¿Campeón de Europa a MLS? Dani Carvajal no cierra las puertas al fútbol de EE.UU.

Dani Carvajal viene de una de sus mejores temporadas tras ganar La Liga y Champions League, con el Real Madrid, y la Eurocopa con España. Tras una larga carrera en Europa, el futbolista deja abierta la posibilidad de llegar a la MLS en Estados Unidos.

“Es una posibilidad. Cuando decida no estar en el Real Madrid, no voy a jugar en Europa y las alternativas se reducen mucho”, comentó el jugador en entrevista con The Athletic.

Carvajal militó en el Bayer Leverkusen antes de su gran pasaje por el Real Madrid, equipo en el que ha ganado 26 trofeos con seis UEFA Champions League y cuatro La Ligas.

Aunque Carvajal comentó que la Major League Soccer sería una opción, también Qatar y Arabia Saudí también son dos destinos posibles. Nacho, quien tenía toda su carrera en el Real Madrid, se marchó recientemente a Arabia Saudí.

Carvajal tiene contrato hasta junio de 2025 por lo que a partir de enero del próximo año será libre de negociar con cualquier club, en caso de no tener una renovación de contrato con el Real Madrid en los próximos tres meses.

Dani Carvajal asumirá como capitán de España

Dani Carvajal será capitán de la selección española en Belgrado ante Serbia, ante la ausencia por lesión de Álvaro Morata y por sanción de Rodri Hernández, en un momento que confesó será muy especial y que guardará en la “retina” toda su vida.

“Estoy muy feliz de que hace 10 años pudiese debutar con la selección absoluta y tener la posibilidad de cumplir 50 partidos. Era inimaginable para mí, sobre todo con los últimos éxitos de la Nations League y la Eurocopa que aumentan la energía y la motivación de seguir vistiendo la Roja”, dijo en rueda de prensa en Belgrado.

“Sería la verdad algo muy bonito 10 años después saltar al campo como capitán de la selección, representando al país desde esa posición es algo fantástico que guardaré en mi retina toda mi vida. Mi círculo sabe lo que significa para mí ser capitán de España y ojalá mañana pueda cumplirlo con el brazalete en el campo”, deseó.

