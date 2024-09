Hombre de Pennsylvania sentenciado por golpear a su madre hasta matarla

Un hombre de Pennsilvania pasará los próximos años tras las rejas por golpear a su madre hasta matarla de tal manera que apenas era reconocible.

Erik Watkins, de 42 años, se declaró culpable de un cargo de homicidio criminal en tercer grado. Pennsilvania es una de las tres únicas jurisdicciones de Estados Unidos donde sigue vigente un estatuto de asesinato en tercer grado, según informó el sitio Law&Crime.

La declaración de culpabilidad se produce después de varios años de disputas legales. El acusado inicialmente fue bastante franco sobre lo que le había hecho a su propia madre, pero se había declarado inocente.

Sin embargo, este martes, inmediatamente después de presentar su declaración modificada, Watkins fue sentenciado a entre 15 y 40 años de prisión.

El incidente ocurrió el 13 de diciembre de 2020 en una casa en Maffett Street en Sugar Notch, un pequeño distrito y suburbio al sur de Wilkes-Barre.

Alrededor de las 2 a.m. de la noche en cuestión, los agentes de la Policía Estatal de Pennsilvania respondieron a una disputa doméstica. Allí, Patricia Watkins, de 60 años, fue encontrada muerta en la escena del crimen.

“Mi madre está muerta, yo la maté”

La víctima fue golpeada hasta la muerte, fue encontrada abandonada en una bañera y sufría múltiples lesiones, incluyendo huesos rotos en la cara, el cuello y las costillas. Su cara, en particular, fue golpeada tan gravemente que se había “hundido”, escribieron los investigadores en una denuncia penal obtenida por WYOU, afiliada de CBS con sede en Scranton.

“Sé quiénes son y sé lo que quieren”, gritó el hijo del asesino a los policías estatales que llegaron. “Ella está muerta, mi madre está muerta, yo la maté”.

La noche del asesinato, Watkins y su hermanastro se pelearon después de que el hombre, que ya fue condenado, comenzó a golpear a su madre en un sofá, según la denuncia.

En algún momento, el hermanastro y la víctima se atrincheraron en un baño. Luego, el hermanastro escapó por una ventana para ir a buscar ayuda, pero cuando regresó, la mujer estaba muerta.

Durante una entrevista posterior con las fuerzas del orden, Watkins reveló que hacía poco que se había mudado de nuevo a casa de su madre.

“Estoy extremadamente arrepentido”

Más temprano ese mismo día, Watkins dijo que fumó marihuana, se quedó dormido y luego comenzó a “escuchar voces” de un “poder superior” sobre la necesidad de la violencia intrafamiliar. Estas distorsiones de la realidad incluían una aparente comunicación con un perro, según su abogado defensor, en un informe judicial.

Una moción de la defensa para suprimir esas declaraciones incriminatorias fue denegada durante una audiencia previa al juicio a principios de este año.

Watkins, en un momento dado, parecía decidido a llevar el caso a juicio y anteriormente consideró que un informe pericial era parte integral de su defensa. Un juicio programado para diciembre de 2023 finalmente se retrasó hasta este otoño.

El acusado se disculpó entre lágrimas durante la audiencia de sentencia, según un informe judicial. “Me gustaría empezar diciendo que lo siento por mi familia”, dijo Watkins.

“Estoy extremadamente arrepentido. No hay palabras que puedan definir lo terrible que me siento. Amaba a mi madre. Amo a mi familia y lo siento. Lo siento mucho. Sufría un trastorno por abuso de sustancias y problemas de salud mental. Tomé lo que pensé que era Xanax y me hizo entrar en un torbellino, me hizo alucinar, tener delirios, cosas que no puedo describir. Lo he perdido todo por culpa de las drogas. Las palabras no pueden describir lo mal que me siento”, indicó.

Sigue leyendo:

– Arrestan a hondureño que apuñaló a una adolescente en Indiana; había sido deportado en 2018.

– Un niño de 10 años confesó haber asesinado a exalcalde de Louisiana y a su hija.