Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 5 al 11 de septiembre

Gloria Trevi en la arena Toyota

La cantante Gloria Trevi se encuentra en la recta final de su gira Mi Soundtrack, donde interpreta temas de su disco “Mi Soundtrack, Vol. 2”, que incluye canciones como “Me siento sola”, “Que se acabe el mundo”, “Poder y mundo” y “No tengo ropa”. Llegará a la arena Toyota (4000 Ontario Ct., Ontario), uno de los últimos escenarios antes de terminar su tour. Sábado 8 pm. Boletos desde $55. Informes toyota-arena.com.

Cortesía

Chayanne en concierto

Otro popular cantante que también visitará la arena Toyota (4000 Ontario Ct., Ontario) es el puertorriqueño Chayanne, que visita el sur de California con su gira Bailemos otra vez, nombre también de su disco de estudio número quince. Interpretará temas de este álbum así como sus más populares éxitos. Domingo 8 pm. Boletos desde $112. Informes toyota-arena.com.

Foto: Archivo Crédito: Benito Alvarado | @bennyy.blanco | Cortesía

Noches de horror en Universal Studios

Las Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood (100 Universal City Dr., Los Angeles) comienzan esta semana e incluyen ocho casas embrujadas, un Terror Tram reintentado, varias zonas de terror y entretenimiento en vivo. Entre las casas de terror están The Weeknd: Nightmare Trilogy, la experiencia inmersiva que curó el cantante The Weeknd; A Quiet Place, basada en la franquicia de Paramount; Texas Chainsaw Massacre: The Legacy of Leatherface, un homenaje al 50 aniversario de este monstruo, y Monstruos 2: The Nightmares of Latin America, una secuela de la casa embrujada de 2023. De hoy jueves al 3 de noviembre en noches selectas. Boletos desde $77; informes universalstudioshollywood.com.

Foto: Universal Studios

Memnon en la Getty Villa

Memnon es la historia de un poderoso rey etíope que viaja a la ciudad de Troya para entablar una batalla durante las horas más oscuras de los troyanos. Esta leyenda de la mitología griega, que se presentará en el Getty Villa Museum (17985 Pacific Coast Hwy., Pacific Palisades), ha sido pasada por alto por más de mil años, hasta ahora. De hoy jueves al 28 de septiembre; jueves a sábados 8 pm. Entrada gratis con reservación. Informes getty.edu.

Foto: Getty Museum

Teatro en el 24th Street Theatre

Pascal & Julien es una conmovedora obra de teatro que cuenta una historia de padres e hijos y el nacimiento de una amistad; se presenta en el 24th Street Theatre (1117 W. 24th St., Los Angeles) y se desarrolla en París. En inglés con supertítulos en español. Escrita por Daniel Keene. De hoy jueves al 27 de octubre. Boletos desde $2.40. Informes 24thstreet.org.

Día de los abuelos en Santa’s Village

En honor al Grandparents Day, la Santa’s Village (28950 CA-18, Skyforest) festejará a los abuelos como este parque enclavado en las montañas de San Bernardino solía hacerlo en años pasados. Los abuelos solo pagan $10 por entrar. Los visitantes de 3 años y menos, así como las personas de 75 o más, entran gratis todo el año. Domingo todo el día. Entrada para el resto de los visitantes desde $49. Informes skyparksantasvillage.com.

Festival del Día del perro en Santa Monica

El Day Of The Dog Festival, la fiesta dedicada a los perros más grande de Estados Unidos, regresa a la Main Street del centro de Santa Monica por segunda ocasión. Los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con otros dueños de perros, conocer compañías nacionales relacionadas con perros e interactuar con más de cien vendedores de artículos para perros. Sábado 12 a 6 pm. Entrada gratuita. Informes thedayofthedog.com.

Foto: Cortesía

Festejo en Long Beach

El segundo festival anual Viva Long Beach, que tiene lugar en el centro de la ciudad (Pine Ave., entre la 3rd St., y Broadway, Long Beach), es una celebración que da inicio al Mes de la Herencia Hispana. Habrá música en vivo con Boogaloo Assasins, É. Arenas, de Chicano Batman, Orquesta Mamboson, Mariachi Lindas y más. Sábado 2 a 7 pm. Entrada gratuita. Informes vivalongbeach.org.

Festival de libros en West Hollywood Park

El segundo Los Angeles Kids Book Festival, que tendrá lugar en el West Hollywood Park (647 N. San Vicente Blvd., West Hollywood), presentará a una serie de autores, ilustradores de libros para niños. Habrá actividades manuales y artísticas así como presentaciones de música, baile y teatro en vivo, pintura de caras, creaciones con globos y fiesta de espuma. Domingo 9:30 am a 4:30 pm. Entrada gratuita. Informes lakidsbookfestival.com.