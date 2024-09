Campeón de la Fórmula 1 cree que Checo Pérez perjudica la evolución de Red Bull

Red Bull Racing continúa teniendo graves problemas en la actual temporada de la Fórmula 1 y conforme avancen los Grandes Premios, los mismos parecieran no solucionarse y ahora el campeonato de pilotos y constructores se encuentran en riesgo.

La escudería austral compite directamente contra el equipo de McLaren, que está a 8 puntos de diferencia en el de constructores y se espera que, en el Gran Premio de Azerbaiyán, puedan llegar a ser superados si no obtienen mejores resultados.

¿Checo es la solución o el problema?

El dos veces campeón del mundo en la Fórmula 1 y ex piloto, el finlandés Mika Hakkinen, considera que Red Bull no podrá simplemente mejorar su rendimiento si Sergio ‘Checo’ Pérez continúa formando parte del equipo. Porque comparar datos no es posible si la diferencia con su compañero de equipo, el múltiple campeón del mundo, Max Verstappen, es “tan grande”. Fueron las declaraciones de Hakkinen para el medio ‘Motorsport’.

“Hay dos pilotos en un equipo, y esos dos pilotos son, naturalmente, rivales entre sí antes de empezar, y en este caso, en Sergio Pérez, la brecha entre el Max y él ha sido muy grande”, fueron parte de las declaraciones del ex piloto del Gran Circo.

“Sergio ha ido aumentando constantemente, y lo que eso significa es que no recibe los datos, no recibe la información de ambos coches para poder desarrollar el monoplaza tan rápido como se requiere, y eso ha sido un inconveniente para el desarrollo de Red Bull”, comentó el finlandés.

Checo no ha podido rendir lo debido en Red Bull

Para que una escudería pueda llegar a desarrollar en totalidad su monoplaza es bastante importante y hasta fundamental poder llegar a esa comparación de datos. Algo que Mika echa de menos en la actual Fórmula 1: “Se necesitan dos pilotos para que el equipo pueda comparar los datos y los diferentes ajustes aerodinámicos o mecánicos del coche. Hay que comparar constantemente y durante un fin de semana de carreras, el tiempo es bastante corto, por lo que un solo monoplaza no es capaz de hacer avanzar al equipo, se necesitan dos”.

“Necesitas dos pilotos, y Sergio Pérez no ha sido capaz de ofrecer eso al equipo Red Bull, y ha influido en el éxito, ha sido algo muy negativo”, continuó. “Sergio Pérez lleva mucho tiempo en la Fórmula 1, no es el primer año ni el segundo, lleva allí mucho tiempo, ha tenido la oportunidad de estudiarse a sí mismo, de entenderse a sí mismo”, cerró Hakkinen.

