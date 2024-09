Los mejores autos usados ​​del año: 10 Top Picks

Autos y SUV seguros y confiables que te ahorrarán miles de dólares

By Jeff S. Bartlett

Por décadas, Consumer Reports ha presentado los 10 Top Picks de autos nuevos, las mejores opciones destacando los autos, SUV y camionetas que sobresalen en nuestras exhaustivas pruebas en carretera y también en las encuestas exclusivas realizadas a nuestros miembros. Ahora estamos aplicando el mismo nivel de exigencia a los modelos usados ​​con el lanzamiento de nuestra primera lista de los 10 mejores autos usados.

“Con los precios de los autos nuevos alcanzando niveles históricos en la actualidad, es lógico que cada vez más personas estén buscando en el mercado de autos usados una opción más económica”, dice Alex Knizek, gerente de pruebas automotrices en Consumer Reports. “Pero no deberían tener que sacrificar la seguridad, la confiabilidad o la eficiencia de combustible para mantenerse dentro de su presupuesto. Es por eso que creamos esta selección con los mejores autos usados ​​y estamos ampliando nuestra cobertura e información sobre autos usados”

Qué se necesita para que un auto usado sea recomendado por CR

Al analizar el desempeño de los autos en nuestras pruebas cuando eran nuevos y revisar la información detallada de confiabilidad, CR puede guiar a los compradores hacia modelos que prometen ofrecer la mejor experiencia de propiedad en general. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los autos nuevos no siempre se convierten en excelentes autos usados, especialmente cuando se considera la depreciación y la confiabilidad a largo plazo.

En lugar de seleccionar modelos de un solo año, estudiamos los autos desde una perspectiva generacional para identificar opciones inteligentes. (Una generación se refiere a los años en que se ofreció un diseño en específico). Luego, limitamos nuestra selección a categorías de precios específicos. Dentro de esas categorías, nuestras selecciones se basan en los modelos más recientes que cumplen con los criterios, teniendo en cuenta el precio medio de los autos usados.

Nos enfocamos en los modelos más recientes que cumplen con estos criterios ya que los autos tienden a mejorar con el tiempo en términos de confiabilidad y en cuanto a las características y accesorios que ofrecen. Nuestros análisis de confiabilidad muestran consistentemente que los autos tienden a mostrar menos problemas durante el transcurso de una generación. Las razones: con la práctica los fabricantes de automóviles mejoran en la construcción de vehículos, haciendo numerosos ajustes para optimizar el proceso de ensamblaje y, con el tiempo, aprenden de los comentarios de los propietarios y de los reclamos de garantía, identificando dónde se deben realizar actualizaciones en el vehículo. Debido a que se necesita tiempo para identificar áreas de mejora y después desarrollar soluciones, estos cambios suelen ser más notables en los últimos años de una generación. En otras palabras, los últimos dos años de una generación suelen ser los mejores. Además, los fabricantes de automóviles añaden más funciones con el tiempo, mejorando la comodidad, la seguridad, y a veces la eficiencia de combustible, a lo largo de los años. Todos los automóviles cuentan con control electrónico de estabilidad, una característica de seguridad comprobada.

La estrategia que empleamos para seleccionar autos usados ​​se centra en su valor, esto significa que los modelos destacados pueden no haber sido los modelos con mayor puntuación cuando se probaron nuevos. En cambio, son autos que se depreciaron más que otros, lo que los hace más atractivos como autos usados en comparación a cuando eran nuevos. Un ejemplo de esto es el Buick Envision, el Chevrolet Cruze y el Mazda CX-9. Los tres fueron buenas opciones cuando eran nuevos, pero ahora son opciones muy económicas como autos usados. A ese precio, la competencia suele tener modelos más viejos, a veces de una generación anterior. En otras palabras, si quieres comprar un auto de la competencia con el mismo año de fabricación y las mismas millas, tendrías que pagar varios miles de dólares más.

Basamos nuestras recomendaciones de autos en el año de modelo más reciente dentro de un rango de precios para maximizar la vida útil que pueden tener los autos, ya que los autos más nuevos tienden a tener menos millas. Además, al considerar los autos desde una perspectiva generacional, ofrecemos una variedad de opciones más amplia. Si no encuentras el año exacto del modelo que mencionamos, puedes buscar dentro de la misma generación. Podrás encontrar varias de las mismas ventajas (¡y a un precio más bajo!) si consideras versiones anteriores del mismo auto. Incluso podrías encontrar una oferta especialmente buena en un modelo más nuevo.

Haz clic en las páginas de modelos de autos para obtener información detallada sobre posibles problemas, que pueden variar de un año a otro. También encontrarás detalles de pruebas de manejo, calificaciones sobre el nivel de satisfacción de los propietarios, detalles de precios y mucho más.

Recuerda: cada auto usado es único y tiene su propia historia. Para protegerte, enfoca tu búsqueda en los autos usados que son recomendados por CR y asegúrate de que el auto que te interesa sea inspeccionado antes de comprarlo.

Las mejores opciones de autos usados

Menos de $10,000

Chevrolet Cruze

Generación 2016-2019

2017 Chevrolet Cruze

La segunda generación del Cruze se introdujo para el modelo del año 2016, combinando las virtudes del Malibu y el Impala en un sedán compacto y de bajo consumo de combustible. En nuestras pruebas, el Cruze sobresale por su manejo cómodo, su interior relativamente amplio y su motor turboalimentado de 4 cilindros que proporciona potencia sin mucho esfuerzo. En resumen, es un modelo nacional competitivo en un segmento dominado por autos de marcas importadas.

Entre las características disponibles a este precio se encuentran la compatibilidad con Android Auto y Apple Carplay, asientos con calefacción y arranque sin llave. Nuestros datos muestran que la confiabilidad mejoró en su segundo año, lo que hace que el modelo 2017 sea más atractivo que el modelo 2016. Los modelos más recientes 2018 y 2019 también son interesantes, pero al ser más nuevos, probablemente tendrán un precio más alto, superando los $10,000.

Menos de $15,000

Hyundai Elantra

Generación 2017-2020

2019 Hyundai Elantra

Con esta generación, el Elantra se volvió bastante popular debido a sus controles fáciles de usar, un interior cómodo con un asiento trasero amplio y su excelente eficiencia de combustible. Además, mejoró con el tiempo, añadiendo características que hicieron que los modelos más recientes fueran aún más atractivos. El modelo 2019 recibió una actualización que renovó tanto el diseño del exterior como del interior de la cabina. A partir del 2019, todos los modelos, excepto el SE básico, venían equipados con una amplia gama de características de seguridad como advertencia de colisión frontal (FCW), frenado automático de emergencia (AEB), advertencia de salida de carril (LDW), asistencia para mantenerse en el carril (LKA), advertencia de punto ciego (BSW) y advertencia de tráfico cruzado trasero (RCTW). Aunque hoy en día, el modelo 2020 podría tener un precio más alto, ofrece mejoras en la reducción del ruido del motor, un manejo más cómodo y proporciona una transmisión más suave.

SUV por menos de $15,000

Honda HR-V

Generación 2016-2022

2018 Honda HR-V

Está disponible con tracción delantera o en las 4 llantas, es un modelo práctico y apto para la ciudad, es el crossover que complementa al hatchback Fit. Esto significa que tiene un interior bastante amplio, un asiento trasero que puede doblarse como por arte de magia y una excelente eficiencia de combustible, gracias a su motor de 4 cilindros y a una transmisión continuamente variable. Aunque se maneja de forma ágil y segura, la suspensión puede sentirse un poco dura. Si estás considerando el HR-V del 2016 al 2018, el modelo base LX es nuestra recomendación debido a su sistema de audio más sencillo y fácil de usar. En el 2019, el HR-V recibe una actualización que incluye un nuevo nivel de características Sport de nivel medio (que quedó entre el LX y el EX) y un acabado Touring más de lujo. También, se incorporó un nuevo sistema de audio compatible con Android Auto y Apple Carplay, junto con más características de seguridad. Para estos últimos años, preferimos el EX por sus sistemas de seguridad estándar adicionales, como el frenado automático de emergencia (AEB), asistencia para mantenerse en el carril (LKA) y las cámaras de puntos ciegos LaneWatch.

Híbrido por menos de $20,000

Toyota Corolla Hybrid

Generación 2020-2024

2021 Toyota Corolla Hybrid

El sedán Corolla tiene una buena reputación por su combinación de precio accesible, excelente eficiencia de combustible, un nivel de confiabilidad sólido y una buena cantidad de características de seguridad estándar. La versión híbrida ofrece aún más valor, ya que en nuestras pruebas logró un impresionante rendimiento de 48 millas por galón de gasolina en promedio. En su segundo año de esta generación, el modelo 2021 y los más recientes, recibieron varias mejoras que los hicieron aún más atractivos. Se añadió Android Auto al sistema de compatibilidad que ya había de Apple Carplay y Amazon Alexa, facilitando el uso del teléfono para realizar llamadas, poner música y usar el sistema de navegación. Además, se le incorporaron bolsas de aire laterales traseras, lo que aumentó el total de bolsas de aire a 10. La advertencia de tráfico cruzado trasero (RCTW) y la advertencia de punto ciego (BSW) eran características incluidas solo en los modelos de más lujo y opcionales para los modelos más austeros.

SUV compacto de menos de $20,000

Kia Sportage

Generación 2017-2022

Kia Sportage 2021

El Kia Sportage, con su diseño único, es un SUV pequeño competitivo que se destaca por su motor refinado y un manejo que se siente deportivo para su categoría. Es fácil de ingresar y, una vez adentro sentado en tu asiento, encontrarás que la cabina es amplia y cómoda. Sin embargo, el diseño limita la visibilidad hacia el exterior y la eficiencia de combustible del motor de 4 cilindros básico es solo moderada. Los últimos tres años de esta generación son los más recomendables debido a una actualización importante en el 2020 y un mayor nivel de confiabilidad. Además de los detalles innovadores que se implementaron en el exterior, estos modelos de años más recientes también ofrecen una pantalla de infoentretenimiento más grande y una lista más amplia de características de seguridad, que incluye frenado automático de emergencia (AEB) y asistencia para mantenerse en el carril (LKA). Incluso el modelo LX básico es una buena opción; solo asegurate buscar uno que esté equipado con asientos delanteros eléctricos.

Híbrido por menos de $20,000

Toyota RAV4 Hybrid

Generación 2016-2018

2018 Toyota RAV4 Hybrid

Aunque técnicamente, la tercera generación del RAV4 comenzó con el modelo 2013, la tan anhelada versión híbrida no llegó hasta su rediseño en el 2016. En ese año toda la gama del RAV4 fue actualizada con un diseño renovado, una cabina más silenciosa, un manejo más suave, características de seguridad adicionales y la nueva versión híbrida. Este motor híbrido añadió casi 20 caballos de fuerza adicionales, lo que mejoró la aceleración a baja velocidad en comparación con el motor estándar de 4 cilindros, y además proporcionó 8 millas por galón más en nuestras pruebas de consumo de combustible. Los modelos de los años 2017 y 2018 incorporaron características y niveles de equipamiento adicionales, y el nivel confiabilidad aumentó de por arriba del promedio, a muy por arriba del promedio, según encuestas de nuestros miembros. Cualquier versión de esta generación es una opción inteligente, pero estos dos últimos años son los más recomendables para buscar en autos usados.

SUV de 3 filas por menos de $20,000

Mazda CX-9

Generación 2016-2023

2020 Mazda CX-9

La segunda generación del Mazda CX-9 se destacó entre sus competidores SUVs de tamaño mediano por enfocarse más en la experiencia de manejo en lugar de ofrecer un interior de cabina muy grande. Su manejo es especialmente divertido, con una dirección precisa y solo mínimo balanceo en la carrocería, lo que diferencia al CX-9 de los otros SUV familiares. Aunque el CX-9 tiene menos caballos de fuerza en comparación con algunos competidores, su motor responde bien con combustible regular (aunque se recomienda premium, pero no se requiere). Otra ventaja es que este Mazda ofrece un buen valor por su dinero cuando se compra usado. En el 2020, se hicieron algunas actualizaciones menores, incluyendo asientos tipo capitán en la segunda fila y la detección de peatones. Aunque el sistema de infoentretenimiento se actualizó en el modelo 2021, su interfaz resultó más complicada de usar, por lo que el modelo 2020 es una mejor elección para nosotros. Evita la tentación de comprar el modelo 2023 ya que a diferencia de las tendencias, su nivel de confiabilidad está muy por debajo del promedio. Si el CX-90 que estás considerando no es compatible con Apple Carplay, un concesionario Mazda puede instalarlo.

SUV de lujo por menos de $20,000

Buick Envision

Generación 2016-2020

2020 Buick Envision

El Envision es como encontrar un diamante en bruto. Aunque esta generación, honestamente, decepcionó un poco cuando salió al mercado, una actualización en el 2019 convirtió este SUV de origen Chino en una opción muy atractiva frente a modelos más caros de otras marcas de lujo.

Además de los cambios en el diseño, se mejoraron varios aspectos que lo hicieron más práctico como la transmisión, los frenos y asientos con calefacción, entre otras cosas más. Nuestros evaluadores aplaudieron su facilidad de uso, con características como un acceso fácil, controles sencillos, y un buen sistema de infoentretenimiento. Aunque este modelo tiene algunas limitaciones en cuanto a su manejo, estas son ampliamente superados por el valor que ofrece como vehículo usado, especialmente cuando se tiene en cuenta que la marca Buick fue reconocida por los miembros de CR por tener costos de mantenimiento y reparación muy bajos. Una función para conductores adolescentes añade un atractivo especial para los padres que deseen monitorear la actividad de sus hijos al volante.

Camioneta Pickup por menos de $20,000

Toyota Tacoma

Generación 2005-2015

2015 Toyota Tacoma

El Tacoma 2015 fue el último modelo de su segunda generación. Aunque esta popular camioneta tiene algunas desventajas, como un manejo poco ágil y una posición de manejo extraña, más adecuada para conductores de estatura baja, sigue destacándose por su confiabilidad y sus capacidades como vehículo usado. Es especialmente eficiente en terrenos difíciles y para remolcar, especialmente si está equipada con tracción en las 4 ruedas y el potente motor V6. Existen varias opciones de configuraciones disponibles, incluyendo un motor de cuatro cilindros, cabina estándar y cabina extendida. Además, hay varias versiones, como la configuración TRD Off-Road, que mejora aún más su desempeño gracias a una suspensión reforzada. Todas las versiones cuentan con una cama de carga compuesta que es práctica y resistente a la corrosión. El Tacoma recibió una actualización en el 2012, ofreciéndo a los compradores la oportunidad de considerar varias opciones similares en modelos anteriores, sin tener que buscar entre modelos de la tercera generación, que aunque más recientes también son más caros.

Auto deportivo por menos de $20,000

Mazda MX-5 Miata

Generación 2016-2024

2019 Mazda MX-5 Miata

La cuarta generación del Miata ofrece una combinación excelente de varias características. Su dirección es muy precisa, por lo que se maneja bien en caminos secundarios, también ofrece un nivel de confiabilidad impresionante y una economía de combustible admirable, esto hace que este pequeño auto deportivo sea excepcionalmente gratificante al manejar. Para conmemorar el aniversario 30 del roadster en el 2019, el modelo recibió una importante mejora en su rendimiento ya que el motor de 2.0 litros y 4 cilindros fue actualizado, aumentando su potencia de 155 a 181 caballos de fuerza. La capota de tela manual es muy fácil de subir y bajar desde el interior de la cabina; también está disponible una versión con techo rígido retráctil, conocida como RF. En el 2020, se incluyó la suspensión deportiva en el Grand Touring con transmisión manual, y se añadió la compatibilidad con Android Auto y Apple Carplay. Los modelos anteriores también pueden ser actualizados para incluir Apple CarPlay en un concesionario Mazda. Cualquier año de esta generación es una muy buena opción, pero los últimos años con el aumento de potencia son los que son más recomendables a considerar.

Qué se necesita para que un auto usado sea recomendado por CR

Para obtener nuestra recomendación, los autos usados ​​deben haber tenido un buen desempeño en las pruebas de manejo de CR cuando eran nuevos, también demostrar un nivel de confiabilidad superior al promedio de manera constante durante varios años, de acuerdo con las encuestas realizadas a los miembros de CR, y contar con control electrónico de estabilidad estándar (ESC) para el año del modelo. (El ESC se convirtió en estándar en todos los autos a partir del año 2012, aunque muchos modelos lo tenían desde antes).

Pruebas de manejo

Todos los autos que compramos nuevos se someten a un riguroso programa de pruebas de manejo que incluye pruebas de aceleración, frenado, manejo en situaciones de emergencia y economía de combustible. También evaluamos la facilidad de uso, la calidad de construcción, el acabado, el ruido, la comodidad del viaje y los sistemas de seguridad. Para los vehículos eléctricos, consideramos factores como la velocidad de carga y la autonomía. Este intensivo programa de pruebas respalda nuestras recomendaciones de autos usados y ofrece un extenso expediente de pruebas de manejo con información detallada para los compradores de autos.

Confiabilidad

Las calificaciones de confiabilidad detalladas basadas en encuestas a nuestros miembros, muestran qué tan bien se mantiene un auto con el tiempo y que problemas pueden surgir. Los autos usados ​​recomendados tienen una confiabilidad superior al promedio en comparación con otros autos del mismo año. Los mejores autos usados ​​han demostrado tener un nivel de confiabilidad alto durante varios años.

Seguridad

Para ser recomendados, los autos usados deben contar con control de estabilidad electrónico (ESC) como equipo estándar. Además, muchos modelos recomendados están disponibles con características de seguridad adicionales como advertencia de colisión frontal (FCW), frenos automáticos de emergencia (AEB), advertencia de punto ciego (BSW), advertencia de salida de carril (LDW) y/o asistencia para mantenerse en el carril (LKA).

Glosario de términos de seguridad

AEB: frenos automático de emergencia. BSW: advertencia de punto ciego. LDW: advertencia de salida de carril. LKA: asistencia para mantenerse en el carril. RCTW: advertencia de tráfico cruzado trasero.

