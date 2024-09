Un popular chef de Missouri fue asesinado a tiros frente a su restaurante

Un popular chef de Kansas City, Missouri, fue asesinado a tiros afuera de su restaurante el miércoles por la tarde. Dos adolescentes fueron detenidos por su relación con el crimen menos de una hora después, según la policía.



El chef de 44 años estaba sacando la basura detrás de su Brady & Fox Restaurant & Lounge, cuando tuvo una interacción con algunas personas que estaban junto a un automóvil, lo que provocó que le dispararan, dijo el Departamento de Policía de Kansas City en un comunicado compartido con Fox News Digital.



Brady sufrió múltiples heridas de bala y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde fue declarado muerto. El tiroteo ocurrió alrededor de las 5:18 p. m.



“Tenemos el corazón roto. No hay palabras para expresar nuestra tristeza, enojo y frustración. Nuestra comunidad está con la familia de Shaun, para siempre… Agradecemos las muestras de apoyo, las ofertas de ayuda y su amor. Juntos estamos unidos. Juntos lloraremos. Juntos sanaremos”, escribió el restaurante en Facebook después del tiroteo.



El restaurante, del que Brady era copropietario junto con el chef Graham Farris, también pidió privacidad para la familia de Brady.



No está claro qué se dijeron Brady y los sospechosos antes de que le dispararan, y la policía no ha revelado oficialmente el motivo del crimen del popular chef de Missouri.



El vehículo de los sospechosos también fue encontrado a poca distancia de donde fueron detenidos.



Testigos dijeron a FOX 4 que Brady había estado tratando de evitar que los sospechosos entraran a un automóvil.



“La comunidad irlandesa está totalmente atónita. Era una figura querida, un nativo de Irlanda, un tipo generoso que hacía cualquier cosa por cualquiera, así que muchos de nosotros estamos otra vez atónitos, rezando, enojados y preguntándonos por qué”, dijo a FOX4 Pat O’Neill, amigo de muchos años de Brady.

