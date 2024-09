Shanik acusa a Adrián Marcelo de intento de intromisión a su casa

La periodista de espectáculos Shanik Berman, quien fue la segunda eliminada de ‘La Casa de los Famosos México 2’, realizó una nuevas y controversial es declaraciones, luego de que señalara directamente a Adrián Marcelo, uno de los habitantes del reality show, de un intento de intromisión que se registró en su casa ubicada en Ciudad de México.

Lo anterior lo comentó en una entrevista que brindó al programa ‘Sale el Sol’ y en la que culpó al influencer de una visita muy extraña que recibió a su domicilio.

“Ayer llagaron a mi casa unas personas que decían que venían de parte de Arath a pedirme un dizque autógrafo, a preguntar si yo vivía aquí. ¿De dónde sacaron mi dirección?!Le dije (a seguridad) ‘por supuesto no estoy’”, contó la periodista en la entrevista.

En la misma conversación lamentó que Adrián Marcelo siga mencionando su nombre a pesar de que ella ya lleva varias semanas fuera del juego.

“Ese villano me está usando y qué crees, en las redes me empezaron a amenazar de muerte, empezaron a amenazar de muerte a mis niñas, a mi familia… Como Arath es ahorita ‘San Arath’, la gente se me fue encima”, acusó Shanik.

Las amenazas en su contra se debieron a la postura que adoptó en torno a Adrián Marcelo a su salida de la casa, pues no le pareció que este la utilizara, por lo que se convirtió en una de sus principales detractoras y así lo ha hecho saber en las galas y en cada programa en el que se presenta para hablar de ‘La Casa de los Famosos México 2’.

“Pido que le digan en el confesionario al señor Adrián Marcelo que OK, use todas sus estrategias, que no me use diciendo mi nombre porque a la que está poniendo en peligro es a mí y a mis hijas”, lamentó la presentadora del programa ‘Hoy’.

Hay que recordar que Shanik pasó en cuestión de días de ser de las favoritas del público a ser unas de las más odiadas porque se dejó usar y engañar por el controversial influencer, quien tiene en la mira a Arath de la Rorre y ya hasta amagó con usar en su contra información que le podría hacer mucho daño y que la misma Shanik se la contó dentro de la emisión.

