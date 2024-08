Activista demanda a profesor de UCLA por robo de salarios

La activista por la justicia ambiental y social, Magali Sánchez Hall entabló una demanda ante la Corte Suprema de California en Los Ángeles por robo de salarios, discriminación de género y acoso sexual en contra del profesor Raúl Hinojosa Ojeda, su empresa Global Holding LLC, la UCLA y los regentes de dicha universidad.

“Hay un estimado de más $173,000 que el profesor Hinojosa me debe en salarios no pagados por un periodo aproximado de entre 2015 y 2022”, dice Magali.

Hinojosa Ojeda, su expatrón, tiene un doctorado y es profesor en el Departamento de Estudios Chicanos de UCLA. Es muy conocido, recientemente las cámaras de televisión, lo dejaron ver al lado de la legendaria activista Dolores Huerta en la Convención Nacional del Partido Demócrata.

“Cuando salí de la maestría en políticas públicas de UCLA en 2015, el profesor Hinojosa me ofreció trabajar para él como directora de marketing y su mano derecha en la empresa que él tiene paralelo a su trabajo como maestro en UCLA”, dice Magali.

La empresa a la que hace alusión Magali, es Global Holding LLC que se dedica a crear y vender productos de inclusión financiera, como tarjetas para mandar remesas.

“Él utiliza a sus estudiantes de UCLA para hacer las investigaciones para su empresa, mientras que convence a líderes de la comunidad para que sean sus inversionistas”.

Magali Sánchez Hall demanda por robo de salarios, discriminación de género y falla para protegerla del acoso sexual. (Fotos Tara Pixley) Crédito: Cortesía

Recuerda que conoció al profesor Hinojosa en UCLA porque fue su maestro en dos clases en la licenciatura, y en la maestría colaboró con él cuando fue consejero para un proyecto con CHIRLA que consistió en hacer una evaluación de dos años del programa DACA.

“Los problemas comenzaron cuando él empezó a tomar crédito por eventos que yo organizaba por mi parte como la Feria Expo Michoacán donde apareció como uno de los patrocinadores para traer artesanos”.

Magali dice que durante los años que trabajó con el profesor Hinojosa nunca le pagó su salario, pero observó que a los trabajadores varones y a los blancos siempre les pagó a tiempo.

“Yo le ayudaba hasta con tareas que le correspondían a él como profesor como leer y calificar los trabajos de sus alumnos; me ponía hasta hacer la carne asada para sus reuniones con los inversionistas latinos de su empresa”.

A falta de sueldo, el profesor le ofreció vivir en la casa de su novia en Venice. “Acepté debido a la necesidad apremiante que tenía, y a que soy una mamá soltera, sobreviviente de violencia doméstica; y en ese momento tenía una hija en la universidad y otra en la secundaria”.

El profesor le dijo que le pagaría directamente la renta a su novia, y se lo descontaría de su sueldo, cosa con la que ella no estuvo de acuerdo.

“Cuando su novia perdió la casa, me pidió mudarme a uno de los departamentos del edificio del que es propietario en Venice. De la misma manera, me dijo que la renta me la descontaría de mi sueldo. Tampoco estuve de acuerdo porque yo prefería que me pagara mi sueldo y yo pagarla de ahí”.

En 2021, Magali comenzó a trabajar como representante de programa en el Instituto de Investigación del Departamento de Trabajo y Empleo de UCLA (UCLA Institute for Research on Labor and Employment Department), bajo el mando del propio profesor Hinojosa.

Cuando Magali empezó a exigirle al profesor que le pagara por su trabajo en su empresa, y le sacó las cuentas por el adeudo de más de $173,000 entre salarios, tiempo extra, descansos y otros conceptos, el catedrático le respondió que era mucho dinero y que tomara en cuenta que él le había conseguido empleo en UCLA.

Magali considera que el profesor la llevó a trabajar con él para aprovechar sus muchas conexiones en Washington con congresistas, y a nivel estatal con los asambleístas.

“Debido a mi trabajo como activista por muchos años, tengo una red de contactos muy grande y el acceso; además de que soy una mujer muy trabajadora que resuelve”.

Magali Sanchez-Hall, activista por el medio ambiente, demanda a UCLA y al profesor Hinojosa. (Fotos Tara Pixley) Crédito: Cortesía

Explica que la acusación por acoso sexual es porque el profesor Hinojosa falló en protegerla cuando uno de los inversionistas de su empresa, José Luis Solorzano, propietario de una marca de botas publicó unas fotografías y enlaces no solicitados a través de la red WhatsApp.

“Este hombre puso en el grupo de chat del trabajo en donde todos estábamos, un video de una mujer desnuda tocándose los senos. Me afectó mucho y me hizo sentir muy incómoda, al grado que tuve que meterme a terapia porque como sobreviviente de violencia doméstica, este tipo de cosas son un disparador para mí. Cuando me quejé con el profesor, me dijo que no me preocupara, y disculpó a su socio diciendo que estaba borracho. Luego borró el mensaje”.

Magali dejó de vivir en el departamento de alquiler del profesor en febrero de 2022; en tanto que renunció a su trabajo en UCLA el 26 de septiembre del año pasado; y entre febrero y marzo de este año, entabló la demanda en contra del profesor, a quien también acusa de robar su información personal y la de otros de sus inquilinos para solicitar a nombre de todos ellos, alivio para la renta durante la pandemia de covid-19.

“Más allá de que me paguen los salarios robados, esta demanda, es para que paren esas prácticas de abuso por parte de los profesores, que llevan a sus estudiantes a trabajar a sus empresas privadas y en casos como el del profesor Hinojosa les pagan pobremente a las mujeres, si es que les pagan”, dice

Hugo Salazar, abogado laboral que lleva la defensa de Magali, afirma que su esperanza es que la demanda ofrezca justicia a su clienta.

“Es muy triste tener a personas que se proclaman como líderes que apoyan a la comunidad, y no llevan ese mismo mensaje en sus vidas personales”, agrega.

Dice que con la demanda se busca que se le devuelva a Magali, el dinero que se le debe por su trabajo en la compañía del profesor Hinojosa y que se le compense por los daños emocionales sufridos.

La querella está requiriendo un juicio en el que se resuelva la compensación por daños punitivos.

“Hemos sido estudiantes de primera generación en UCLA. Hay mucho temor al entrar porque la mayoría de los estudiantes no se parecen a ti; y uno se confía de los pocos profesores hispanos porque conocen tu cultura y tus problemas. No esperas que ellos vayan a ser las personas que te exploten”, dice el profesor Salazar.

Aclara que nadie quiere estar demandando, pero han puesto a Magali en una situación tal que la han obligado a recurrir a los tribunales para que obtenga la justicia que se merece.

“Ella ha dedicado su vida a la justicia social. Esta es una oportunidad de que reciba la justicia salarial que merece”.

El profesor de UCLA, Raúl Hinojosa-Ojeda enfrenta acusación de robo de salarios. (Cortesía UCLA) Crédito: Cortesía

La Opinión envió un correo electrónico a la abogada del profesor Hinojosa Ojeda, Kathleen Rager para obtener su versión sobre la demanda así como a Haleh R.Jenkins, abogada de UCLA, pero no obtuvo respuesta. También se le envió un correo electrónico al profesor Hinojosa Ojeda, y de momento no hay respuesta. La Opinión permanece abierta a sus comentarios que en cualquier momento se pueden añadir a esta historia.

La Opinión tiene en su poder una copia de la demanda de Sánchez Hall contra el profesor Hinojosa, UCLA y la Junta de Regentes.