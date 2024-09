Conoce a los legisladores migrantes en el Congreso de México

Aniceto “Cheto” Polanco, Maribel Solache, Roselia Suárez Montes de Oca, Nadia Sepúlveda, Olga Leticia Chávez y Karina Ruiz son los seis migrantes con residencia en Estados Unidos que representan a los mexicanos en el exterior en el Congreso Mexicano.​​

De todos ellos, Karina Ruiz es la única senadora y el resto son diputados federales. Todos prestaron juramento el 29 de agosto, y el 1 de septiembre asumieron el cargo.

Es la primera vez que los legisladores migrantes provienen de un solo partido, que en este caso es Morena, mientras que los partidos de oposición, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) se quedaron sin representación.

Los seis legisladores migrantes fueron electos por la vía de la representación plurinominal, que se define de acuerdo al número de votos obtenidos por cada partido. Debido a que Morena arrasó en las pasadas elecciones, alcanzaron a entrar cinco mexicanos que residen en el exterior como diputados migrantes; y una dreamer quedó como senadora migrante.

Los diputados migrantes servirán por un periodo de tres años, mientras que la senadora Karina Ruiz por un término de seis años.

“Cheto” Polanco y Olga Leticia Chávez son residentes de Los Ángeles. Maribel Solache y Nadia Sepúlveda provienen de San Diego; Roselía Suárez vive en Chicago y Karina Ruiz en Arizona.

De todos ellos, Olga Leticia Chávez es la única que no es novata. Ella está repitiendo por un periodo de tres años más.

Los seis legisladores migrantes se constituyeron en una bancada migrante y nombraron a “Cheto” Polanco como su coordinador.

En una carta dirigida a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, le solicitaron que los considere para presidir diversas comisiones ordinarias.

A “Cheto” Polanco lo propusieron para la Comisión de Asuntos Migratorios; a Solache para la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte; a Sepúlveda para la Comisión de Relaciones Exteriores y a Roselia Suárez para la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“Nuestra intención de encabezar diferentes comisiones, es trabajar en pro de la causa migrante, ya que nosotros mismos somos migrantes y conocemos en carne propia la discriminación, la exclusión y la falta de garantias para nuestros derechos humanos consagrados en la Constitución”, le dicen a Monreal .

“Nuestra experiencia nos marca el rumbo y estamos seguros de que podemos hacer mucho por nuestra comunidad migrante que como usted bien sabe, sumamos alrededor de 40 millones en Estados Unidos”.

Agregan que encabezar dichas comisiones les permitirá representar debidamente a sus comunidades y garantizar que las reformas que tengan que ver con los mexicanos en el exterior sean debidamente impulsadas para contribuir a la construcción de la justicia del país.

Pero quiénes son los nuevos diputados migrantes.

Aniceto “Cheto” Polanco, fue designado como el coordinador de la bancada de legisladores migrantes en el Congreso de México. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Aniceto “Cheto” Polanco

El afromexicano “Cheto” Polanco emigró de su natal Copala, Guerrero cuando tenía 20 años. Desde siempre se ha distinguido por su activismo a favor de una reforma migratoria, y siempre ha estado muy involucrado en los temas que interesan a los migrantes.

En Estados Unidos formó a su familia y se convirtió en padre de tres hijos.

Es propietario de una pequeña panadería que comenzó en la cochera de su casa en la comunidad de Compton en el condado de Los Ángeles, y está muy cerca de abrir su propio local.

A diferencia de otros líderes migrantes que prefieren mantener de manera privada sus preferencias políticas, “Cheto” Polanco nunca ocultó que es morenista y López Obradorista.

“De entrada tengo tres prioridades, lograr una reforma consular para acabar con el mal servicio, aumentar los fondos que se dan a las familias de migrantes que fallecen en el exterior; lograr que a los adultos mayores migrantes también se les incluya en la pensión para adultos mayores y conseguir que se abra un sexta circunscripción en Estados Unidos para que los legisladores migrantes sean electos y no designados por representación plurinominal”, dijo “Cheto” Polanco.

La mexicana Maribel Solache, residente de San Diego es diputada federal migrante. (Fotos Maribel Solache) Crédito: Cortesía

Maribel Solache

Originaria de la ciudad de México, Maribel Solache de 52 años ha sido por años una organizadora comunitaria comprometida a tiempo completo con la causa migrante en el área de San Diego.

Si alguien se ganó a pulso la diputación migrante ha sido ella ya que ha trabajado sin descanso por quienes el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, llama héroes anónimos, los migrantes, donando su tiempo y todo su esfuerzo.

“Es un honor poder servir a mi país y a mi gente como servidora pública, apegada siempre a la legalidad y honradez que se requiere”, dice Maribel.

“Desde muy temprana edad me gustó el contacto con la gente, expresar mis ideas en pro del beneficio común; y me di cuenta de que poder ayudar a mi gente es lo que me hace feliz, desde alfabetizar y ver las caras cuando aprenden a leer o escribir una carta; enseñar a manejar, orientar a los jóvenes e impulsar para seguir estudiando”.

Karina Ruiz, la dreamer que se convierte en senadora migrante en el Congreso Mexicano. (Fotos Karina Ruiz) Crédito: Cortesía

Karina Ruiz

La primera senadora migrante que tendrán los mexicanos en el exterior es Karina Ruiz de

39 años, hija de padres oaxaqueños, nacida en el estado de México.

En 2013, se benefició con el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que le permitió obtener un permiso de trabajo.

“Es un honor muy grande y una responsabilidad enorme llevar la voz de la comunidad inmigrante a México, en específico la de los mexicanos que viven aquí y allá, donde hay muchos migrantes de transición y tenemos que ver el trato que se les da”, dijo Karina, directora ejecutiva de la Arizona Dream Act Coalition.

Karina dice que como senadora migrante escuchará a los migrantes, y atenderá sus necesidades para ver cómo puede ayudar a mejorar sus vidas en ambos lados de la frontera.

“El Senado de México es un espacio importante para representar a la comunidad de jóvenes dreamers. Quiero que sea una punta de lanza, para que otros dreamers vean que es posible abrir una puerta. Nuestras voces faltan tanto en Estados Unidos como en México, y tienen que sumarse a la sabiduría de los mayores”.

La diputada migrante por Morena, Olga Leticia Chávez. (Araceli Martínez/La Opinión Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Olga Leticia Chávez Rojas

La única diputada que repite por otros tres años en el Congreso de México, es una madre de dos hijos, residente de la ciudad de Bellflower en el condado de Los Ángeles,

“Yo soy de Monterrey. Vine por primera vez en 1983. Regresé a México en 1992 y en 1998 volví a Los Ángeles. Desde entonces aquí he vivido”.

Dice que jamás pensó que sería diputada porque nunca ha luchado por un puesto, pero como diputada migrante se enfocará en la causa de los inmigrantes.

Roselía Suárez

La diputada federal migrante Roselía Suárez Montes de Oca, es una michoacana, graduada de la carrera de bioquímica con 31 años de edad que pertenece al Comité Morena Chicago en el que milita desde el 2015, y ha participado en la Asamblea de mexicanos en el exterior realizada en Minnesota en agosto del 2015.

No respondió a una petición de La Opinión para saber cuáles serán sus prioridades como diputada migrante, o por qué quiso ocupar una curul en el Congreso Mexicano.

Nadia Sepúlveda

Esta diputada federal migrante es originaria de Guadalajara, Jalisco; es licenciada en ciencias de la comunicación, quien en una entrevista con el canal de la 4-T, dice que se involucró de manera natural en el tema de migración.

“Vengo de una familia migrante desde mis bisabuelos, braceros. Yo soy naturalizada estadounidense. La mayoría de mi familia vino de Tijuana a San Diego; y he trabajado en la organización La Convención Internacional de Derechos Humanos y Migración, y soy delegada en San Diego”.

Se trata de una organización que promueve la reunificación familiar a través del programa “Palomas Mensajeras” para que las familias puedan sobrellevar la separación mientras obtienen un ajuste migratorio en Estados Unidos.

“Como diputados migrantes vamos a ser la voz de casi 40 millones de migrantes en el extranjero, y queremos mejorar el número de votantes desde el exterior”.