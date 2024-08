Desgarrador relato: madre de NY exige respuestas sobre la extraña muerte de su hijo en Colombia

Lo que comenzó como un viaje para un hijo terminó como una pesadilla para su madre, quien ahora exige respuestas luego de que Omar Watson, de 31 años, muriera de manera extraña en Colombia. Han pasado meses y la familia del joven aún desconoce las causas de su fallecimiento.

El 29 de febrero, Omar fue hallado sin vida dentro de su Airbnb, arrodillado contra la puerta del baño. El caso está lleno de irregularidades. Para empezar, su madre, Hyacinth Watson, no fue informada del fallecimiento de su hijo hasta el 1° de marzo.

Omar y su mamá habían acordado que él le enviaría un mensaje diario que dijera “Mami, estoy bien”, según narró la mujer a CNN. Lo hizo tres días consecutivos, desde el día de su llegada el 24 de febrero, pero no el cuarto, así que le llamó y el joven le contó que se había enfermado de vómito y diarrea, pero se encontraba mejor luego de conseguir medicamento en una farmacia local.

Ella le preguntó si quería que viajara y Omar contestó que sí, pero después se arrepintió; no insistió más porque pensó: “es joven, quizá desee disfrutar más días de su estancia”; sin embargo, notó la respiración de su hijo más lenta de lo habitual.

Así se enteró de la muerte de su hijo

Tras no recibir ningún otro mensaje ni llamada de Omar, Hyacinth se comunicó a la embajada de Estados Unidos en Bogotá y proporcionó la dirección del Airbnb que su hijo le dio durante esa última llamada.

No fue hasta el 1° de marzo que recibió la fatal noticia: su hijo fue hallado sin vida dentro del Airbnb que alquiló. El cuerpo fue hallado el 29 de febrero, pero el aviso a la familia fue hasta el día siguiente, esa fue la primera irregularidad.

El cuerpo del joven llegó casi un mes después de que él mismo partió a una de sus grandes aventuras desde el mismo Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en la ciudad de Nueva York, con el certificado de defunción adjunto que calificaba las causas del fallecimiento como naturales.

Hyacinth se preguntaba cómo era eso posible si no había una autopsia, así que solicitó infructuosamente que se realizará una nueva en Nueva York.

El funeral, realizado a principios de abril, fue muy emotivo. Omar era un joven muy amado por su familia y amigos. Amante de la cocina y de la buena comida, procuraba viajar para conocer distintos países, ya que su trabajo como corredor de bolsa en línea se lo permitía.

El funeral de su hijo no era el final de la pesadilla; había muchas preguntas en el aire. Trató de comunicarse al Airbnb con el hombre que halló el cuerpo de su hijo pero no lo logró.

El anfitrión del Airbnb en qué se hospedó Omar le halló arrodillado contra la pared del baño. Se encontraron algunas manchas de vómito y sólo su pasaporte y maleta como objetos de valor; nada acerca de su celular o de su iPad.

Resultados de la autopsia

No fue hasta julio que los padres de Omar conocieron los resultados de la autopsia, concluida desde el 25 de abril, gracias a que CNN se comunicó con la Fiscalía General de la Nación, pues Hyacinth le había expresado: “No sé qué pasó allí. No puedo obtener respuestas. Sigo tratando de obtener información, pero nadie me escucha”, dijo. “Se realizó una autopsia, pero no he recibido ningún resultado sobre la causa de la muerte”.

CNN recibió por correo electrónico la respuesta del fiscal Ofir Velandia Forero, quien dijo que el 24 de abril se había recibido un informe de autopsia de los investigadores forenses: muerte por tromboembolia pulmonar interlobular asociada con una trombosis venosa profunda derecha; determinó que la causa de su muerte fue natural. En el informe, el investigador forense descartó signos de violencia o traumas en el cuerpo.

Los análisis toxicológicos, psicofarmacológicos y de alcoholemia, si los hay, así como el documento oficial de la autopsia fueron negados terminantemente a CNN.

Sin embargo, los Watson no estaban nada conformes con el dictamen y mucho menos con haberlo recibido tres meses después de haberse obtenido. El Departamento de Estado de Estados Unidos tampoco colaboró con CNN para obtener respuestas.

Y la zozobra fue peor cuando Hyacinth y su esposo recibieron en Brooklyn la maleta y pasaporte de su hijo, a finales de julio. En ella, además de su ropa, había vestidos, blusas, sandalias rosas y un par de aretes plateados, todo aparentemente nuevo.

La madre de Omar dijo que él no le había contado que tuviera novia o hiciera una amistad en este viaje, aunque sí solía hacer amigos en cada lugar que visitaba.

Alertas en Colombia

Colombia se encuentra en el nivel 3 de riesgo según el Departamento de Estado, y las autoridades estadounidenses recomiendan a sus ciudadanos reconsiderar viajar a ese lugar. Tan sólo el año pasado se reportó la muerte de 8 turistas, presuntamente víctimas de ladrones que les drogan con escopolamina, también conocida como “aliento del diablo”.

La madre de Watson temió que la muerte de su hijo se tratara de un caso parecido .

Aunque agradece que se le haya dado esa información, considera que no es suficiente, “Me pregunto si esa (embolia pulmonar) fue la única razón. ¿Hay algo más en la historia?”, ¿Por qué nadie me comunicó los resultados cuando salieron en abril? ¿Dónde está el informe oficial de la autopsia? ¿Dónde están los resultados de toxicología? Quiero saber si había algo más en su organismo”, indicó a CNN.

Hyacinth acude a terapia y participa en las actividades de la iglesia con jóvenes que le recuerdan a su hijo Omar. Desearía haber seguido su instinto.

“No pasa un día sin que me derrumbe. No pasa un día sin que desee haber tomado un vuelo para ir a verlo. No hay día en que no me quiebre… No duermo bien ninguna noche, apenas como. Mi vida es diferente y no hay nadie que me diga cómo murió mi niño”, señaló.

