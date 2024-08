Juan Soler recuerda el día que casi pierde la vida

Si bien actualmente Juan Soler cuenta con la vida que siempre soñó, el camino de ascenso a la cima del éxito no siempre fue clara. Habría sido un importante suceso que casi lo hace perder la vida lo que lo motivó a perseguir convertirse en actor fuera de su natal Argentina.

De acuerdo con lo revelado por el famoso en una entrevista para el programa “Sale el Sol”, el accidente de suscitó mientras manejaba durante la madrugada.

“Yendo de un campo al otro, de La Raqueña a Santa Lucía, así se llaman los campos, tengo un accidente tremendo en la carretera porque me quedé dormido, era mucha la actividad que realizaba y ese día me había despertado a las 4 de la mañana y a las 2 de la tarde me estaba yendo de un campo al otro“, detalló.

Desafortunadamente, el sueño terminó por vencer a Juan Soler, ocasionando que perdiera el control del vehículo en el que se encontraba: “Tuve una colisión contra una camioneta, de frente, tú ves el coche y es imposible creer que alguien haya salido vivo de allá adentro del coche”.

Como resultado de esta experiencia, decidió apostar por el sueño de convertirse an actor, razón por la que se mudó de Argentina a México, país en el que radica actualmente: “Ahí tomo la decisión de dejar absolutamente todo e irme de mi país, dije: ‘Casi me mato, quiero vivir la vida’. Inconscientemente me propuse vivir muchas vidas en una sola, y así llegué a la actuación”, añadió.

El galán de telenovelas recordó que durante este cambio de 180 grados su madre fue su mayor cómplice: “Mi madre me ayudó a comprar el pasaje y llegué a México a golpear puertas a la lateral de Periférico”, destacó.

Tras este trago amargo, los éxitos comenzaron a tocar a la puerta de Juan Soler, quien obtuvo su primera oportunidad en televisión: “Mi primera oportunidad fue al lado de Christian Bach, que la recuerdo con mucho cariño, mi papá era don Ernesto Alonso. Tener un libreto para trabajar en la televisora más grande del mundo en habla hispana fue un sueño cumplido, yo vine a hacer novelas, hacer novela para mí es un placer realmente“, compartió.

Para finalizar su relato, el histrión añadió que haberse mudado no solo trajo consigo logros en el ámbito profesional, pues a nivel personal construyó una familia compuesta por sus hijas Mía, Azul y Valentina.