Luis Suárez hace oficial su retiro de la selección nacional de Uruguay

Hablar de Luis Suárez es hablar de historia y una muy buena en cuanto al fútbol a nivel mundial, y mucho más especial con la selección nacional de Uruguay. Y un nuevo capítulo se sumó a esa historia cuando el delantero actual del Inter Miami de la Major League Soccer anunció su adiós definitivo del combinado nacional celeste en una conferencia de prensa que se llevó a cabo desde la concentración del equipo uruguayo, que se prepara para afrontar los partidos de las Eliminatorias mundialistas ante Paraguay y Venezuela.

Un adiós que se esperaba, pero nadie quería

“El viernes será el último partido con la selección de mi país”, declaró el goleador. Este anuncio puso punto y final a lo que fue una prolongada y exitosa carrera internacional de un jugador de tiempo en el fútbol sudamericano y mundial. Se despedirá en el estadio Centenario “con las mismas ganas con las que debuté en 2007″, aseguró luego.

La intervención de Suárez tuvo comienzo con un material audiovisual que remontó e hizo recordar a todos los presentes, algunas de sus mejores acciones defendiendo los colores de la camiseta de la selección y cuando el delantero tomó la palabra dio pie a sus declaraciones con un mensaje de condolencias a toda la familia de Juan Izquierdo, futbolista del club Nacional de Uruguay, fallecido la semana anterior. Luego de ello llegó el momento de decir adiós, con palabras entrecortadas y llenas de mucha emotividad sin lugar a dudas.

“Tengo la tranquilidad de que me retiro porque soy yo quien quiere dar un paso al costado. Hay jugadores con una gran progresión, tengo 37 años y es muy difícil que pueda jugar el siguiente Mundial. Soy yo quien se retira y no las lesiones o que dejen de llamarme. Me puedo entregar al máximo hasta el último partido y no será que la llama se apague poco a poco”, comentó sobre el momento seleccionado para anunciar la retirada de la selección celeste.

“He ganado muchos títulos a lo largo de mi carrera, pero no cambio la Copa América ganada con Uruguay por nada”, aseguró el ex jugador del FC Barcelona y Liverpool, con muestras de haber estado bastante emocionado al recordar su mejor momento con la camiseta Celeste.

“Lo podría haber hecho en la Copa América, pero el entrenador me hizo saber que contaba conmigo y por qué no hacerlo en mi estadio, con mi gente. Despedirme con la gente acá no sé si es algo que muchos hicieron”, contó Suárez sobre la sensación de acabar su trayectoria en Montevideo.

“Del fútbol profesional quiero seguir disfrutando más. Estoy muy cómodo donde estoy. Lo que está claro es que no quiero ser entrenador, aunque sí estar vinculado al fútbol”, comentó el goleador sobre su futuro dentro del mundo del balón pie profesional.

Una carrera internacional gloriosa

Suárez es un ídolo de una generación que despide al último sobreviviente de la selección nacional de Uruguay campeona de América en el año 2011, último título que ha logrado conquistar el combinado charrúa en los últimos tiempos. A expensas de poder sumar su último partido como jugador de la selección uruguaya, cuenta con 142 partidos disputados desde su debut en febrero de 2007 ante Colombia, tan solo las 161 internacionalidades del defensor central Diego Godín se encuentran por delante de este registro de ‘Lucho’.

Máximo goleador de la celeste

También, con 69 goles anotados, es el máximo goleador histórico de la escuadra nacional. En el mes de octubre del año 2007 contra Bolivia fue el momento del debut de Luis con Uruguay y, por ahora, puso la conclusión del ciclo en su último encuentro ante Canadá con una diana con la que su nación pudo finiquitar el 3er lugar de la Copa América 2024 en los Estados Unidos.

Se estrenó en un gran torneo en el Mundial de 2010 alcanzando las semifinales, campeonato en donde finalizó cuarto, y debutando en 2011 en una Copa América en la que salió campeón y fue elegido como el Jugador Más Valioso. Un total de 4 Copas del Mundo y en seis Copas América. En 2012 fue parte del plantel en los Juegos Olímpicos y en 2013 vio acción en la Copa Confederaciones. Además de ello, en 2007 jugó un Mundial sub-20.

