Horóscopo de Mhoni Vidente para septiembre 2024

Mhoni Vidente le dice a cada signo del zodiaco qué le depara septiembre de 2024. Conoce tus días más afortunados del mes, números de la suerte, signos compatibles y qué arcángel será tu guía.

Aries

En este noveno mes el Arcángel Miguel va a ser tu guía y protector de todo lo negativo que te pueda rodear, por eso se recomienda siempre invocarlo para su protección.

Este mes de septiembre te dice no te rindas, que es el momento de hacer cambios en tu vida laboral y buscar el triunfo para tu desempeño profesional.

Cuídate de problemas hormonales y de dolor de huesos trata de ir con tu médico. Tendrás una propuesta de irte a vivir a otro país.

Tus mejores días de septiembre son 02, 03, 07, 15, 18, 21, 23, 30. En estos días mágicos podrás hacer lo que tanto deseas porque las energías cósmicas te van a rodear, tu color es el naranja y rojo, tus números de la lotería 10 y 30, tus signos compatibles Leo, Virgo y Capricornio.

Recuerda que este mes vas a tener la oportunidad de acrecentar más tu patrimonio y te vendrá una sorpresa económica, solo trata de adminístrate mas en tus gastos.

El amor no se compra se da así que no tiene que darle a tu pareja ninguna prueba económica para que te ame y si no está por amor es mejor cortar definitivo y buscar personas que compartan contigo ese sentimiento.

Te haces una cirugía estética que todo saldrá de lo mejor, ya no seas tan controlador con las demás personas trata de mediar tus impulsos y a ser más tolerante.

Haces pagos de impuestos, este mes saldrás dos veces de viaje por cuestiones de trabajo y placer, te regalan una mascota.

Tauro

El Arcángel Gabriel va a ser el que te guia en este mes de septiembre, por eso te recomienda siempre dialogar cualquier asunto o problema que tengas que lo más importante que no te alteres y siempre tener la solución que tanto deseas.

Este arcángel te va a ayudar a volver a buscar un nuevo comienzo en el amor y tener lo que tanto deseas: una armonía sentimental.

Este mes de septiembre te viene una propuesta de negocio propio, tú llévala a cabo que te va a ir muy bien. Trata de tomar vitaminas que va a ser un mes lleno de actividades y viajes.

Tus mejores días son 03, 06, 09, 17, 21, 25 y 30 de septiembre, tu color es el azul fuerte y blanco, úsalos más en tu ropa. Tus números de lotería 41, 7, 73, tus signos compatibles Acuario, Virgo y Escorpio.

El noveno mes del año, septiembre, va a ser un mes de tomar las riendas de tu vida y empezar a ver para tu futuro, recuerda que es muy importante de rodearte de personas que van a estar contigo en las buenas y las malas y no con personas que solo buscan un interés así aprende a ser mes selectivo.

Cuídate de dolores de espalda y cuello sigue con el ejercicio, vas a visitar mas seguido a tu familia, haces pagos de tu coche y casa, entras estudiar una maestría recuerda que el tauro siempre tiene mucha capacidad mental y siempre necesita estar estudiando.

Trata de que este mes nueve tener en tu mente puros pensamientos positivos y dejar a un lado todo lo que te puede hacer daño.

Géminis

El Arcángel Uriel es el que te va a acompañar en este mes de septiembre y como es el arcángel del dinero y la abundancia se te recomienda que hagas esa compra de un coche nuevo o lo que tengas en mente que el dinero va a fluir sin problema.

Este arcángel también te recomienda ser un poco más reservado y no cargar con problemas que no son tuyos, recuerda que cada quien resuelva su vida, mes de empezar esa dieta que necesitas para verte de lo mejor, solo trata de ser más constante en todo lo que vayas a realizar.

Tus mejores días son 02, 06, 10, 15, 18, 20, 21 y 27, en estos cualquier trámite que tengas pendiente podrás resolver sin problema; tu color es el azul y verde, tus signos compatibles Acuario, Aries y Libra, tus números 09 y 27, recuerda que tu numero de la suerte es el 09 en todos los sentidos así trata de usarlo más seguido para que te llegue la abundancia.

Yo sé se que tu carácter un muy cambiante por ser dos a la vez, pero trata de tu mismo ya medirte en tus impulsos y no alterarte por cualquier cosa.

Recibes una invitación de salir de viaje con tu familia en este mes, cuídate de problemas de salud sobre todo la presión alta y el sobrepeso, así trata de ir con tu médico.

En el amor te aburres muy fácil de tu pareja, pero recuerda que es por lo mismo porque tu signo es el gemelo del Zodiaco y siempre buscando a su alma perfecta, te invitan a un dar clases de tu carrera universitaria.

Te busca un amor del pasado para cerrar ciclos, transforma tu vida para bien en este mes de septiembre que tendrás mejores oportunidades.

Cáncer

El Arcángel Rafael es que te va a guiar en este noveno mes, que te dice que es el momento preciso para cerrar ciclos del pasado y comenzar un nuevo rumbo en tu vida, que es el momento de tener la felicidad en tus manos.

Este arcángel también te va a ayudar a curarte de cualquier enfermedad que tengas física y espiritual, que solo trata de concentrarte en el arcángel Rafael y verás cómo vas a estar de lo más saludable.

Va a ser un mes de muchos eventos sociales, por eso es importante que tengas el look y te compras ropa para verte radiante.

Tus mejores días son 03, 07, 13, 14, 20, 21, 28 de septiembre, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles Escorpio, Piscis y Tauro, tus números de lotería 23 y 27.

En este noveno mes del año va significar el progreso en tu vida laboral, firmas contratos nuevos pero recuerda tener cuidado con malas energías y chismes porque tu signo como es el más comunicólogo y se hace presa de mal de ojo, por eso te recomiendo cargarte un limón verde en tu bolsa para que cortes todas esas envidias.

Debes de controlar tus impulsos de celos sin razón sobre todo con tu pareja para que vivas una relación sentimental con mas armonía.

Te invitan a salir de viaje o te vas con tu familia, cuidado con problemas con el sistema nervioso, recuerda que es tu punto débil.

Eres el intuitivo e inteligente del zodiaco y en este mes recibes la fuerza necesaria para tener un puesto político o algo referente a trabajar en gobierno.

A los que tienen pareja seguirán de lo mejor y muy enamorados, trata de este mes seguir un régimen de dieta y no desanimarte tan rápido, recuerda que tu constancia va a ser tu éxito.

Un amor del pasado te busca para volver, recuerda que si ya te la hizo y una vez te la va a volver hacer y es mejor decirle adiós definitivo.

Leo

El Arcángel Metatron te va a guiar en este noveno mes, es decir, que la fuerza espiritual y la sabiduría para ascender en tu ambiente laboral te llegará sin ningún problema, así invócalo que siempre va a estar a tu lado.

Este arcángel también te dice que es el momento de tomar decisiones que necesitas para ser feliz y que eso te va a ayudar a crecer más en lo personal, que es el momento de decir si te quedas o te vas en todos los sentidos.

Esta arcángel Metatron te va a proteger de todo lo negativo y envidias que te rodean, tu mejores días son 03, 04, 06, 10, 12, 20, 21, 23, 30, tu color es el naranja y azul, tus signos compatibles Sagitario, Aries y Géminis, tus números de la lotería es el 03, 20.

Recuerda que tu signo su elemento es el fuego y eso te hace ser muy impulsivo y te controla lo sexual, así aprende a ser más tolerante y no confundir el amor con el sexo.

Decides crecer en lo profesional, recuerda que este mes te va a traer más abundancia, si ya tienes tu trabajo establecido podrás hacer logros en cuestiones de asenso es tu momento, recuerda que tienen que pedir para que se te dé.

En cuestiones de salud vas a estar un poco cansado por el estrés, por eso te recomiendo cargar una medalla de plata con un dije de oro para que puedas cortar todas las energías negativas que te rodean.

Pagas deudas del pasado y pones al corriente con tu economía, recibes un dinero que no esperabas por unas comisiones, te buscan para invitarte a una boda familiar.

Recuerda que tú eres el León del zodiaco y eso te hace el más fuerte y arriesgado por eso es tiempo de hacer un negocio para ti y comprarte ese coche que tanto deseas, estás en el momento de tener golpes de abundancia.

Virgo

El Arcángel Miguel es que te va a proteger y guiar en este mes de septiembre, así que trata de invocarlo todos los días al amanecer para que tengas los mejores días de tu vida.

Este arcángel te va a ayudar a crecer más en lo profesional, es decir, una persona de poder se va a acercar a ti para ayudarte a un mejor trabajo.

Este mes que es tu cumpleaños y junto al arcángel Miguel, te va a ser casi indestructible, es decir, seguir con tu buena racha económica, pero una recomendación trata de mantenerte de lo más reservado sin hacer ningún tipo de comentario a nadie.

Regálate un viaje ahora en tu cumpleaños con tu pareja y verás que te la vas a pasar de lo mejor. Tus mejores días son 03, 06, 07, 13, 15, 20, 21, 29, 30, tu color es el amarillo y naranja, tus signos compatibles Capricornio, Tauro y Cáncer.

En este mes recibes propuesta de matrimonio, tus números de lotería es el 07 y 26. Para avanzar en la vida siempre debes de tomar la decisión para ser feliz y te llega la propuesta de una cambio de trabajo en estos días y va ser con mejor sueldo.

A los Virgo que están casados celebran la llegada de un bebé, te cambias el look y renuevas tu forma de vestir, recuerda que como te ven te tratan, así que siempre trata de estar de lo mejor posible.

Recibes un dinero por un golpe de suerte, cuidado con tus estudios, trata de ser más constante en tu carrera universitaria.

No le pongas tanta atención a lo que dicen de ti, recuerda que si hablan es porque haces notar. Muchas fiestas todo el mes, solo ten cuidado con los vicios como el alcohol y el comer en exceso siempre cuidar tu salud es lo mejor de tu vida.

Te recomiendo ponerte mucho perfume antes de salir de tu casa para que la abundancia reine todo el tiempo. Un amor del signo de Aries volverá a ti para mediados de mes.

Libra

En este mes de septiembre el Arcángel Uriel es el que va a guiar en este noveno mes del año y así que tendrás doble suerte rápida en todo lo que vayas a realizar, solo trata de no platicarlo a nadie que eso te va a ayudar a lograrlo mejor.

Este mes de septiembre para ser de estar en constante presiones de trabajo y escuela, así que trata de no estar alterado que todo lo vas a poder resolver, recuerda que lo más importante que tenemos es la salud así que no te descuides y ve con tu médico para un chequeo.

Tus mejores días son 02, 06, 11, 12, 17, 19, 21, 23, 29 y 30 de septiembre, que van a ser unos días mágicos para tu signo, tu color es el verde y amarillo, tus números de lotería es el 01,11 y 52, tus signos compatibles Acuario, Aries y Géminis.

Este arcángel te va a regir en todo lo relacionado sorpresas amorosas, es decir, los va a ayudar a tener ya ese persona ideal en su vida por eso se les recomienda ponerse mucho perfume antes de salir de casa.

También el arcángel Uriel nos dice que debes empezar un curso de sistemas o leyes que eso te va a ayudar a brillar más en tu futuro.

Mes de septiembre de estar con muchas invitaciones a salir, recuerda que el signo de Libra es el amigo de todos y siempre es el compañero ideal para las fiestas, te busca un amor del pasado que está comprometido trata de ya cerrar ese capítulo y empezar a conocer personas más compatibles contigo.

En tu trabajo tu jefes hacen una junta laboral para ofrecerte un puesto mejor, tú acéptalo que vas a poder con eso y más.

Escorpio

El Arcángel Metatron es el que te va a guiar en este mes de septiembre y te dice que es el momento ideal de ser feliz y ya no cargar con situaciones del pasado, que estas en unos de tus mejores meses para llevara a cabo lo que necesitas para triunfar, eso sí, trata de no estar con personas tan tóxicas que solo te quitan tu buena energía.

En este mes de septiembre tendrás la oportunidad de salir de viaje por trabajo y por vacaciones, así que aprovéchalo.

Cualquier cirugía estética o médica que te quieras realizar va a ser un éxito, así que no lo dudes, tus mejores días son 03, 06, 09, 11, 15, 18, 19, 22, 30, tus signos compatibles Piscis, Cáncer y Leo, tu color de la suerte es el amarillo y naranja, tus números de la lotería es el 05 y 24.

Este arcángel es uno de los más fuertes y que una se rinde ante nada y nadie por eso te va a ayudar a tu signo a sacar fuerzas para vencer cualquier obstáculo que se te presente en tu vida, también este arcángel te va a ayudar a ser un gran líder en todo lo que te propongas, es decir, empresarial o político, solo trata de siempre buscar la humildad en tus actos y verás que serás recompensado en lo que deseas.

Se te recomienda que prendas una veladora de color rojo cada domingo del mes y hagas tu petición de mejor trabajo y solvencia económica y verás que será cumplida.

Te invitan a una fiesta este mes de septiembre, solo trata de no platicar tus planes con nadie y menos con la familia.

Te compras ropa y cambias de look, trata de no decir mentiras a tu pareja sentimental si ya no se quieren es mejor darse un tiempo.

Sagitario

El Arcángel Uriel es el que te va a ayudar en este mes de septiembre, así que no lo dudes en ningún momento que la fortuna te va a sonreír, es decir, por fin decides acrecentar tu patrimonio y formar un negocio propio y el cambiarte de trabajo por uno mejor pagado, así que este arcángel Uriel te va a bendecir todo el noveno mes del año, solo invócalo todos los días.

Te llega la invitación de cambiarte de residencia, es decir, irte a vivir a otro país o cuidad, hazlo que eso te va a ayudar mucho a estar mejor en lo profesional.

Tus mejores días son 02, 04, 08, 10, 14, 20, 21, 23, 30, tu color es el naranja y rojo, tus signos compatibles Aries, Leo y Virgo, tus números de lotería es el 04 y 17.

En este mes recibes una propuesta de matrimonio, mes de seguir con tus relaciones públicas para estar avanzando en tu carrera profesional, recuerda que tu signo domina todo lo relacionado a los temas de relaciones con personas muy importantes y eventos sociales y en este septiembre te llenarás de eventos.

Te cambias el look y te haces unas arreglos estéticos, recuerda que tu signo es el más vanidoso del Zodiaco y siempre se quiere ver de lo mejor.

Te dan un bono económico, trámites de sacar tu pasaporte y visa americana y hablas con un abogado para lo relacionado a papeles de migración.

Te llega un regalo sorpresa por parte de un amor nuevo en tu vida, para los que están casados hablarán de algunos problemas relacionados a celos o desconfianzas, así traten de tener paciencia. Pagas el seguro de tu carro, tramitas tu papelería del título y de tesis.

Capricornio

El Arcángel Metatron es el que te va a guiar en este mes de septiembre y te indicará tomar decisiones sabias que te van a ayudar a desenvolverte más en tu ambiente profesional, así que no lo dudes tu trata de invocarlo todos los días para que sientas su energía protectora.

En este noveno mes del año te llegará la invitación de un negocio de comida rápida o venta de sistemas así que hazlo, que te va a ir de lo mejor.

Recibes la invitación de irte de viaje con tus amigos en estos días, tendrás la opción de comprar una casa o cambiarte para que vivas de lo mejor. Recuerda que lo más importante que tenemos es la salud así que trata de mantenerte lo más saludable posible con una buena dieta y ejercicio.

Mes de septiembre de estar con mucho trabajo y juntas con jefes va a ser un mes muy ocupado, también realizas los trámites de tu papelería de escuela y pagos bancarios, recuerda que debes ser siempre cumplido con tus compromisos personales y no dejar por ultimo tus deudas.

Van a ser unos días de mucha felicidad alrededor de tu signo y más porque el amor que tanto esperabas estará a tu lado, recuerda que los Capricornio son muy dependientes de su pareja y eso les da estabilidad en su vida.

Realizas trámites de tu visa o pasaporte, recuerda que estás en tu tiempo de crecer y salir adelante en cuestiones de proyectos, pero siempre trata de tener desconfianza e irte con mucha cautela para que no te caigas en fraudes.

El Arcángel Metatron que es el encargado de la fortuna e inteligencia del ser te va a ayudar a solucionar todos los problemas que tengas en tu vida solo invócalo y carga un dije de plata que ese te ayudará como protección.

Acuario

El Arcángel Gabriel es que te ayudará en este mes de septiembre en cuestiones de relaciones políticas y empresarial, es decir, te va a poner en tu boca las palabras precisas para que puedas hacer esos proyectos que tenías en planes así que no lo dudes e invócalo que te ayudar a crecer más en lo profesional.

En este mes de septiembre te llega la sorpresa de un embarazo que tanto deseas con tu pareja, recuerda que estas en tu momento de hacer unos cambios de actitud y siempre estar de lo más positivo.

Tus días mágicos son 03, 04, 07, 12, 17, 20, 22, 26, 29, tus colores de la suerte son amarillo y naranja, tus signos compatibles Tauro, Géminis y Virgo, tus números de lotería 15 y19.

Mes de estar con mucha energía positiva alrededor de ti y esto te va a ayudar para empezar a crecer más profesionalmente, recuerda que tu signo es muy carismático y eso hace que tengas éxito en todo lo que te desempeñes, pero trata en no caer en la arrogancia para que no tengas energías negativas a tu alrededor.

Terminas de pagar una deuda y eso te hará sentir más tranquilo, ten cuidado con tus problemas de enojos recuerda que el Acuario a veces dice palabras que lastiman mucho, así que trata de medirte y tener más prudencia y más con las personas importantes en tu vida.

Cuídate de dolores de espalda y huesos, haces unos cambios en tu apariencia para verte más jovial. En el amor te sentirás de lo mejor, recuerda que eres el coqueto del zodiaco y eso te hace ser el conquistador y en este mes de septiembre se te va a dar ya una relación más firme.

El Arcángel Gabriel que significa mensajero de Dios que este arcángel ésta encargado de solucionar todos los problemas del ser humano así que cada vez que tengas una depresión muy fuerte invocarlo que te va a ayudar a solucionarlo se recomienda que cargues su imagen cerca de tu pecho para protección.

Piscis

El Arcángel Uriel es el que te va a acompañar en este mes de septiembre, recuerda que este arcángel significa abundancia y felicidad de Dios que sin duda para tu signo te dice que es el momento del perdón y no cargar con energías negativas del pasado y empezar una nueva etapa de estabilidad emocional.

En este noveno mes tendrás nuevas oportunidades de crecimiento laboral tendrás dos entrevistas de trabajo que en una del extranjero se te visualiza laborando.

Este arcángel te ayudará a tener más riqueza y poder salir de las deudas que tenías que eso te va a ayudar a estar más tranquilo.

Tus mejores días son 05, 07, 08, 11, 14, 19, 20, 21, 25 y 30 de septiembre, tu color es el amarillo y rojo, tus signos compatibles Cáncer, Escorpio y Capricornio, tu número de lotería es el 19 y 38.

Para los Piscis que están estudiando les viene una propuesta de una beca para unos estudios superiores en otro país, trata de cuidarte de los chismes así no platiques lo que te platiquen trata de vivir en paz.

Te regalan un perfume un amor nuevo, ya no busques el reconocimiento de los que te rodean trata de sentirte pleno contigo mismo y ser feliz, mes de estar con muchas presiones en todos los sentidos laboral y de estudios por eso te recomiendo estar controlado y no alterarte en estos días, pero recuerda que siempre vas a poder salir adelante.

Sigues con los cambios de casa y piensas en remodelarla en donde estas viviendo en este momento, cuídate de dolores de los huesos y piernas, recuerda que es tu punto débil.

En tu trabajo tendrás juntas de última hora para una supervisión así que trata de tener todo en orden. Te compras una bicicleta para hacer ejercicio. Se te recomienda en este mes estar más en contacto con la naturaleza para que sientas las energías en tu vida.

