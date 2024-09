Álex Padilla es la alternativa del arco mexicano con inspiración en Guillermo Ochoa

La selección mexicana no pasa por sus mejores momentos en la actualidad. En la Copa América, Jaime Lozano propuso un cambio generacional, pero los resultados no fueron muy buenos. Uno de los puestos sin dueño es el arco. El “heredero” del trono de Guillermo Ochoa podría ser Alex Padilla, un jugador que tiene a Memo como referente.

El arco mexicano aún no tiene dueño. Durante muchos años Guillermo Ochoa fue el principal candidato para defender la portería de El Tri. Luego de rendimientos discretos en Italia y con 39 años de edad, se busca un reemplazo para el Mundial de 2026.

Álex Padilla surgió como una gran alternativa para Javier Aguirre. El arquero azteca ha tenido la oportunidad de ver minutos en LaLiga de España con el Athletic Club de Bilbao. Este es un equipo importante en el balompié español que le podría dar un buen rodaje internacional al joven guardameta de 21 años.

“Como va todo muy rápido como tenemos partidos cada tres días y de repente a las dos semanas de debutar estoy en México, pues todavía no soy del todo consciente de todo lo que esté viviendo ahora mismo. Los tres vamos a estar preparados y al que le toque, va a dar el máximo por este país y nosotros vamos a estar preparados para en cualquier momento ayudar al equipo“, dijo Padilla en un video difundido en las redes de la selección de México.

¡HERMANO ERES MEXICANO! 🇲🇽



Algunos fans están criticando que Alex Padilla tenga acento español en una entrevista, a los 10 años se fue a vivir y jugar a España



En su brazo izquierdo tiene tatuado al Escudo Nacional Mexicano del Águila devorando a la Serpiente pic.twitter.com/H32cMyZRw5 — Analistas (@SomosAnalistas_) September 3, 2024

Guillermo Ochoa como referente

Al ser tan jóven, Álex Padilla tiene entre sus referentes a Guillermo Ochoa, arquero con el que podría compartir vestuario en caso de que Javier Aguirre los incluya a ambos en una convocatoria.

Álex Padilla recordó que su madre le compraba camisetas del exguardameta de las Águilas del América. Entre los rasgos que resalta de Memo está su valentía dentro del campo.

“Desde que era pequeño Memo Ochoa fue una de esas personas que me ha inspirado, y cuando tenía la camiseta de la selección siempre quería que me pusieran atrás ‘Memo Ochoa’. Me gusta ese atrevimiento, esa valentía en el campo”, recordó.

Álex Padilla ya ha jugado algunos partidos con las inferiores de México, pero también con España. El guardameta del Athletic Club de Bilbao recién ha jugado sus dos primeros partidos con el primer equipo español. La proyección de Padilla es buena y Javier Aguirre puede tener en él a una buena solución en la portería para el Mundial de 2026.

Sigue leyendo:

– Conoce los detalles del AVS Futebol SAD, nuevo club de Memo Ochoa

– Chicharito y Guillermo Ochoa ya visualizan su retiro

– Rafael Márquez habría rechazado ofertas de Europa por El Tri

– André Jardine ya recibe críticas por el nivel del América