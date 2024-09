Salma Hayek baila en un yate al ritmo de Carlos Vives; así reaccionó el cantante

Salma Hayek, la aclamada actriz mexicana, ha vuelto a encender las redes sociales con un video donde se le ve disfrutando de un momento relajado a bordo de un lujoso yate.

En el clip, Salma baila al ritmo de un remix de “Fruta Fresca,” uno de los icónicos temas del colombiano Carlos Vives. Con su característico estilo, la actriz se deja llevar por la música, demostrando su conexión con las raíces latinas y su amor por los ritmos tropicales.

El video, publicado en la cuenta de Instagram de Hayek, muestra a la actriz moviéndose con gracia y entusiasmo mientras la brisa marina acaricia su cabello. Acompañada por el inconfundible paisaje del océano, Salma derrocha carisma y sensualidad, convirtiendo la popa del yate en su propia pista de baile. Con una sonrisa que refleja pura felicidad, la actriz deja claro que “Fruta Fresca” es su canción del verano 2024.

“Esta fue mi canción del verano de 2024☀️🎶 🎵: @carlosvives, @wakyin Beso (Fruta Fresca)”, puso la actriz en la descripción de la foto.

La publicación rápidamente acumuló millones de reproducciones y una ola de comentarios de sus seguidores, quienes elogiaron su naturalidad y su habilidad para transmitir alegría a través de la música. Sin embargo, la sorpresa más grande vino cuando Carlos Vives, al ver el video, decidió reaccionar públicamente.

La respuesta de Carlos Vives

El cantautor, que es considerado una de las figuras más emblemáticas de la música colombiana, no tardó en compartir el video de Salma en sus propias redes sociales. Con un mensaje lleno de cariño, Vives expresó: “¡Salma! Qué bueno que me escuches por ahí, te recuerdo siempre. Te quiero y que felicidad me dio encontrarme con este video @salmahayek”.

Sin duda, este intercambio es un recordatorio de cómo la música latina sigue conquistando corazones en todo el mundo, llevando el sabor y la alegría a todos los rincones del planeta.

