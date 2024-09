Lucas Ocampos contó quiénes lo convencieron de irse a jugar con el Monterrey

Lucas Ocampos es el nuevo flamante refuerzo de los Rayados de Monterrey. El futbolista argentino dejó el Sevilla y reveló quiénes fueron los que lo convencieron de irse al fútbol mexicano.

Ocampos contó que Jesús “Tecatito” Corona y Oliver Torres fueron importantes al momento de tomar su decisión, así como Martín Demichelis.

“Fue una decisión personal y familiar, Martín me da mucha ilusión y la primera vez que hablé con él, me propuso y me mostró el proyecto, hablé con él presidente y vicepresidente, y me gustó, siempre respetando los tiempos y esperando que siempre hablen primero con el Sevilla.

“Una decisión muy importante y dura por lo que estoy dejando aquí, he hablado con Oliver y Tecatito, eso me ayudará para la adaptación, esperemos vernos pronto ahí”, declaró en su despedida oficial del Sevilla.

El futbolista argentino de 30 años de edad llega a la Liga MX luego de 208 partidos, 44 goles y 22 asistencias con el Sevilla. Además ganó dos títulos de la UEFA Europa League con el club sevillano.

“Creo que al final a mis 30 años, me salió la posibilidad de Rayados sentí que si me iba libre a este club no era la decisión que quería, despedirme de esta manera, dejando algo al club y después voy a seguir compitiendo, un equipo que el año que viene va a disputar el Mundial de Clubes (en su nuevo formato), voy a seguir compitiendo y es lo que me motivó.

Rayados de Monterrey se refuerza para la Liga MX y el Mundial de Clubes

Los Rayados de Monterrey suman a su quinto refuerzo en la temporada actual de la Liga MX. De acuerdo a reportes, también estarían interesados en traer de vuelta a Orbelín Pineda del fútbol de Grecia.

“Me voy de un equipo competitivo y me iré a otro club competitivo, una decisión familiar, personal, creo que todas las partes quedamos contentas, también quiero decir que no se me hizo fácil, uno de los momentos más duros de mi carrera, pero siempre hay retos nuevos y hoy tomé la decisión de esto”, añadió.

