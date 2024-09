Danna Paola destapa cómo es su relación con Belinda

La cantante mexicana Danna Paola reafirmó que no existe una rivalidad entre ella y Belinda; tan es así que ya preparan una colaboración musical juntas que promete eclipsar cualquier rumor sobre sus supuestas diferencias.

Una vez más, la intérprete de “Platonik” y “Oye Pablo” fue invitada especial en el show de El Escorpión Dorado al volante, donde reveló detalles del reciente encuentro que tuvieron en el concierto de Natanael Cano.

“No hay competencia; yo a Beli la había visto solo tres veces: cuando nos conocimos y éramos chiquititas; en los Spotify Awards, en 2020, y en el concierto de Natanael Cano, que ya estuvimos platicando y echando chisme”, afirmó la cantautora.

Danna Paola pide un alto a las comparaciones con Belinda y Kenia Os

Con la personalidad frontal que la caracteriza, Danna Paola recalcó que como mujeres en la industria es importante crear puentes y no rivalidades: “No hay competencia. Aquí no son las olimpiadas, no es un deporte, sino más que nada, entre mujeres hoy está llegando un momento tan bonito de voltearnos a ver, en el que colaboramos, y entre mujeres me emociona mucho“, expresó.

Bajo esta misma tesitura, la también actriz confesó que su deseo de colaborar junto a ella data de varios años atrás y este hecho finalmente será posible: “Habíamos quedado muchas veces de hacer algo, de ir a platicar, pero nunca nos habíamos visto (…) Está sucediendo”, indicó.

Belinda se encontró con Danna Paola y Peso Pluma

No obstante, esta no sería la única colaboración sorpresa que Danna Paola tendría planeada para sus fanáticos. Y es que sin revelar muchos detalles, adelantó que hay otros dos artistas internacionales con los que ya está en pláticas.

“Tenemos planeado hacer algo muy ‘cool’, al igual con Peso Pluma y Grupo Frontera… pronto sabrán los detalles“, dijo emocionada ante la estrella de Youtube, Escorpión Dorado.