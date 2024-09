Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de septiembre de 2024

Piscis ♓️

Ruptura amorosa de amistad con su pareja, te necesitará más que nunca, trata de salir con él o ella para distraerle. Trata de no comer harinas o alimentos con mucho picante podrían causarte irritaciones en el estomago. Es momento de no caer en provocaciones de enemigos pues entrarás en una guerra de dimes y diretas de la cual será complicado salir. La vida te llenará de sorpresas y por fin conocerás el verdadero sentido del amor y la amistad sin embargo para comprenderlo pasarás por una situación que te hará valorar lo que tienes. Muchos movimientos y cambios en tu vida, personas que te rodean andarán de un humor que no se aguantarán y hasta podrían llevarte entre las patas. Cuida más tu alimentación pues podrías subir un poco de peso y ahorita no estás para eso, debes aprender a comer saludablemente y dejar harinas, refrescos y excesos de sal a un lado. Un familiar se enfermará pero no será nada de gravedad, no te preocupes más de la cuenta. Ya no temas a buscar mejores oportunidades en tu trabajo pues vienen grandes oportunidades de crecimiento, se visualiza cambio de puesto u horario de trabajo.

Acuario ♒️

Sino estas agusto en tu trabajo ponte las pilas en ir por mejores oportunidades sino hablas y pides y buscas no se te dará. Es momento que des entrada a tu vida a esas personas que te buscan, que te quieren y que hacen todo por estar ahí contigo y verte bien, estás rodeado de muchas personas falsas que solo te meten en problemas y te llenan la vida de reproches y cuestiones negativas. Ya no te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones. Hay movimientos en la cuestión de los dineros que te van a beneficiar mucho solo date la oportunidad de ahorrar para unos gastos importantes que se aproximan. Se visualiza un viaje con amistades o salida con familia el próximo fin de semana. En la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes pero no te adelantes a los hechos solo llévate tranquila y en poco tiempo lograrás una relación estable y tranquila. Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa. No te permitas caer ni fracasar por nadie y ve tras tus sueños y metas que solo te corresponden a ti cumplirlos.

Capricornio ♑️

Está semana traerás la lengua bien suelta en contra de todas esas personas que se han metido en tu vida o te han hecho algún daño, andarás bien perris y no te importará en lo más mínimo el daño que puedas causar pues como enemigo esperas el momento indicado para soltar el golpe. Ten mucho cuidado con la llegada de nuevas personas a tu vida, no sueltes información que no debes, aprende a conocer más a las personas antes de dejarlas entrar en tu circulo. Visitas inesperadas y una gran compra se aproxima, ten cuidado con la economía pues podrías terminando endeudado. No te confundas en tus sentimientos pues una persona podría sacarte de tu zona de confort al mostrarte sentimientos de amor. Ten presente que nadie merece meterse en tu vida, nadie es responsable de tu vida más que tu solamente así que deja de darle ese crédito a otras personas. Si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor comienza por liberarte de todas esas personas que te causan conflicto o problemas, no permitas que nadie altere tu paz y trabaja en mejorar en cualquier aspecto negativo que sientas que no es bueno para ti. No te desesperes, el trabajo no vendrá a ti, necesitas moverte si quieres conseguir algo bueno, en el área de ventas te vendría excelente.

Sagitario ♐️

Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos innecesarios. Viene un dinero muy bueno y suerte en negocios y juegos de azar, has traído en mente invertir tu dinero o iniciar con algún negocio, te va ir de lo mejor anímate quizás ahí está lo que necesitas para mejorar tu economía. Trata de comunicarte más con tu pareja en caso de tener pues será la clave para solucionar cualquier problema, algunas veces te guardas cuestiones que no te gustan y eso se transforma en una bomba de tiempo que cuando menos esperas llega a reventar ocasionando peores daños. No te atontes ni dejes ir al amor de tu vida por alguien que posiblemente conocerás en próximos días, hay una persona de otras tierras que te anda encendiendo el boiler si ya tienes un compromiso no te metas en esas cuestiones pues se te puede caer el teatrito. Vienen días en los cuales deberás de pensar bien hacia dónde te diriges; tienes un amor del pasado que te afectó mucho o lo tienes muy presente en tu vida que lo estarás recordando en fechas próximas.

Escorpión ♏️

Si tienes pareja te espera una noche perrísima, aprovéchala y no tomes actitudes negativas, deja que las cosas se den de manera natural. Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar. Ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva sino crees en tu pareja o la persona con la que sales pues no vale la pena seguir ahí, algunas veces ni tú te entiendes. Trata de descansar más pues podría haber dolores de cuerpo e incluso grupas e infecciones debido a tus defensas que estarán algo bajas. Ten presente que regresar con ex parejas es tragar lo que ya vomitaste, así que tú sabes a qué le tiras o qué es lo que quieres en realidad. Recuerda todo lo que has pasado trata de ver tu pasado y toma fuerzas de ahí para salir de cualquier pozo en el que pudieras caer. Vienen días de mucha reflexión en los cuales podrías necesitar a personas de tu pasado, puedes llamarles pero trata de no volver a comer de lo mismo, no vale la pena. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas. Ya no caigas en provocaciones tontas que podrían afectarte la existencia, deja que el mundo ruede y tome su curso, comienza a preocuparte por ti y lo que quieres y deseas para ti.

Libra ♎️

Es posible que en esta semana andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, recuerda que en el camino de la vida encontrarás muchas personas, unas se quedarán y otras se irán, aprende a valorar el tiempo que duren contigo. Ten cuidado con cambios muy drásticos en tu vida pues podrían impactar mucho en tu círculo de amistades, algunas veces te alzas demasiado y te tomas atribuciones que no te corresponden, la vida te pondrá una prueba muy grande en la cual entenderás muchas cosas y entenderás el camino que has recorrido, perderás grandes personas en tu vida y ganarás otras más, recuerda que no es malo caer, lo importante es que no te encariñes con las piedras. Hay muchos cambios en tu estado de ánimo, días te sentirás el o la más feliz y otras no querrás saber de nadie, te cargas una bipolaridad bien fuerte, necesitas ya dejarte de esas cosas, no pierdas tu tiempo ni lo desperdicies en tonterías pudiéndolo aprovechar en mejores cosas. Aprende a valorarte y poner los pies en la tierra, quien te la hace te la paga tarde o temprano y sino cuando menos acuerdes el karma te hará justicia.

Virgo ♍️

Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges pues podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías quedarte sin nada. Aparecerán dos personas en tu vida las cuales retornan de tu pasado, te enseñarán una gran lección sin embargo podrías confundir las cosas, ten en claro tus sentimientos y no confundas las cosas. Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima y a regular tu felicidad, a veces tus tristezas son por qué no tienes nada qué hacer o si tienes pero no lo haces. Te llegará noticia de una persona importante. Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia. Date tu lugar con los demás, no bajes la guardia ni mendigues amor que tu no naciste para esas cuestiones. Deja de caer en la flojera y deja también de estar esperando el milagro para que las cosas pasen, las cosas se darán con base en tu esfuerzo o dedicación. Es importante que veas la vida de manera distinta, que seas más positivo y busques la manera de encontrar el equilibrio en lo que deseas y cómo lo conseguirás.

Leo ♌️

No te compliques la existencia si alguien no quiere seguir en tu vida que le busque, deja de esperar algo de los demás. Ten cuidado con pérdidas materiales, te enteras de un chisme en la familia en cual podría perjudicarte. No seas tan rencoroso o rencorosa con las demás personas, aprende a perdonar pero eso sí, no vuelvas a tener la misma confianza de personas que ya te dañaron la existencia en tu pasado o te volverán a jugar el dedo en la boca. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás a traer cosas buenas para tu vida. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico sin embargo eres bien gastalón o gastalona y por eso nunca logras ahorrar bien del todo. Es probable que en fechas próximas lleguen a ti noticias buenas, sin embargo, entrarás en un escenario de desconfianza, si tienes pareja es probable que vengan problemas de celos. No permitas que nadie te manipule, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema, cuida la parte familiar y muéstrale más tus sentimientos a tu familia.

Cáncer ♋️

Un proyecto en mente podría materializarse si comienzas a trabajar desde hoy en el pues estas en una semana de muchos cambios y proyectos que resultarán de la mejor manera. Eventos sociales o reunión con amistades en puerta, aprende a observar, callar, guardar, y esperar el momento para dar el golpe en el momento oportuno. Te enteras de ex pareja, llegará muy pronto y sin darte cuenta a tu vida. Aguas con chismes de vecindad entre amistades, se presentarán en cualquier momento. En tu círculo de amigos tienes muchos que solo te buscan cuando se les atora algo o cuando requieren de ti, pero cuando tú andas que te lleva la que te trajo de todos no se hace uno solo, es ahí donde debes aprender a depurar y dejar en tu vida solo a quienes de verdad vale la pena. Empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas muy mal con amistades pero eso se debe a los golpes y traiciones que has llevado anteriormente. Cuídate mucho lo que comentas pues te podrías meter en problemas bien grandes por andar con la boca suelta.Familiar requiere de tu atención. Vienen pérdidas materiales y una amistad tuya terminará su relación. No temas a cambios en tu trabajo pues te ayudarán a mejorar mucho.

Géminis ♊️

Eres muy dominante y siempre quieres tener el control de todo y a veces eso no le gusta a las personas, quien te quiera se quedará con tus defectos y virtudes, así que ni te mortifiques y sigue tu camino. Los golpes que te dio la vida te han hecho alguien más duro o dura de corazón, pero en la medida que conozcas personas volverás a ser el o la misma de antes pues está por llegar a tu vida un ser que te hará volver a creer en la felicidad, no temas a encontrarlo ni pongas obstáculos para que se acerque a ti. En el amor estarás algo tenso por ciertos problemas que surgirán por malos entendidos con tu piores nada. Ten presente que la vida es una y no la puedes desperdiciar en personas que no tienen la intención de darte tu tiempo y atención. Eres un ser con mucha fuerza y luz y siempre que pongas un poco de tu energía en hacer las cosas te saldrán de lo mejor. No critiques a las personas tanto pues no sabes por qué camino han pasado. Elimina gente tota y altanera que ni un like te da en tus estados de facebook, solo están de fisgones y robándote energía. Un encuentro casual con persona del pasado te hará recordar viejos tiempos.

Tauro ♉️

Una limpia te vendría perfecto con albahaca y huevo pues traes malas energías que te pueden afectar o impedir seguir avanzando, hazlo pues muchos proyectos se te están cebando. Un proyecto se te va salar debido a envidia de gente envidiosa. Boda o fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas. Un mensaje de texto o llamada podría hacer tus días más ligeros sin embargo la persona de quien lo esperas le vale, no vale la pena seguir ahí arruinando tu propia existencia y mendigando cariño y amor donde solo existe amistad. Es probable que se adelante una noticia que habías esperado hace mucho tiempo, la vida te llenará de sorpresas en los próximos días. Ex pareja regresará a mermar la existencia. Una amistad se comprometerá o formalizará relación. Salte y disfruta cada momento que tienes, manda bien lejos a quien te cause dolores de cabeza y proponte materializar cada sueño, cambia la rutina de tu día a día pues te deprimes por hacer lo mismo siempre. En presente que si ya una vez esa persona te dañó la existencia lo va volver hacer, no permitas que vuelva a pasar y mejor manda bien lejos a incomodar a su santa madre.

Aries ♈️

No tengas miedo a darte una segunda oportunidad en lo que viene siendo el amor, si antes te lastimaron no debes de temer a volverte arriesgar pues la vida te pondrá en tu camino la felicidad que necesitas si de verdad te arriesgas. Vienen días de muchos cambios en los cuales deberás de comenzar a trabajar mucho en la parte de los dineros para que comience a realizar ciertos negocios. No te dejes llevar por chismes en el área del trabajo los cuales pudieran afectar tu reputación o la manera en que te ven las demás personas.

Vienen muchas oportunidades de comprar casa o vehículo solo deberás de cuidar bien tus gastos porque pudieran presentarse pérdidas económicas. No es momento de pensar en el pasado y menos si te hizo daño o fue doloroso. Se viene una separación dentro de la familia la cual pudiera afectarlos. Hay una persona del pasado que va regresar y podría meterte en problemas debido a ciertos chismes que va estar hablando. No es momento de realizar viajes de última hora porque podrían no salir como deseas, debes de tomar tus precauciones.