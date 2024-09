Estudiantes de Long Beach pasan ola de calor sin aire acondicionado

Con un pronóstico que rondas los tres dígitos durante los próximos días algunos estudiantes en 13 escuelas en Long Beach tendrán que enfrentar la ola de calor sin aire acondicionado.

Lamar Rotan está en el grado 11 de la preparatoria Long Beach Polytechnic High School y durante su primer día el calor lo ha afectado.

“Me está cansando mucho más de lo normal y me resulta difícil prestar atención en clase, especialmente con este calor”, explicó Rotan.

El estudiante notó que hay varias clases que tienen aire acondicionado solo que las unidades no funcionan y dijo que ojalá se pudieran reparar lo más pronto posible.

Rotan agregó que ha tenido que llevar agua a la escuela y usar camisas de manga corta, dos cosas a las que no está acostumbrado.

Lamar Rotan, un estudiante de Long Beach Polytechnic High School, posa por un retrato durante un dia caluroso en Long Beach. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Según el Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD), aproximadamente 84 % de sus escuelas tienen aire acondicionado, lo que significa que hay 13 escuelas sin este servicio que ante las altas temperaturas que azotan al sur de California es muy importante.

Pero LBUSD asegura que por ahora las escuelas que están sin aire acondicionado están en la fase de diseño o construcción para sistemas de aire acondicionado.

“Con el cronograma acelerado de la Medida E implementado en 2022, estas escuelas tendrán aire acondicionado dentro de los próximos tres años, a excepción de Poly High School, donde el aire acondicionado se completará en 2028 como parte de una renovación importante del campus que durará varios años”, dijo una portavoz de LBUSD.

Las escuelas afectadas son: Tucker Elementary, Henry Elementary, Carver Elementary, Los Cerritos Elementary, Gant Elementary, Tincher Preparatory; Stanford Middle, Hoover Middle, Marshall Middle, Washington Middle; y Poly High, Sato High, Millikan High Schools.

Debido a las condiciones calurosas que normalmente ocurren durante el comienzo del año escolar LBUSD está implementado nuevas medidas para combatir el calor en sus escuelas.

Dos de las iniciativas implementadas en todas las escuelas del distrito escolar son poner nuevas fuentes de agua y estaciones de llenado de botellas de agua y también la modificación de actividades durante el recreo y el almuerzo para garantizar que los estudiantes permanezcan seguros y cómodos durante las altas temperaturas.

Según LBUSD, también habrá espacios interiores disponibles durante el recreo y el almuerzo para brindarles a los estudiantes un área para refrescarse.

Otras medidas que se implementaron son: todos los salones sin aire acondicionado han sido equipados con nuevos dispensadores de agua fría (similares a los dispensadores de agua Arrowhead o Sparkletts), se han reemplazado o reparado los revestimientos de ventanas en todos los salones sin aire acondicionado para crear una barrera entre el ambiente interior y exterior, se han proporcionado ventiladores portátiles en todos los salones sin aire acondicionado y se han aplicado tintes reflectantes en las ventanas del vestíbulo y en los sistemas de ventanas grandes de las oficinas principales de algunas escuelas sin aire acondicionado para ayudar a regular las temperaturas interiores.

Phoenix Soto actualmente está en su último año en la preparatoria de Woodrow Wilson High School donde casi cada salón tiene aire acondicionado pero sus primeros dos años de la preparatoria los pasó en la escuela Sato Academy of Mathematics and Science donde no hay aire acondicionado.

Durante su décimo grado, Soto dice que le daba pavor entrar a su clase de español debido al calor que hacía en el salón.

“Solía pensar todo el tiempo en el calor que hacía, pero en clase en Wilson casi nunca se me pasa por la cabeza ese pensamiento”, dijo Soto sobre su su experiencia.

Soto agregó que la instalación de aire acondicionado debería ser una prioridad especialmente porque los veranos son cada año más calurosos y duros.

Impacto en el aprendizaje

En un artículo de Park, Goodman, Hurwitz y Smith publicado en la Revista económica estadounidense: política económica en 2020 llamada “Heat and Learning” escribieron que, sin aire acondicionado, cada aumento de 1 °F en la temperatura durante el año escolar reduce la cantidad de aprendizaje de ese año en un uno por ciento.

Sus cálculos implican que los beneficios del aire acondicionado en las escuelas probablemente superen los costos en la mayor parte de Estados Unidos, en particular si se tiene en cuenta el cambio climático previsto para el futuro.

El servicio meteorológico nacional (NWS), lanzó una advertencia de calor que durará hasta el lunes 9 de septiembre.

Según el NWS, existe un alto riesgo de sufrir enfermedades peligrosas por el calor para cualquiera, especialmente para los jóvenes, los adultos mayores, los incondicionados y los que realizan actividades al aire libre.

El NWS sugirió tomar bastantes líquidos, mantenerse en cuartos con aire acondicionado, evitar el sol y apoyar a sus familiares y vecinos en caso de que se presente una emergencia, también recomiendan evitar ejercitarse al mediodía cuando las temperaturas son más altas.

También hay que evitar que los niños, jóvenes y mascotas no queden en vehículos desatendidos porque los interiores de los coches alcanzarán temperaturas letales en unos minutos.

Nieve para el calor

Después de salir de un día caluroso en la escuela en la preparatoria Long Beach Polytechnic High School las hermanas Kayden Hines, que está en el décimo grado, y Kailee Hines, que está en el noveno grado, se compraron conos de nieve para refrescarse.

Kailee Hines, izquierda, y su hermana Kayden Hines, derecha, estudiantes de la escuela preparatoria Long Beach Polytechnic High School. Crédito: Isaac Ceja

“Creo que deberían tenerlo [aire acondicionado] porque Poly es una escuela secundaria muy popular y conocida”, dijo Kailee Hines.

Algunos alumnos famosos de Long Beach Polytechnic High School incluyen: Cameron Diaz, Jenni Rivera y Snoop Dogg.

En al menos tres de sus clases, las hermanas Hines se han mudado a salones donde funciona el aire acondicionado.

“Hace mucho calor aquí, así que lo necesitamos porque podría pasarle algo a alguno de nosotros porque hace mucho calor”, dijo Kayden Hines.

Debido a la falta de aire acondicionado en muchos de los salones, las adolescentes cuentan que se han estado preparando para el calor a través de llevar ropa más ligera y llevar sus propias aguas de botella para mantenerse hidratadas.

Kayden agregó que como otros estudiantes se le dificulta poner atención cuando hace calor y se enoja cuando incrementa el calor que la deja sin ganas de hacer nada.

En una declaración de LBUSD el distrito explicó que, durante condiciones climáticas extremas, solo van a cerrar escuelas o modificar el horario de instrucción si así lo indican las autoridades del condado o del estado.