7) Estudiar reformas estructurales del voto que puedan ayudarnos a superar nuestra polarización. Un buen comienzo sería poner coto a la manipulación partidista. Últimamente, bastantes localidades han introducido métodos de votación que ofrecen la esperanza de salvar las distancias entre los distintos grupos, como el voto por orden de preferencia, las primarias abiertas o la innovadora combinación de ambos que se utiliza ahora en Alaska, donde los participantes afirman ver más consenso y debate civil en todo el espectro político.

Harán falta muchas medidas de este tipo para sacarnos del abismo, pero merece la pena empezar hoy. El futuro que salvemos puede ser el nuestro.

(*) Este artículo fue publicado originalmente elcato.org.

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.