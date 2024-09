Kylian Mbappé se sinceró y habló fuerte y claro a la afición del Real Madrid

Kylian Mbappé finalmente pudo quitarse el gran peso de encima de no haber anotado en el actual campeonato liguero de España con su nuevo equipo, el Real Madrid. El delantero francés consiguió hacer un doblete para la victoria del equipo de la Casa Blanca ante la Real Betis, 2 tantos por 0.

Luego del encuentro, el fichaje estrella del conjunto merengue, tuvo palabras para los medios de comunicación en donde expresó su pensar, sentir y además aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a toda la afición madridista que tanto espera del buen rendimiento del delantero galo y que también han sido bastante críticos y fuertes.

“Es un gran momento. Tenía unas ganas enormes de marcar en este estadio, mítico, el mejor del mundo. Pero lo más importante es la victoria. Teníamos que ganar tras Las Palmas, aunque encarásemos un partido difícil, como lo son todos ante rivales aquí. Pero somos el Real Madrid. Y al fin ganamos. Desde que he llegado lo digo: soy feliz. La gente me ha dado mucho cariño, incluso cuando no marcaba. ¡Que han sido tres partidos, algo que para muchos puede ser poco! Pero para mí era muchísimo. El club, los compañeros, los fans… siempre han estado conmigo. Dándome confianza para marcar goles para este club, este escudo”.

La presión de llegar a un club como el Real Madrid

Mbappé siempre tuvo bien en claro lo que significaba llegar a un equipo como el Real Madrid y más con las altas expectativas y esperanzas depositadas que hay en él mismo.

Sin embargo, es algo que se ha tomado con bastante tranquilidad y lo explica de la siguiente manera con estas palabras:

“Yo venía natural, con ganas de ayudar al equipo. De pasar buen tiempo con todos fuera del campo. Son grandes jugadores, pero antes son buenas personas. Pienso que las cosas van a mejorar. Si conectamos todos, vamos a tener una gran temporada”.

“No me sorprenden los pitos del otro día. Vengo de un club como el París. Pero son cosas de un club grande. Hoy ganamos y la gente está con nosotros. Es la vida de un futbolista”.

“Sé que cuando un jugador como yo llega a un equipo cambian muchas cosas, pero pienso que desde el primer partido hasta hoy hemos mejorado. Me siento bien en este equipo y sé que como jugador puedo hacerlo mejor que hoy y en los otros partidos”.

Ganar campeonatos y hacer historia

‘Kiki’ como se le conoce también al delantero miembro de la selección nacional de Francia, tiene bastante claro los objetivos trazados tanto por el club como su persona: ganar campeonatos, hacer historia, los títulos es lo único que realmente importa.

“Estoy aquí para ganar títulos. Los goles… En cada partido tengo que marcar. No meto durante tres partidos y todo el mundo habla de eso. Yo pienso únicamente en la manera de ayudar al equipo para ganar títulos.

“Los penaltis lo zanjamos con comunicación. Primero Vini, después yo… El míster nos da libertad. Tenemos que ser inteligentes de ver cómo está el partido. Como dije en mi presentación no quiero forzar las cosas, quiero hacer las cosas de manera natural. Y los penaltis los vamos a hacer de manera natural”.

Mbappé también aprovechó de hablar con los medios franceses

“La adaptación, muy buena. Estoy en el club donde siempre quise estar, todo va muy bien, estoy muy contento con todo lo que está pasando. Ya hemos ganado un trofeo, aunque aquí pasa rápido, nos olvidamos muy rápido, esa es la belleza de este club. Ganamos partidos. Algunos fueron más lentos, pero es un buen comienzo”.

“Mi nueva vida en Madrid es genial. Sinceramente… un poco raro porque ya no hablo mucho francés, lo extraño un poco. Pero el resto es genial. El clima es genial, es súper rápido, no descubrí mucho porque inmediatamente íbamos cada tres días, hacíamos viajes. Pero tengo mucha más paz aquí. Es normal, cuando eres francés en Francia, lo que represento allí… es normal que la gente te dé mucho cariño y mucha presión. Aquí soy una estrella, pero sólo el jugador del Real Madrid. Es genial y estoy mucho más tranquilo en mi vida”.

