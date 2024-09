Intenta destituir a concejal latina de Montebello

Al menos $34,000 se han recolectado dentro de los esfuerzos por destituir a la concejal latina y vicealcaldesa de la ciudad de Montebello, Angie Jiménez, quien ha representado al distrito 5 desde 2018.

“Es una venganza por oponerme a la extensión de un contrato por 30 años entre la ciudad y el empresario Brad Perrin para tener exclusividad en la venta de comida y bebidas en el campo de golf de la ciudad y en dos hoteles en dicha propiedad”, dijo la concejal.

A pesar de su oposición, la compañía de Perris obtuvo la prolongación de su contrato, ya que con excepción de la concejal Jiménez, los cuatro concejales restantes votaron a favor.

“Mis compañeros votaron a favor, incluyendo la alcaldesa Scarlet Peralta, y fue ella junto con el abogado de la ciudad, Arnold Alvarez, y el city manager Raúl Alvarez quienes pusieron el tema de la extensión en la agenda para votarlo”.

Dice que ella los cuestionó y les hizo ver que no era ético, y se trataba de una extorsión.

“Es que si no le dábamos la extensión del contrato por 30 años más, el empresario nos amenazó con no darle la licencia de bebidas y comidas a la compañía TopGolf, un nuevo negocio que trajimos a Montebello”.

Dicho voto fue el 14 de febrero, y a las pocas semanas, la concejal dice que le llegaron noticias de que se había lanzado una campaña para intentar destituirla del cargo.

“Se trata de un esfuerzo no solo lanzado por Brad Perrin sino también por los concejales Scarlett Peralta, David Torres y Georgina Tamayo”.

La concejal Angie Jiménez lucha contra su destitución.(Fotos Angie Jiménez)

En julio, el grupo Residents Supporting the Recall of Councilmember Angie Jiménez (Residentes Apoyando la destitución de la concejal Angie Jiménez) anunciaron que recolectaron las firmas suficientes para poner en la boleta electoral su destitución.

El 18 de julio, el condado determinó que 2,023 de las firmas eran válidas y suficientes para llevar el intento de destitución a la papeleta electoral de noviembre próximo. Solo se necesitaban 1,388.

En su página web, los opositores de la concejal Jiménez, exponen para justificar su esfuerzo por sacarla del cargo que “ha estado repetidamente ausente de las juntas del Concejo y de votos importantes para el sur de Montebello, incluyendo un contrato policiaco crítico para la seguridad pública”.

Añaden que “ella apoya darle a sus amigos políticos una estación de transferencia de basura en el sur de Montebello que convertiría a nuestra comunidad en un basurero a votar a favor”.

La acusan de votar contra la reinstalación de la Comisión de Tráfico y Seguridad a pesar de las protestas públicas.

“Ella votó en contra del presupuesto 2024-25 que destina más de $45 millones en financiamiento para los servicios y operaciones del Departamento de Bomberos y la Policía, incluyendo beneficios salariales, nuevas posiciones y recursos vitales para proteger a la comunidad”.

Añaden que con frecuencia, la concejal Jiménez desdeña las peticiones de ayuda de los residentes y con regularidad ataca a los representados de su propio distrito.

“Actualmente se encuentra bajo investigación por acosar a los empleados municipales y crear un ambiente de trabajo hostil en el Ayuntamiento”.

Terminan diciendo que la concejal Angie Jiménez ha fallado en dar prioridad a la seguridad y las necesidades de los residentes del distrito 5.

Este grupo recaudó $34,500 en el primer semestre de este año, de parte mayormente de empresarios.

Según el sitio web de la Secretaría de Estado de California, cuatro de las compañías, cuyos dueños donaron fondos hasta por $12,000 para la campaña de destitución de la concejal, tienen al empresario Perrin como su agente.

Las compañías donantes se encuentran en Alhambra, Tustin y Oak Park.

La concejal Jiménez dice que todos esos señalamientos de la campaña para destituirla son falsos.

“A propósito, han tomado las fotos que luego publican cuando no estoy en mi silla en el Concejo, y me paro para ir al baño o hablarle a mis niñas durante el periodo de los comentarios públicos. A propósito comienzan las juntas a las 6 en punto cuando me estoy estacionando”.

Sobre las acusaciones de que trató de favorecer a una compañía de transferencia de basura, dice que ella solo siguió la recomendación del director de planeación y de su equipo que aconsejó dar el permiso.

“Esa área donde ya están, es industrial, y estaban pidiendo el permiso de uso condicional para modificar ese negocio para una transferencia de basura. El director de planeación de la ciudad dijo que si no lo aprobamos, nos podría demandar porque es su propiedad. No se les dio y ahora nos están demandando”.

Enfatiza que no votó por traer basura a Montebello, sino por la recomendación del director y su equipo.

En cuanto al cuestionamiento de que ha votado en contra del financiamiento de bomberos y policías, lo negó y afirma que siempre ha sido aliada de que tengan más apoyo porque cuando ella llegó al cargo, no tenían bomberas y sus mangueras se encontraban en muy mal estado.

También negó que hostigue al personal y haya creado un ambiente hostil.

“Nunca lo hecho. No es cierto. Es más soy la única persona que pedí que dejaran en paz a Michael Shi cuando lo despidieron”.

La concejal afirma sentirse frustrada y desilusionada porque dice que para obtener las firmas y poner en la boleta electoral el intento por destituirla, mintieron a los residentes.

“He hablado con varios de residentes que se han disculpado por haber firmado la petición, pero dicen que se sentían atormentados y agobiados por esas personas porque algunos fueron hasta tres o cuatro veces, y nos los dejaron en paz hasta que les firmaron y para que ya no regresaran, les firmaban la petición”.

Añade que no es justo, que una persona me quiera quitar de su camino para seguir llenándose los bolsillos. Siempre he abogado por los derechos y transparencia y responsabilidad fiscal en la ciudad de Montebello”.

El exsenador estatal Richard Polanco definió como un intento siniestro el esfuerzo por destituir a la concejal Jiménez, quien fue electa.

En un correo electrónico, el exlegislador dijo que la comunidad y los líderes sindicales han unido fuerzas para derrotar la destitución.

“Urgimos a los votantes a decir no a este intento de apropiación corporativa de la ciudad de Montebello”, dijo Polanco.

La Opinión espera tener un comentario de los concejales, a quienes la concejal Jiménez señala de estar detrás del esfuerzo por destituirla junto con el empresario Perrin.

La concejal Jiménez revela que el partido demócrata en el condado de Los Ángeles también le ha dado su apoyo.