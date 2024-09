Presionan a Newsom para que firme ley que hace justicia a salud de indígenas

Un proyecto de ley que busca acabar con las disparidades de salud que sufren los grupos indígenas y latinos en California fue enviado por la legislatura estatal al escritorio del gobernador Gavin Newsom, quien tiene hasta el último día de septiembre para firmarlo o vetarlo.

Se trata del Acta de Reducción de Disparidades Indígenas y Latinas, la SB 1016 de la senadora demócrata de Long Beach, Lena González que recopilará datos demográficos de salud más específicos para abordar las desigualdades de estas comunidades en California.

“Estamos un paso más cerca de lograr la equidad en materia de salud para las comunidades latinas e indígenas mesoamericanas en California”, dijo la senadora González.

“Al mejorar los datos de salud, podemos adaptar mejor los recursos y servicios para abordar las necesidades de nuestras diversas poblaciones”.

Los latinos constituyen la población étnica más grande de California, representando más del 40% de los californianos, pero los subgrupos latinos son diversos en términos de cultura e idioma y experimentan los resultados de salud de manera diferente.

Además los indígenas mesoamericanos no se identifican como latinos y hablan más de 560 idiomas indígenas.

La SB 1016 da el primer paso crítico en California para comenzar a reconocer la diversidad de los latinos y reunir datos específicos sobre las comunidades indígenas mesoamericanas que tienen sus propias necesidades culturales y lingüísticas.

Arcenio J. López, director ejecutivo del Proyecto de Organización Comunitaria Indígena Mixteca dijo que esperan que el Gobernador reconozca la presencia y la contribución de las comunidades migrantes indígenas al estado de California.

“Todos hemos trabajado mucho para llegar a este momento. Si el gobernador firma la SB1016, estaremos seguros de que realmente está escuchando las voces de todos los californianos”.

Odilia Romero, directora ejecutiva de la organización Comunidades Indígenas en Liderazgo (CIELO), dijo que convertir la SB 1016 en ley, mejorará significativamente las vidas de las comunidades indígenas que son parte integral del tejido social de California.

“Desglosar los datos es crucial para crear un sistema de salud inclusivo que reconozca nuestra presencia en este estado y país. Estamos encantados de que el proyecto de ley haya sido aprobado por la legislatura e instamos firmemente al gobernador Newsom a que lo firme para garantizar que las comunidades indígenas tengan un mejor acceso a los recursos de salud que necesitan”.

La doctora Sarait Martínez, directora ejecutiva del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño (CBDIO), afirmó que la SB 1016 es el primer enfoque a nivel estatal que intenta capturar su presencia, no como latinos o hispanos sino como primeras naciones.

“Desglosar los datos es un paso crucial para que las agencias conozcan la diversidad cultural y lingüística de las comunidades a las que sirven y un primer paso para garantizar que están trabajando para respetar el derecho fundamental de las personas a recibir información y servicios en el idioma que entienden y prefieren”.

Mar Vélez, directora de políticas de la Latino Coalition for a Healthy California precisó que este proyecto de ley requerirá al Departamento de Salud Pública recabar información específica de los indígenas mesoamericanos de California.

“Por ejemplo, durante la pandemia no supimos cuántos indígenas murieron a causa de covid porque esa información no se recopiló, y la única forma que hemos tenido de saber es a través de organizaciones como CIELO que son testigos del impacto cuando los miembros de su comunidad no pueden acceder a la atención médica porque hay una barrera del idioma”.

Cuestionó cómo California puede brindar servicios a los trabajadores agrícolas y de los restaurantes que provienen de comunidades indígenas de América Latina.

Por lo tanto, dijo que California necesita comenzar a reconocer a esta comunidad que proporciona y contribuye tanto al estado, obteniendos sus datos para detectar tasas de enfermedades crónicas, muerte y nacimientos.

Añadió que esta medida es una prioridad para la bancada latina.

“El año pasado el gobernador vetó esta medida porque dijo que California no podía promulgar ninguna ley que desagregara los datos de ningún grupo, porque había un proceso federal que aún no se ha finalizado para actualizar los estándares de raza y etnicidad”.

Se trata de los mismos estándares federales (OMB) que se utilizan para recopilar información del censo, y no se han actualizado desde 1997.

“Todos los patrocinadores de esta medida estamos completamente de acuerdo y apoyamos la actualización de estos estándares a nivel federal, pero eso no debería impedir que California recopile información mucho más detallada sobre las poblaciones que son exclusivas de California porque además el estado tiene la población indígena más grande del país”.

Dijo que tienen esperanzas de que el gobernador haga ley esta medida ya que es un año electoral y no se postula para un cargo específico.

“Él dijo recientemente frente a millones de personas que California es el estado más diverso y que todo cambio comienza aquí, entonces esperamos que entienda lo que está en juego para que muchos californianos indígenas sean reconocidos”.