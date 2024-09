Hugo Sánchez criticó la llegada de rafa Márquez a El Tri

Luego de varios desaciertos, la selección mexicana ahora será liderada por Javier Aguirre y Rafael Márquez. Hugo Sánchez evaluó estas contrataciones y criticó el puesto aceptado por el “Káiser”.

México no ha tenido buenos procesos en los últimos años. Gerardo Martino, Diego Cocca y Jaime Lozano fueron los últimos seleccionadores que salieron de El Tri por la puerta de atrás. Estos han sido errores que se les ha atribuído a la dirigencia azteca.

La nueva opción es una dupla conformada por Javier Aguirre y Rafa Márquez. Estos estrategas mexicanos dirigirán a El Tri con la mente puesta en el Mundial de 2026, el gran objetivo del balompié azteca. Sin embargo, el “Pentapichichi” cree que estas designaciones tienen la intención de tapar los errores dirigenciales del pasado.

“Para mí, el llamado de ellos, es un distractor porque el problema realmente lo han generado los dueños y los directivos, porque han tomado muy malas decisiones desde hace muchos años“, dijo Sánchez en ESPN.

Rafa Márquez se equivocó

El “Pentapichichi” también evaluó la llegada de Rafa Márquez a la selección mexicana como segundo entrenador de El Tri. El “Káiser” ha ganado experiencia en el fútbol de Europa como primer entrenador del Barcelona Athlétic. La llegada de Márquez a El Tri no fue bien vista por Hugo Sánchez, sobre todo por el cargo que ocupará.

“Yo digo que se equivocó porque tenía que haber dejado que Javier agarrase de aquí al Mundial y que después del Mundial, sea cual sea el resultado, él tomaría la selección. Pero como número uno. El hecho de que esté Rafa de segundo ahora es cómplice de que si los resultados no son muy favorables en el Mundial, se salpique de ese mal trabajo que se haga en el Mundial. Y Rafa, posiblemente diga, ‘tal vez me equivoqué, me tenía que haber quedado en Barcelona'”, explicó.

Según varios reportes, Rafa Márquez tenía opciones de subir al primer equipo del FC Barcelona. De hecho, el “Káiser” era señalado como uno de los posibles reemplazos de Xavi Hernández en el primer equipo del FC Barcelona.

Por otra parte, varios medios europeos señalaban el presunto interés de grandes equipos por los servicios de Márquez. El Porto y Mónaco eran dos de los equipos que tenían entre sus opciones al mexicano para liderar un nuevo proceso. A pesar de todas estas opciones, Rafa Márquez prefirió aceptar el llamado de la selección de México.

