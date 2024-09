Gobierno de Biden evalúa mantener restricciones de asilo en la frontera

La administración Biden está considerando acciones que harían que las restricciones de asilo duras pero temporales que el presidente Joe Biden impuso en junio sean casi imposibles de levantar, dijeron el miércoles a The New York Times personas familiarizadas con los planes.

Los cambios que se están estudiando dificultarían el levantamiento de las amplias restricciones de asilo que se promulgaron en junio, con planes para alterar los criterios que se utilizarían para desactivar la estricta medida fronteriza, dijeron también a CBS News dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

Los cambios propuestos se refieren a una proclamación emitida a principios de junio por el presidente Biden que ha cerrado de hecho el acceso al sistema de asilo estadounidense para los inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México.

Los funcionarios han atribuido a esta medida, la política de asilo más restrictiva de un presidente demócrata, la menor cantidad de cruces fronterizos no autorizados que se ha registrado en los últimos cuatro años.

La prohibición parcial de asilo de Biden incluyó un mecanismo de desactivación, en el que la política de aceptar peticiones de asilo se suspendería si el promedio de siete días de cruces fronterizos ilegales diarios cayera por debajo de 1,500.

Según la orden ejecutiva de Biden, solo las personas que ingresen al país por un puerto de entrada oficial con una cita previa pueden ser consideradas para solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Hay algunas excepciones para los niños no acompañados, las víctimas de trata de personas y las personas que enfrentan emergencias médicas graves o amenazas.

Con los cambios propuestos, las restricciones de asilo solo se desactivarían si el promedio de siete días de cruces fronterizos ilegales se mantiene por debajo de 1,500 inmigrantes indocumentados durante 28 días, dijeron los funcionarios del DHS, que solicitaron el anonimato para discutir las deliberaciones internas.

Los cambios que se están redactando también incluirían a más migrantes en los cálculos utilizados para el umbral de desactivación.

Actualmente, los cálculos no incluyen los cruces de niños migrantes no acompañados que no sean de México. Los cálculos actualizados incluirían los cruces de todos los niños no acompañados.

De aprobarse, esos cambios se implementarían mediante reglamentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ).

En junio, los dos departamentos emitieron una regla provisional para implementar el decreto de Biden. Como parte del proceso regulatorio estándar, los dos departamentos están trabajando en una norma final.

Desde que entraron en vigor las nuevas normas, menos inmigrantes han sido liberados en Estados Unidos para tramitar sus procesos de asilo y solicitarlo en un tribunal de inmigración.

Además, un mayor porcentaje de quienes cruzan a Estados Unidos ilegalmente se enfrentan a una deportación acelerada a México o a sus países de origen y a una sanción que les impide el ingreso a Estados Unidos por 5 años.

