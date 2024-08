César Huerta no le habría convencido la propuesta de Europa

Llegar al fútbol de Europa es el sueño de muchos jugadores de Concacaf y Conmebol. César Huerta tuvo esa oportunidad, pero la dejó pasar por varios factores.

Según informaciones expuestas por Martín del Palacio, César Huerta habría sido tentado por el PAOK Salonica. Era una buena oportunidad para que el “Chino” diera el salto al Viejo Continente. Pero el mexicano habría rechazado esta opción.

“Es una liga que se le suele dar a los jugadores latinos, en un club al que rechazó el Chino Huerta hace semanas”, explica la fuente.

¡Jona haciendo lo que Uriel y César NO pudieron! 🇬🇷😱🇲🇽



Mientras Uriel Antuna y César Huerta se quedaron con las ganas de llegar a Europa, el futbolista mexicano Jonathan Gómez firma con PAOK Salónica de Grecia, vwndido de la Real Sociedad, informa el sitio Jóvenes Futbolistas. pic.twitter.com/vNn356crQw — Futbol Total (@futboltotal) August 23, 2024

En esta misma línea, el estratega de Los del Pedregal también habló de las posibilidades de salida de César Huerta. Gustavo Lema explicó que el club apoyará las decisiones de César Huerta, pero también aclaró que esperarán la mejor opción para el delantero mexicano.

“Hablo seguido con el ‘Chino’, si tiene una gran oportunidad lo acompañaremos, el club está en el mismo sentido. No me gustaría que tome una decisión apresurada en un mercado que por ahí no sea tan importante porque creemos que todavía está chavo y tiene mucho por delante”, dijo el estratega.

Por qué César Huerta rechazó al PAOK

Los reportes explican que existen dos razones por las que César Huerta decidió no aceptar la propuesta del PAOK Salónica. La información indica que este club no le llenó la vista a las pretensiones del delantero mexicano.

El PAOK Salónica no participará en la próxima edición de la UEFA Champions League, por lo que su exhibición a la élite de Europa será limitada.

🚨 Olympiakos, Panathinaikos, AEK Athens, dan Paok juga tertarik untuk mendatangkan striker Pumas Unam Cesar Huerta.



Market Value Cesar €5 juta. 🧐 https://t.co/xulGjAbpMg — Girona FC Indonesia (@GironaFC_IDN) June 28, 2024

Por otra parte, el conjunto griego no habría ofrecido una cantidad de dinero que complaciera a los dirigentes de los Pumas de la UNAM. El conjunto de Grecia habría ofrecido una cifra por debajo de los $6 millones de dólares que quiere el club azteca.

César Huerta es un delantero de 23 años que tiene una valoración cercana a los $6 millones de dólares, según Transfermarkt. El “Chino” tendría un contrato con los Pumas de la UNAM hasta junio de 2025.

