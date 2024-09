Futbolistas de República Dominicana denuncia condiciones extremas en partido ante Bermudas

Junior Firpo, figura de la selección de fútbol de República Dominicana, dijo este viernes, previo al partido contra Bermudas, que le parece “una vergüenza” tener que jugar a las once de la mañana en Antigua y Barbuda, pese a las altas temperaturas.

“Ayer tuvimos una reunión con la Concacaf y yo se lo dije, que me parece una vergüenza que tengamos que jugar a las once de la mañana, que es cuando probablemente haga más calor durante todo el día. Si no hay luz por la noche quizás se debería haber jugado en otra parte”, dijo el defensa del Leeds United inglés en rueda de prensa.

República Dominicana y Bermudas debutarán este sábado en la Liga B de la Concacaf en el ABFA Technical Center de Antigua y Barbuda a las 11.00 hora local.

El objetivo de República Dominicana es avanzar como líder del grupo para participar por primera vez en la historia en la Liga A y en la Copa Oro de 2025.

A estas críticas también se sumó el asistente técnico de República Dominicana, Édgar Acevedo, quien dijo que ambos equipos se van a encontrar con “una cancha sintética, donde hace mucho calor, donde la humedad es increíble”.

“Esperamos que llueva o se nuble un poco porque es algo inhumano jugar ahí”, apunto Acevedo.

En la conferencia, Firpo también habló de las ausencias de jugadores importantes en la convocatoria como pueden ser Peter Federico o Luiyi de Lucas.

Firpo reveló uno de los motivos por los cuáles volvió hace unos meses a la selección. “Nunca vi a la familia tan contenta desde que me uní a República Dominicana, y para mí no hay mayor orgullo que la familia vea eso en ti y estén orgullosos de mí”.

Por otro lado, el futbolista de 28 años lamentó su ausencia en los Juegos Olímpicos de París porque su club, el Leeds United inglés, no le permitió participar.

“Fue algo duro, lo intenté hasta el último día pero me dijeron que al ser un jugador importante, uno de los líderes y capitanes, me necesitaban al inicio de la pretemporada. Les estuve transmitiendo que para mí iba a ser algo único pero no se pudo”, concluyó.

