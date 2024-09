AMLO le dice a EE.UU. que crisis por cárteles del narco no termina capturando capos

En su último informe como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador habló de unos de los temas más cuestionados durante su gobierno, la seguridad; y al presentar su análisis, dijo que las detenciones de narcotraficantes que ha hecho el Gobierno estadounidense no van a detener el consumo de drogas y acabar con e narcotráfico.

“Atiendan las causas, ¿por qué hay tanto consumo? ¿No tiene que ver con el desamor, desintegración de familias y abandono de jóvenes? ¿Creen que se va a resolver el problema solo deteniendo a capos del narcotráfico?”, cuestionó el presidente a Estados Unidos.

Además, el mandatario mexicano fue más allá y ante los miles de simpatizantes, aseguró que la crisis ocasionada por el crimen organizado y sus cárteles no terminará con capturar a sus capos, sino que debe de impulsarse una fuerte campaña contra el consumo de drogas, especialmente dirigida a los jóvenes, haciendo un guiño a la polémica captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

AMLO insiste en pedir a EE.UU. un plan de migración sin “muros” ni “militarización” https://t.co/lqsg9QCAAF — La Opinión (@LaOpinionLA) September 1, 2024

“Nosotros no tenemos esa adicción. ¿Y por qué no tenemos esa adicción por las drogas? Por nuestras culturas, por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por la integración de las familias. Y eso hay que seguirlo manteniendo, y combatiendo el consumo, porque cuando crece el consumo ya es muy difícil de enfrentar la violencia”, subrayó.

En ese mismo sentido, reivindicó su ideología de promover la unidad familiar, pues comparó que en México solo murieron 600 personas por sobredosis de fentanilo en 2023 frente a más de 100,000 en Estados Unidos.

Bajo ese contexto, López Obrador aseguró en su último Informe de Gobierno oficial que en su sexenio (2018-2024) el promedio diario de homicidios ha caído 18% de un promedio de 101 a uno de 83, además de que ya no existe un “narco-Estado”.

“A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narco-Estado como el que se configuró en el sexenio antepasado”, declaró.

Pese a ello, México registra un récord de más de 170,000 asesinatos en el sexenio de López Obrador, aunque los homicidios acumulan tres años de caída tras el año más violento de la historia, 2020, con 36,773 víctimas.

