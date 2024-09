“Bocha” Batista evita hablar de la altura tras la dura caída de Venezuela en Bolivia

La Selección de Venezuela retomó las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una contundente derrota a manos de Bolivia (4-0) que le sacó el máximo provecho a su nueva sede, el estadio Municipal en la ciudad El Alto a más de 4,100 metros sobre el nivel del mar.

Sin embargo, el entrenador de la Vinotinto Fernando “Bocha” Batista no quiso poner de excusa este factor para explicar el por qué del duro revés sufrido a manos del combinado del altiplano que se quedó con su segunda conquista en el camino a la próxima Copa del Mundo.

“Sobre el tema de la altura no voy a hablar porque no lo hablé antes (del partido). No soy de poner excusa. Si todos (los periodistas) me preguntan de la altura, algo debe pasar, pero de mi boca no va a salir nada de la altura”, comentó el estratega en la rueda de prensa tras el partido disputado el jueves.

View this post on Instagram A post shared by SOLOVENEX (@solovenex_) La respuesta de Fernando “Bocha” Batista durante la rueda de prensa posterior al partido entre Venezuela y Bolivia en la ciudad de El Alto por las eliminatorias sudamericanas.

“Los partidos hay que jugarlos, después se sufren y hoy lo sufrimos”, prosiguió el entrenador argentino que días atrás había sido cuestionado por la falta de una preparación más adecuada para el encuentro contra los bolivianos tomando en cuenta la altura y cómo ésta afecta el desempeño de los jugadores.

Sobre lo ocurrido en el terreno de juego del estadio Municipal, el entrenador de la Vinotinto reconoció que se vieron sorprendidos por el planteamiento hecho por el equipo dirigido por Óscar Villegas, quien se estrenó como entrenador de la Selección de Bolivia con una contundente victoria.

“Pensábamos en un partido donde Bolivia viniera a atacar y no a presionar, sabiendo que teníamos que cambiar su ritmo de juego para entrar en juego. Luego nos anotan el gol y no pudimos encontrarnos”, expuso el “Bocha” Batista quien de inmediato apuntó al próximo reto: la Selección de Uruguay.

Los jugadores de la Vinotinto después del partido ante los bolivianos este jueves en el estadio Municipal de El Alto por las eliminatorias sudamericanas. Crédito: Luis Gandarillas | EFE

“En líneas generales fue un mal partido. Ya está, hay que dar vuelta a la página y pensar en el partido del martes ante Uruguay”, agregó el DT quien reiteró que mantiene la confianza en el grupo que viene de hacer un buen papel en la primera parte de estas eliminatorias sudamericanas.

“El año pasado no nos fue bien en Colombia y este mismo grupo terminó con 9 puntos. Hoy confío en ellos más que el año pasado”, cerró el entrenador.

La Vinotinto, que ya se encuentra instalada en el Centro de Alto Rendimiento de Margarita (en Venezuela) se verá las caras ante la Selección de Uruguay el martes en el estadio Monumental de Maturín por la octava fecha de las eliminatorias.

Luego del revés contra lo bolivianos el combinado venezolano se mantiene con nueve unidades producto de dos victorias, tres empates y ahora un par de derrotas.

