¿Cuáles son las extravagantes exigencias de Ángela Aguilar antes de cada show?

Además de ser la esposa de Christina Nodal, Ángela Aguilar también es conocida por ser una gran cantante que suele acompañar a su padre, Pepe Aguilar, en sus shows, y como toda gran artista también tiene grandes exigencias.

En una reciente entrevista con W Radio Colombia, Pepe Aguilar aseguró que su hija es toda una diva cuando se trata de prepararse para dar un show y reveló algunas de sus exigencias.

“Ángela pide como 50 vestido. Entras a su camerino y digo ‘¿Yo estoy pagando por esta madre?’”, dijo el cantante de “Por mujeres como tú”.

El patriarca de la familia Aguilar también compartió otras exigencias de sus hija. “Incienso, ponen cosas en la pared, ponen música, le dan masaje, tiene como 20 méndigos vestidos, sus joyas y la fregada”, agregó.

Aunque Pepe Aguilar reconoció que su hija es toda una diva, aseguró que él es quien manda en sus shows. “Soy el dueño del show, yo contrato a esos cabrones, evidentemente no es: ‘mijjita (hija mía) ¿qué quieres cantar?’ ¡No, ni madres ¿qué pasó? ¡¿Me viste cara de güey?! Y tampoco es que se haga lo que yo quiera”, dijo.

“Pero sí, 35 años de experiencia contra diez, aparte me tienen mucha confianza, soy el productor de los dos güeyes (Ángela y Leonardo)”, agregó.

¿Qué piensa Pepe Aguilar de Christian Nodal?

Sobre los halagos que le dedicó recientemente Christian Nodal luego de que le preguntaran como era su relación, Pepe Aguilar también habló sobre cómo era su relación.

“Es que no me conoce todavía, no me conoce (bromeó). Uno como ser humano es como le llegan, es similar a la canción de Juan Gabriel donde dice ‘por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo’, todos somos así”, aseguró.

“Si eres respetuoso como él, serio como él y eres como lo ha sido, así se le va a tratar, además es un buen muchacho, se da a querer el cabrón”, agregó sobre Nodal.

