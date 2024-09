Cristiano Ronaldo asegura haber conseguido su Copa del Mundo personal

Las comparaciones entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siempre han existido a lo largo de sus carreras. A nivel clubes y selecciones, el portugués y el argentino tienen grandes números que los colocan entre los más grandes de la historia. Messi ganó un Mundial y CR7 afirma haber ganado una Copa del Mundo bajo su contexto.

A Lionel Messi, uno de los títulos que le faltaba obtener era un Mundial de fútbol. En Qatar 2022, el sueño de “La Pulga” se cumplió y logró levantar aquel ansiado trofeo. CR7 no ha podido ganar un Mundial, pero considera que ganar una Eurocopa con su país representa lo mismo que ganar la Copa del Mundo.

“Ganar una Eurocopa con Portugal equivale a ganar un Mundial. Ya he ganado dos trofeos para Portugal, algo que realmente quería. No me motiva eso. Lo que me motiva es disfrutar del futbol y los récords vienen de forma natural”, dijo Cristiano Ronaldo para Sport TV en Lisboa.

👀 Cristiano Ronaldo, tras alcanzar los 𝟵𝟬𝟬 goles: "Ganar la Euro con Portugal es equivalente a ganar un Mundial. Ya he ganado dos títulos con Portugal que quería" pic.twitter.com/zsHdaPJq2m — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 5, 2024

Portugal ganó la Eurocopa de 2016 que se desarrolló en Francia. El conjunto portugués pasó la fase de grupos como el tercer mejor clasificado y de ahí en adelante logró sortear a todos sus rivales contra todo pronóstico.

La selección de Portugal venció a Croacia en octavos, Polonia en cuartos, Gales en semifinales y derrotó por la mínima a la selección anfitriona, Francia, en la final.

Cristiano y su gol 900

Portugal se enfrentó a Croacia por la Liga de Naciones de Europa. El conjunto portugués derrotó 2-1 a los croatas con gol de Cristiano Ronaldo. El delantero del Al Nassr llegó a 900 goles en su carrera profesional.

“Fue un gol emocionante para mí. Es un número redondo. Puede parecer un número fácil, pero no lo es. Es mucho trabajo diario, mucha consistencia, mucha preparación”, reconoció.

Cristiano Ronaldo ya tiene 39 años. Sin embargo, el delantero portugués reconoce que una de las claves de su éxito es mantener la disciplina. Los récords son el resultado del trabajo y CR7 está consciente de ello.

“Muy centrado para que las cosas salgan bien (…) Cuando estos récords van ocurriendo, me quedo emocionado porque doy valor a lo que hago”, concluyó.

