Álex Padilla, el portero del Athletic y del Tri, habló de su sueño de ser convocado y de su ídolo Memo Ochoa

El portero del Athletic Club, Álex Padilla, apareció por primera vez en una convocatoria de la selección mexicana y a sus 21 años ya vivió lo que es una concentración con el Tri, por lo que compartió sus impresiones y habló de este sueño cumplido, además de los referentes históricos que tiene en la portería.

Padilla se mostró sorprendido y emocionado, porque no esperaba estar en la lista de convocados; sin embargo, manifestó que se encuentra feliz, debido a que está haciendo realidad el deseo que tenía desde niño.

“Cuando me entero de que soy seleccionado con la mayor no me la creo, pienso que no es real, que no estoy viviendo una realidad, es el sueño que estoy persiguiendo hace muchos años, mucho trabajo de por medio, muchos momentos no tan buenos y el fútbol y la selección me dan esta oportunidad y aprovecharla al máximo”, aseguró en entrevista para los medios oficiales de la selección mexicana.

“Es el sentimiento que desde pequeño me han inculcado, sentir que soy mexicano porque soy mexicano, luchar por este escudo, por este país, dejarlo lo más alto posible”, acotó el jugador nacido en España e hijo de madre mexicana.

El portero, quien el lunes vivió su primer entrenamiento con el combinado nacional, de la mano de Javier Aguirre y Rafael Márquez, dijo que ni siquiera ha tenido tiempo de asimilar la noticia, ya que aún sigue en shock.

“Va tan rápido que no llegas a saborearlo todo completo, han ido bien las cosas, tendré mi tiempo para darme cuenta un poco más, pero como va todo tan rápido, aún no soy del todo consciente de lo que estoy viviendo ahora mismo”, acotó.

El joven cancerbero también se dio tiempo para compartir quiénes son sus ejemplos a seguir bajo los tres palos y mencionó en primer lugar a Guillermo Ochoa, a quien imitaba desde pequeño, aunque no era su único ídolo.

“Yo siempre he querido que en mi camiseta y le decía a mi mamá que quería las camisetas de Memo Ochoa, luego ya cuando fui creciendo también me gustaba mucho Claudio Bravo, (Marc-André) Ter Stegen, (Thibaut) Courtois… pero siempre Memo y Ter Stegen siempre han estado por ahí.

Finalmente, sobre cómo ve su futuro en la selección, mencionó que es algo incierto, aunque él está seguro de que no quiere moverse nunca del equipo y hará todo lo posible por mantenerse hasta su retiro.

“Ahora mismo me gustaría pasar todos los años viniendo a México con la selección hasta el día que no juegue más al futbol, la realidad es que hay que trabajar mucho, tener buenos resultados, buen rendimiento, pero lo daré todo para intentar estar aquí y por esa línea”, concluyó.

El próximo compromiso del Tri, el que marcará el debut del “Vasco” Aguirre al frente del equipo y en el que podría ver acción por primera vez Álex Padilla será este sábado contra Nueva Zelanda en el primero de los dos compromisos de la próxima fecha FIFA; el siguiente será tres días después contra Canadá.

