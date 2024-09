Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de septiembre de 2024

Piscis

Hay posibilidades de un viaje o de salida de tu ciudad, se visualiza reunión y borracheras y convivios familiares, disfruta lo que tienes en estos momentos y deja las tristezas para otro día solo toma tus precauciones, pues no sabes si mañana estarás en condiciones de ser feliz. Debes aprender de tus errores para no volver a cometerlos, vienen días llenos de cambios en los cuales comprenderás por qué muchos de tus planes y proyectos no han resultado como quieres y deseas. Tienes amistades muy fieles sin embargo hay dos que tres que solo te buscan por puro interés y cuando necesitan algo sino ni se aparecen. Cuidado con inversiones de último momento pues no se ven adecuadas para estos tiempos. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar que te podría involucrar. Cuidado con traición de familiar. Conocerás el verdadero rostro de una amistad y te decepcionarás un chorro pues te darás cuenta las mentiras y lo que ha hecho para dañarte. Ten cuidado con tu pareja en caso de tener pues ha dudado de tu cariño y amor, eres de un solo amor, pero sueles caer fácilmente en la tentación, no vale la pena arriesgar una buena relación por un chingado momento de calentura. Pon atención a tus comportamientos y a los de tu pareja, si notas algo raro en su actitud hay que poner las cartas sobre la mesa que probablemente haya ciertas cuestiones o situaciones que te ha estado ocultando.

Acuario

Las llegadas de noticias del extranjero te van a ayudar muchísimo a solucionar ciertos problemas con los que venías cargando desde hace algún tiempo. Cuidado con desórdenes mentales que podrían hacerte dudar de quien tanto quieres. Ten mucho cuidado con comentarios dentro de la familia porque sin darte cuenta podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti. Comenzarás a encontrar mucha paz en tu corazón, pues una persona te hará sentir especial y querido o querida. Tu manera de tomar decisiones no ha sido la correcta y eso traerá consigo ciertos problemas con las personas que te rodean. Viene un dinero extra que te ayudará a salir de una deuda que tenías pendiente. Aguas con caídas y golpes porque te vas a dar un buen porrazo en estos días, debes aprender a dejar atrás rencores y aprender a soltar y perdonar. Sino tienes una relación, no es momento de iniciar una, necesitas aprender a vivir en soledad y enamorarte de ti mismo o misma, cuando logres armonizar tu vida será el momento perfecto para iniciar un noviazgo. En la medida en que aflojes podrás ir probando de todo y convencerte sobre qué decisión tomar, la vida se hizo pa gozars y disfrutars de ella, déjate de monjigaterías y disfruta lo que tienes, que te valga madres las opiniones de otras personas pues al final de cuentas ellos no te dan pa el gasto ni pa tus chingados gustos.

Capricornio

Amor a distancia comenzará a debilitarse debido a falta de interés y tiempo de una de las partes. Se enfermará un familiar. Una amistad anda ladrando de ti y podría causarte un problema con tu familia. Mucha atención a tus comentarios sobre otras personas pues podrías cometer equivocaciones que te meterán en un chorro de problemas. Se aproxima la llegada de una persona a tu vida quien ya estuvo hace tiempo, hay muchas posibilidades de que esta vez sea para quedarse. Cuidado con enredarte con cualquier persona que se te atraviese porque la pasarás muy mal, no permitas que quienes te rodean sean un obstáculo en tu vida, date la oportunidad de reinventarte y de buscar nuevas amistades. Déjate de chismes y no te metas en más problemas, si tus amistades quieren seguir de lengua suelta es muy su problema, tu no caigas en esas provocaciones o de lo contrario podrías meterte en un problemón del cual te será fácil salir pues te traerán en puros chismes. Cuídate de caídas y golpes pues estarán propensos en estos días a lesionarte. Amistad comenzará a alejarse. No tengas miedo arriesgarte y menos si sientes la necesidad de hacerlo, la vida es corta y no espera. Cuídate de dolores estomacales y fracturas.

Sagitario

No dejes que la vida te cobre la factura dos veces. Cambios de actitud comenzarás a reflejarse en ti pues la ingenuidad quedó atrás, eres de armas tomar y sueles cobrar cada golpe que recibes cuando menos lo esperan, la venganza nunca será algo bueno, pero tú sabes la manera de devolver las traiciones. No te confundas en tu corazón amores del pasado ya no existen en tu vida, solo extrañas que alguien esté ahí, aunque sea dándote palabras de aliento y los buenos días. Cuidado con un cambio de última hora en tu economía el cual podría afectarte demasiado pues podría haber perdidas inesperadas. Tu paciencia será la clave para no caer en provocaciones y bufadas de otras personas, no vale la pena estar peleando solo para seguirle el juego a quien no tiene en qué gastar su tiempo. Vienen días de mucha reflexión en los cuales el pasado comenzará a taladrarte la cabeza sobre ciertas situaciones que habían sucedido. Vienen días algo tristes y melancólicos, pero deberás de ser inteligente para que no te afecten demás. Cuida mucho tu cuerpazo criminal pues estas en una etapa en que subirás de peso. Posiblemente una amistad te busque para contarte un chisme.

Escorpión

Una amistad te confesará un secreto que te va a dejar bien sacado o saca de onda. En el terreno del amor vienen decepciones de la persona amada, te vas a enterar de ciertas mentiras que te ha hecho y cuestiones de infidelidad sobre todo si vive en otra ciudad. ¡Necesitas ponerte las pilas y someterte a un régimen alimenticio adecuado pues vienen problemas de anemia, sobre peso y hasta problemas gástricos! Chismes de familiares serán el pan de cada día y una que otra discusión podría presentarse debido a malentendidos. Te sentirás tenso o tensa y melancólico al finalizar los días pues muchas de tus metas y sueños no han logrado realizarse. Vienen cambios muy perros en lo personal pues comenzarás a cambiar drásticamente, te volverás algo más insensible y de poca fé y no es para menos pues te han dañado la existencia, no desquites tus temores y corajes con tu familia o amigos pues podrías cometer un error y perder personas queridas para ti por el carácter en que te andarás manejando. No te compliques la vida y vive más ligero los días, ten presente que mientras tengas vida y salud podrás lograr lo que te propongas. Una oportunidad de negocio podría presentarse en próximas fechas.

Libra

No dudes más del amor de la persona que está a tu lado o estás complicando la relación al punto que tu pareja se canse de tantas dudas y decida ponerle fin a esa relación. Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. Una posibilidad de viaje se aproxima a mediados de septiembre. No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales. Cuidado con tu salud porque podrías presentar ciertos problemas en cualquier momento. Un familiar se enfermará. Ponte las pilas estas propensas o propensas a perder una gran amistad por orgullo. Un viaje podría ser el inicio de un nuevo proyecto que te dejará buenas ganancias. No temas a criticas tontas que lleguen a tus oídos ten presente que si la gente habla es porque quiere ser como tú, debes aprender a que se te resbale todo y no tomarte tan apecho lo que las demás personas dicen sobre ti. Si tienes una relación es momento de dar el segundo paso, no temas a compromisos pues cualquier persona que quiera algo bien contigo querrá una relación donde el compromiso sea el primer base medular que sostenga tu relación.

Virgo

Si tienes una relación vienen problemas a causa de celos y mentiras que hay en la relación, se más sincero o sincera y no hagas mentiras piadosas que podrían convertirse en una bomba de tiempo. Un amor del pasado regresa a tu casilla para demostrarte que ha cambiado, recuerda que la última decisión es tuya y si tanto trabajo te ha costado dejar eso atrás no vale la pena volver abrir viejas heridas. Si una vez jugaste con fuego y te quemaste no lo vuelvas hacer, ten presente que los errores son para aprender y no caer en lo mismo. Si ya tienes una relación ten cuidado porque amistades de tu pareja le andan llenando de piedras el buche en tu contra. No confíes en amistades que acabas de conocer pues podrían darte una puñalada por la espalda y aprovecharse de tus buenos sentimientos. Cambios en tu trabajo o escuela a causa de nuevos reglamentos o personal, tu concéntrate en lo tuyo y lo demás que te valga máuser. El amor tocará tu casilla, es una amistad y ni cuenta te has dado de que te anda dando agua de calzón. No te lleves tanto con tus amistades pues podrían terminar de pleito al no aguantarse las fregaderas que se dicen en la cara. Un amor del pasado estará en tu mente en estos días, comprenderás que las cosas pasaron por algo y si bien es que no hubo estabilidad lo disfrutaste en su momento y gran aprendizaje te dejó, pérdidas materiales se aproximan.

Leo

No saques nada a crédito pues te meterás en problemas al no poder pagar una de tus deudas y no gastes el dinero que no tienes. Arreglarás documentos. Amistad se divorciará o terminará con relación. Muchas veces te llegan todas las tristezas del mundo al terminar tu día, ten en cuenta que nadie es indispensable y todos somos reemplazables en la vida, no te aferres a quien no te quiere o no hace nada por estar bien contigo, aprende a soltar y dejar ir y no depender ni de tu chingada sombra pues en el momento que menos los esperes también podrían abandonarte. Te vas a enterar de un robo o accidente por parte de un conocido. Necesitas innovar y ponerte de una buena vez las pilas, vete a un hotel o hagan cosas que hacían cuando se conocieron para hacer más intensa la relación y darle un giro de 190 grados. Quien se va se olvida, no te desaparezcas tanto de esa persona que quieres o te importa o poco a poco dejará de pensarte, eres muy orgulloso u orgullosa y ese ha sido el problema en tu vida, tu orgullo te ha llevado a cometer errores muy graves los cuales hoy en día te arrepientes. Se visualiza enfermedad y recuperación por parte de familiar en tu escenario. Es momento de hacer a un lado esas situaciones que te han quitado el sueño y no te dejan avanzar, vienen cambios muy buenos que debes enfrentar si quieres salir delante de todos esos problemas que te agobian o te ponen de malas.

Cancer

No temas a los nuevos cambios que están por llegar a tu vida, es momento que te pongas las pilas y dejas la huevonería para otro momento, hay sueños y metas que prometiste cumplir este año y no lo has hecho y ya va más de la mitad, a veces te deprimes por no tener o conseguir lo que quieres, pero recuerda que es tu responsabilidad el cumplimiento de tus sueños. Un dinerito extra podría caer en tu cartera en fechas próxima, no lo mal gastes pues en fecha próxima lo vas a necesitar un friego. Siempre luchando contra todo, te han dado en la madre, te han dañado y hecho de tu vida un papalote sin embargo sigues de pie, es de admirarse la determinación que tienes para salir de los problemas en que caes, no te mortifiques si esa persona no llegó contigo hasta hoy y si no decisión seguir a tu lado en su camino, aprende a soltar y valorarte como ser humano. Si tienes pareja cuídate de una amistad, le anda tirando los perros y a tu pareja no le es indiferente. Movimientos en los dineros y posibilidades de comprar algo que tenías planeado desde hace mucho. Cuídate mucho de dolores en espalda y riñones, bájale a los chescos, café y sal pues te están fregando mucho los riñones. Si tienes pareja ten cuidado con cuestiones de celos e infidelidades pues habrá muchos anzuelos para tu pareja y podría caer en tentación. Amor a distancia se revitaliza.

Géminis

No te arriesgues si no quieres por el momento tener hijos toma tus precauciones. Una amistad se compromete, empezarás a preocuparte mucho por tu futuro y por no haber logrado cosas que te propusiste, aún es tiempo, ve por lo que quieres y deja de fregar con lamentaciones. A veces te quejas de la vida que llevas, pero no haces ni máuser para cambiar eso, sueles ser una persona muy intensa y de carácter muy fuerte al punto de que no te dejas dañar por nadie, esas actitudes te han ayudado a llegar donde estas, no permitas que nadie te cambie tu forma de ser pues es la esencia que te definirá siempre. Cuidado con persona de piel blanca que va a buscar fregarte o meterte en problemas verdaderamente graves. Un viaje podría llegar en los días que lleven el número 3 y 8. ¡Si tienes una relación se visualiza posibilidades de embarazo o de asistir a un evento o lugar con niños!

Tauro

No descuides tu salud por el trabajo, recuerda que para todo hay tiempo. Amores del pasado sanarán después de tantos dimes y diretes, no esperes más de esas personas que te fregaron la vida, necesitas pensar más en ti y darte cuenta de que solo te necesitas a ti para estar bien y ser feliz. Se aproxima un evento en el cual brillarás como tú sabes, te encanta llamar la atención y tener las miradas de la gente encima. Cuídate un chorro de la monotonía si tienes una relación pues entrarás en una etapa muy perra en la cual tu relación podría verse afectada debido al cansancio de rutina. Si tienes una relación aléjate de celos absurdos e infundados, no cometas los mismos errores del pasado y aprende a comprender a tu pareja y si de plano son más los momentos tensos que los agradables no vale la pena seguir martirizándote o sufriendo de más. A la fregada gente que solo se la pasa criticando y viendo tus defectos no tienes necesidad de aguantar esas tonterías, aprende a mandar a la ñonga gente falsa doble cara. Ten cuidado con problemas de leyes pues entras en una etapa en la cual podrían surgir problemas jurídicos los cuales será complicado evadir y traerán consigo grandes pérdidas económicas.

Aries

Vienen cambios buenos en muchos aspectos, tu economía va en ascenso pero debes ser más inteligente para que no te vean la cara y puedas apostar en lo que en realidad si te deja buena ganancia. Es momento de creer en tu capacidad de lograr todo lo que deseas y de dejar de mendigar, cariño, amor y atención, eres un ser de luz que naciste con la capacidad para escoger y no ser escogido, tienes la luz necesaria para lograr tus objetivos y metas pero te han dañado tanto la existencia que te han sembrado la duda y ahora no crees ni confías en ti, tienes que cerrar ese pasado obscuro que te daño tanto la vida y la existencia y comenzar a ver el mundo de otra manera en la cual tu seas el protagonista. En el amor comenzarás a ver un panorama distinto pues comenzarás a creer que la soledad es tu mejor compañía y que no necesitas de ningún tonto para ser feliz, sabes bien lo que quieres y en el momento adecuado llegará quien te llene el corazón, si ya tienes pareja disfruta la compañía y controla tu toxicidad antes que cometas una nueva imprudencia. Cambios de última hora en cuestión de la salud, si te habías visto afectado comenzarás a ver la luz al final del túnel solo debes tomar las medidas adecuadas porque eres una persona con defensas bajas, recuerda tomar vitaminas con regularidad.